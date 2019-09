Un viaggio di corsa, yoga e meditazione, con workshop, esperienze di sport e benessere per realizzare la migliore versione di sé. Appuntamento domenica 29 settembre nel parco di City Life a Milano. E per chi vuole, si replica a Roma una settimana dopo!

Un viaggio di scoperta e di ricerca. Un'immersione di consapevolezza e di ascolto di sé.

Una vera sfida, non certo semplice, per raggiungere un traguardo che è alla portata di tutti: realizzare la migliore versione di sé.

In che modo?

Con un'immersiva esperienza di scoperta, ascolto e ricerca, di concentrazione sul momento presente, rilassamento ed equilibrio psico-fisico. Un'apertura totale al mondo, attraverso tre attività ad alto tasso di mindfulness.

Organizzate da Wanderlust, azienda globale di lifestyle yoga fondata nel 2009, in partnership con adidas.

Tra le adidas ambassador, Johanna Maggy, insegnante di Pilates e health&life coach, sarà presente sia all'evento di Milano sia a quello di Roma.





Cinque chilometri di corsa o camminata con i coach adidas e il gruppo degli adidas runners; 90 minuti di yoga vinyasa flow all'aperto per sciogliere e allungare il corpo, che a quel punto sarà pronto a fermarsi e ad accogliere l'ultima attività del mindful triathlon, la meditazione guidata.

L'occasione per iniziare il viaggio verso la scoperta di una magliore versione di sè - e per chi già lo ha già intrapreso, per aggiungere una tappa importante al suo percorso - è Wanderlust 108.









L'unico mindful triathlon al mondo è in programma a Milano domenica 29 settembre nel parco di City Life.

E poi a Roma, nel parco centrale del Laghetto dell'Eur, si replica domenica 6 ottobre.

Find your true North è la mission di Wanderlust. Che tradotto significa: Trova il tuo vero Nord, ovvero la tua strada, la via per evolvere.





In un'unica giornata la possibilità di prendersi cura di sé, condividendo con un'ampia community di persone la stessa passione, voglia e desiderio di migliorarsi e migliorare la propria condizione di benessere personale.

Wanderlust 108 porterà il respiro al centro dell'attenzione, focalizzando ogni attività sull'importanza di imparare a gestirlo in maniera consapevole e controllarlo per migliorare la postura del corpo, ridurre gli stati d'ansia e lo stress.





Durante gli eventi Wanderlust 108 di Milano e di Roma, adidas ha in programma attività di sport e benessere per tutti.

E in perfetto mood con la giornata, lancia un'esclusiva collezione co-brandizzata adidas x Wanderlust che include articoli prodotti con materiale Parley Ocean Plastic™, realizzati riciclando i rifiuti di plastica recuperati dagli oceani, nell'ottica di uno stile di vita sempre più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Da mattina fino a sera, nelle aree verdi di City Life a Milano ci si potrà anche rilassare con musica, cibo salutare, mercatini artigianali.

Oltre alla possibilità di seguire workshop e attività di benessere, grazie al programma The Uncommons che prevede momenti dedicati a varie discipline, come aerial yoga, acro-yoga, hooping, meditazione con campane tibetane, lezioni di yoga con i migliori insegnanti a livello internazionale.





Wanderlust 108 Milano, il programma:

Si comincia alle ore 8.45 con lo stretching.

Dalle ore 9.00 alle 10.30 sessione di corsa o camminata insieme ai coach e alla community degli adidas runners.

Dalle ore 11.00 alle 12.30 sessione di yoga flow.

A seguire, una sessione di meditazione guidata.

Fino alle ore 16.00 possibilità di partecipare a diverse attività, come l'aerial yoga, l'acro-yoga, lo hooping e la meditazione con le campane tibetane. Ci saranno inoltre diversi speeches con temi incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile.



Tra gli insegnanti presenti, Denise Dellagiacoma (main talent yoga a Milano e a Roma), Linda Gastaldello (main talent yoga a Firenze e main talent per la meditazione a Milano e a Roma), Ela Mare (main talent per la meditazione a Firenze), Jennifer Ursillo (talent yoga a Milano e a Roma) e Marta Milani (talent yoga a Firenze).



I biglietti per gli eventi Wanderlust 108 sono disponibili on line sul sito e prevedono due tipologie di tickets: il Ticket 108, che comprende l'ingresso al Mindful Triathlon (corsa 5k + yoga + meditazione), alle attività, la bandana di Wanderlust e una welcome bag. E il Ticket 108 Premium che include in più un materassino per lo yoga, una borraccia, la postazione riservata di fronte al palco per la sessione yoga e un picnic lunch in versione vegana o vegetariana.





Tra le madrine della tappa milanese, Johanna Maggy, insegnante di Pilates e health&life coach.

Autrice del libro Splendere - Piccoli incantesimi per brillare ogni giorno, racconta che sono i piccoli gesti quotidiani a cambiarci la vita: «Non servono grandi rivoluzioni, spesso sono le piccole cose che originano i grandi cambiamenti. Per cominciare è sufficiente trovare 3-4 momenti al giorno in cui respirare profondamente. Meglio quando si è all'aperto, magari mentre si attraversa uno spazio verde. Basta provarci e poi ci si prende gusto. E chissà che non faccia emergere emozioni e non ispiri nuove idee per la propria vita».





...e a chi si stesse chiedendo perché Wanderlust 108:

Perchè 108 è un numero sacro dello yoga, che scomposto ha un significato profondo:

Il numero 1 è unione, secondo l'idea che siamo tutti accomunati da umanità e compassione; lo 0 è completezza, perché siamo come un cerchio, ininterrotti e completi; il numero 8 è infinito a indicare le infinite possibilità che ciascun individuo può incontrare nel suo viaggio verso la scoperta del proprio Vero Nord.