Una serata tra color therapy e divertenti caricature, chiacchiere, risate e animazione. Tutto all'insegna della vitalità e del benessere, in perfetto stile #activiachallenge

Ha tradotto appieno il mood della social-challenge l'evento organizzato a Milano da Grazia e Activia nei chiostri dell'affascinante Convento di San Barnaba.

Una serata che, ispirandosi ai principi del benessere quotidiano promossi attraverso la #activiachallenge, ha permesso alle autrici dei 10 post più creativi e capaci di meglio interpretare il tema della sfida "volersi bene ogni giorno", di trascorrere un momento di pace e di relax insieme a influencer, diversi invitati e una radiosa e super energica Maddalena Corvaglia, madrina della sfida e dell'evento (nella foto sotto).





Non casuale la scelta della location: il chiostro dei pesci del cinquecentesco Convento di San Barnaba, un luogo di pace e di silenzio nel cuore pulsante della città, che deve il suo nome a una vasca di pietra dove vivono pesci rossi, caratterizzato da un ampio porticato con giardino interno dove dimora un immenso faggio piangente (nella foto sotto).

Proprio qui, dove il tempo sembra essersi fermato, ha preso vita una serata tra color therapy e divertenti caricature, chiacchiere, risate e animazione.

In perfetto stile #activiachallenge.





Per chi se la fosse persa, #activiachallenge è stata la social challenge lanciata da Activia e grazia.it per promuovere uno stile di vita più sano e attento al benessere di tutti i giorni.

In fondo basta seguire 6 abitudini quotidiane per affrontare le giornate di studio con più concentrazione e attenzione, con più carica gli impegni di vita, famiglia e lavoro; per vincere la sfida con la città, lo stress e gli inconvenienti di tutti i giorni; per essere più agili e scattanti, più lucide e vitali per tutto il giorno.

#activiachallenge: 6 modi per volersi bene ogni giorno

1. Bere almeno 10 bicchieri d'acqua

2. Assumere probiotici

3. Fare almeno 10k passi

4. Dedicare a se stessi almeno mezz’ora al giorno

5. Assumere 5 porzioni al giorno di frutta e verdura

6. La regola dei 5 pasti





Nella gallery il racconto per immagini della #extraORDINARYnight di Grazia e Activia.

Provate anche a mettere in pratica i consigli di benessere per sentirvi energici e vitali come Maddalena Corvaglia, che ha animato la serata con sua carica esplosiva!





#extraORDINARYnight by grazia.it e Activia "Basta" un colore per sentirsi meglio. O perlomeno aiuta...

Parola della color terapista Isabel Roca, che durante la serata ha intrattenuto gli ospiti delineando a ciascuno la propria situazione psico-emotiva.

A ogni colore, corrispondono poi consigli utili per superare i blocchi energetici e aumentarne la potenza a livello sia fisico sia spirituale.



Il Viola, per esempio, è simbolo di autorità e spiritualità. Chi energeticamente ne ha bisogno, per avere i suoi benefici può usare accessori e abbigliamento viola, stare a contatto con l'ametista, decorare con viole gli spazi o usare un aroma di lavanda per l'ambiente. Inoltre, dovrebbe concedersi momenti di solitudine per meditare e fare silenzio nella mente e aggiungere all’alimentazione più melanzane e mirtilli.

L'indaco è il colore della pace e serenità. Chi energeticamente ne ha bisogno, per avere beneficio può sdraiarsi a contemplare il cielo dopo il tramonto fino a che sia buio, o sedersi comodo con gli occhi chiusi e visualizzare il colore, poi immaginare che l’aria che respiri sia indaco (per almeno 15 minuti).

Il verde, invece, è simbolo di spazio ed equilibrio. Per avere i suoi benefici si può usare una pietra di giada come accessorio, decorare con piante verdi il salotto o l’ufficio, camminare in un parco e sdraiarsi in un prato, aggiungere all’alimentazione zucchine, fagiolini, piselli, lattuga.



Il colore di Maddalena è il turchese, che tradotto significa bisogno di energia fredda che aiuta la comunicazione. Il consiglio per lei, di usare accessori con zaffiri, sdraiarsi a contemplare il cielo limpido, di inserire questo colore nell'arredamento con una bella tovaglia oppure dei cuscini blu e di sedersi comoda con gli occhi chiusi e prestare attenzione solo al respiro, conscia dell'aria che entra ed esce dal naso.

Meno spazio alle parole, più potere alla fantasia e all'abilità artistica

Con le sue caricature digitali, l'illustratore Federico Cecchin ha riprodotto i volti delle ospiti presenti.



Enfatizzando i tratti determinanti del viso, le espressioni...

E aggiungendo un tocco allegro, buffo, simpatico a ciascuna.

Perché la vita, affrontata col sorriso, sorride!



Ciascun ospite ha ricevuto una copia stampata della propria caricatura.

Come ricordo della serata...

...e di un bel momento di condivisione.



Non è mancata la musica con dj set.

E l'allegria dirompente di Maddalena Corvaglia.

Come non poteva mancare un extraORDINARY drink corner.



Pit stop d'obbligo al Moody bar per fare il pieno di energia e di gusto.

Con un drink fresco e leggero...

...o meglio ancora un assaggio del nuovo Activia Shake&Go , lo smoothie di frutta, verdura, semi e 4 miliardi di probiotico bifidus aggiunti in 3 gusti (e colori) diversi: rosso (mirtillo, fragola, melograno, barbabietola, semi di chia), giallo (mango, pesca, carota e semi di lino), verde (ananas, kiwi, cetriolo, zenzero, semi di canapa).



"Buoni sempre, e a tutte le ore, gli smoothies Shake&Go sono il perfetto spezza fame da consumare in o fuori casa per volersi bene ogni giorno con gusto", parola di Maddalena Corvaglia.

L'altra activity della serata si è svolta king size bed dove ognuno a modo suo ha potuto scaricare lo stress, ricaricarsi con una risata, chiudere gli occhi per un attimo e ritrovare se stesso.

Qua e là nel corso della serata, non è mancato lo spettacolo con il corpo di ballo della Scuola Mohole di Milano, che ha raccontato al ritmo di musica e passi di danza moderna come essere attivi e vitali aiuti a stare meglio.



Il chiostro dei pesci del Convento di San Barnaba



ExtraORDINARY anche il catering a base, tra le altre cose, di chips sfiziose...

...e finger food leggeri e gustosi.

Maddalena Corvaglia, madrina della serata



Dj set e musica hanno animato l'evento

Qui l'influencer Giulia Torelli.

Da sinistra le influencer Francesca Crescentini e Giulia Torelli



L'influencer Francesca Crescentini mentre mostra la sua caricatura.

L'influencer Alice Agnelli con il fidanzato.

