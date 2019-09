Silhouette, garanzie di comodità, reattività e alte prestazioni in perfetto stile Ultraboost, nelle nuove varianti colore (oltre 15). E l'immancabile ritorno di energia che solo Boost sa regalare

A settembre tutto ricomincia. Dopo le vacanze estive riprendono la scuola e il lavoro insieme agli impegni di tutti i giorni.

Si riparte più lucidi e rilassati, sì, ma spesso anche fisicamente provati, infiacchiti, appesantiti da qualche chilo accessorio da smaltire. Souvenir di un'estate all'insegna dell'eccessivo riposo o di qualche concessione di troppo.

Se è così, no panic! È esattamente così che deve essere.





Nella foto, Simona Quadarella, classe 1998, nuotatrice italiana specializzata nello stile libero, si è aggiudicata l'oro nei 1500 agli ultimi mondiali di nuoto in Corea del Sud (luglio 2019) insieme a tante altre medaglie. Ultraboost 19 ai piedi, nella gallery in fondo racconta qualcosa in più su di lei e la corsa.









Quel che conta è riprendere quanto prima le redini della situazione e invertire la rotta.

Come? Fissando un obiettivo e un programma per realizzarlo, equipaggiandosi di tutto quel che serve per ripartire con energia, slancio, determinazione e… correre!





Iniziare da zero, ripartire da dove si aveva lasciato o ricominciare gli allenamenti in vista delle gare più importanti: per dare la giusta carica e un tocco di stile in più alla ripresa, adidas lancia le nuove varianti cromatiche di Ultraboost 19.

Stessa silhouette e stesse garanzie di comodità, reattività e alte prestazioni della versione completamente rivisitata lanciata a febbraio 19; stesso design super cool, in oltre 15 nuove varianti colore: nuance chiare per lei, scure per lui, dettagli fluo e tutto il ritorno di energia che solo il Boost adidas sa regalare.





Perfetta per i runner di tutti i livelli e amatissima dai cultori dello stile.

Prestazionale, grazie alla tecnologia Boost messa a punto dai designer e i product developer di adidas insieme a migliaia di runner in tutto il mondo.

E al contempo fashion e stilosa, tanto da essere riuscita ad avere un impatto importante sulle culture e subculture contemporanee. I giovani creators scelgono di indossare Ultraboost 19 perché è una tra le scarpe più comode in assoluto e per il suo stile inconfondibile.





E mentre adidas con la campagna globale Feel The Boost celebra l'impatto della tecnologia Boost nel mondo sportivo, dall'altro i Creator e i consumatori di tutto il mondo la scelgono una Ultraboost ogni due secondi.





Dal suo lancio nel 2013, Boost ha fissato nell'universo delle running shoes nuovi standard sia livello di comfort sia di design.

Ha aiutato schiere di atleti a eccellere in molte discipline: dal running al basket, dal tennis al golf, dallo skateboarding al baseball.

E l'obiettivo rimane quello di continuare a brillare nel firmamento dei prodotti più rivoluzionari di casa adidas, accanto alla nuovissima FUTURECRAFT.LOOP, una scarpa da running, coming soon, ad alte prestazioni e riciclabile al 100%.





Sam Handy, VP Design di adidas Running, ha dichiarato: Boost è la nostra migliore tecnologia per l'intersuola nell'ambito del running, capace di offrire un comfort e un ritorno di energia ineguagliabili in qualsiasi situazione. Per soddisfare tutti i runner, perfezioniamo costantemente i materiali in modo da creare diverse esperienze di ammortizzazione.





Designer e product developer di adidas, in collaborazione con migliaia di runner in tutto il mondo, hanno semplificato la storica silhouette passando da 17 pezzi a soli 4 componenti ad alte prestazioni.

Col risultato che Ultraboost 19 ha una struttura leggera, assicura un ritorno di energia eccezionale per un'esperienza di corsa esplosiva, ma sempre all’insegna del massimo comfort e protezione.





Ultraboost 19: vantaggi in pillole

Intersuola ottimizzata con il 20% di mescola Boost in più dà una sferzata di energia a ogni singola falcata

La tecnologia Torsion Spring asseconda ogni movimento del piede assicurando una naturale spinta in avanti e un ritorno di energia esplosivo

La 3D Heel Frame sostiene il piede durante l’impatto, offrendo migliori risultati in termini di supporto e stabilità, per una corsa più disinvolta.

La tomaia monopezzo Primeknit 360 avvolge perfettamente il piede, ottimizza il supporto, dona comfort e leggerezza a ogni passo.





Nuova adidas Ultraboost 19: Simona Quadarella, nuotatrice Simona Quadarella, classe 1998, è una nuotatrice italiana specializzata nello stile libero. Ha già un ricco palmares, si è aggiudicata l'oro nei 1500 agli ultimi mondiali di nuoto in Corea del Sud (luglio 2019), e insieme a tante medaglie vanta un primato: è stata la prima nuotatrice italiana ad aver vinto nel 2014 l'oro ai Giochi olimpici giovanili estivi di Nanchino negli 800 metri stile libero.

Sui suoi social Simona ha scritto che ha ereditato la sua passione per il nuoto dai genitori, che ringrazia spesso per il supporto, la comprensione e l’aiuto costante.

In una recente intervista su un noto magazine di corsa*, ha dichiarato di non amare molto la corsa, «ma fa parte del mio allenamento (ride, ndr): soprattutto a settembre, quando iniziamo la preparazione e per tutto il primo mese corriamo un’oretta prima di entrare in acqua».*Runner's World Italia - numero settembre 2019



«Correre per me è faticoso, ma necessario per perfezionare la forma fisica: anche in palestra mi riscaldo per qualche minuto sul tapis roulant prima di fare gli esercizi».

Eppure «correre con la nuova Ultraboost 19 non è mai stato così facile», scrive Simona in un post su Instagram.

«È una scarpa leggera ma ben ammortizzata e grazie al ritorno di energia dato dal Boost a ogni passo sembra di prendere il volo!».



«E poi l’ultima versione nelle tinte tenui con dettagli fluo, oltre che performante in allenamento, è una scarpa davvero cool, che si può indossare anche tutti i giorni per creare un look diverso ogni volta».



Le nuova adidas Ultraboost 19 sono disponibili in tutti gli store adidas e online sul sito adidas.com

