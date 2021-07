Dalla più colorata e compatta macchina espresso di Bialetti è nato “Sempre una Gioia” il format digitale in sei puntate che ha raccontato tante storie di impegno e di solidarietà.

Si chiama Gioia, come il sentimento che si prova davanti a un buon caffè espresso. È elegante, allegra, colorata: la nuova macchina espresso di Bialetti prepara un espresso che soddisfa i gusti di tutti i caffè lovers.

Merito anche alle sei capsule Caffè d’Italia, che interpretano il gusto del caffè nelle diverse città del Bel Paese: Napoli, Roma, Torino, Palermo, Milano e Venezia.

Dall'idea di raccontare il buon caffè italiano e alcune autentiche realtà impegnate sul territorio nazionale è nato “Sempre una Gioia”, il format digitale dal mood positivo e costruttivo che una puntata dopo l'altra ha avuto come protagonisti tanti ospiti.

In collegamento dalla loro città, gli ospiti intervenuti hanno raccontato all’energica e dirompente Geppi Cucciari, conduttrice di tutte e sei le dirette Instagram, le loro storie ed esperienze di vita davanti a un buon caffè... rigorosamente preparato con la macchina espresso Gioia di Bialetti e con la capsula dedicata alla loro città.

Oltre a dare voce alle testimonianze legate a temi etici e sociali promossi dalle Onlus, ogni incontro è stata l'occasione per scoprire che cosa rappresenta il caffè nelle sei diverse città d’Italia che hanno - virtualmente - ospitato la diretta.

Gli intervistati, infatti, hanno raccontato come preparano il caffè, come amano berlo, quali ricordi e sentimenti associano a questa bevanda scura, cremosa e tanto amata in tutto il mondo.

"Sempre una Gioia", prima puntata da Napoli

Si è iniziato da Napoli, la patria del caffè. Nella prima diretta Geppi ha incontrato Federico e Salvatore, due ragazzi del progetto “Storie di Napoli”, una web e social community nata un po’ per gioco, che oggi conta oltre 280 mila iscritti ed è diventata tra i più importanti portali di divulgazione territoriale di tutta la Campania.

«Giravo per le strade di Napoli per scattare foto della città. Poi la cosa ci è sfuggita un po’ di mano e oggi siamo diventati il più grande portale di divulgazione territoriale d’Italia su tutta la Campania», ha detto Federico, capofila del progetto “Storie di Napoli”.

In chiusura di puntata è stata la volta dello scrittore Erri De Luca, che ha raccontato dei suoi Quartieri Spagnoli e del suo ultimo libro “La grandezza naturale”.

"Sempre una Gioia", seconda puntata da Roma

Nella seconda video-diretta di “Sempre una Gioia” la conduttrice sarda si è collegata a Roma con Dario D’Ambrosi, del Teatro Patologico di Roma, un'associazione che avvicina il teatro ai ragazzi affetti da gravi problemi psichici. Insieme a Dario, anche due ragazzi del cast di Ulisse, lo spettacolo che la compagnia ha messo in scena.

«Il Teatro Patologico è un posto magico. Qui lavoriamo con tanti ragazzi che hanno difficoltà psichiche, li aiutiamo a incanalare le loro emozioni ed energie, insegnandogli ad alzare la testa per affrontare la vita», ha detto Dario D’Ambrosi nel corso della puntata.

E dulcis in fundo, è arrivata l’attrice Claudia Gerini, grande fan del Teatro Patologico e grande appassionata di caffè!

"Sempre una Gioia", terza puntata da Torino

Nella terza puntata, in collegamento con Torino, Geppi ha scambiato quattro chiacchiere interessanti con 1 Caffè Onlus, la prima onlus digitale nata per sostenere le piccole associazioni no profit italiane che promuovono progetti di assistenza sociosanitaria, cooperazione internazionale, economia solidale, contrasto alla povertà, all’emarginazione, al razzismo. E che si pone, prima di tutto, l’obiettivo di sensibilizzare le persone al gesto del dono, perché la solidarietà diventi una sana abitudine quotidiana.

«Con i fondi che ci verranno devoluti da Bialetti per tutto l’anno solare sosterremo ben 52 progetti di solidarietà presentati dell’associazione», ha detto Silvia Meaci, Presidente della Onlus torinese.

Per un fugace ma apprezzatissimo saluto, si è collegato con Geppi anche l'attore Luca Argentero, che della onlus è il vicepresidente, oltre che un grande sostenitore.

"Sempre una Gioia", quarta puntata da Palermo

Città protagonista della quarta puntata è stata Palermo, dove ha sede l’associazione Sulle nostre gambe. Il sogno dei suoi sostenitori è quello di realizzare il primo museo interattivo “NoMafia” proprio a Palermo: «La nostra è una città museo dell’antimafia. È un museo a cielo aperto. Con l’app NoMa abbiamo iniziato a raccontare le prime 22 storie meno note per non dimenticarle. Ma ancora molto c’è da fare…» ha detto Tiziano Di Cara, dell’associazione Sulle nostre gambe.

Sempre nella stessa puntata, ospite anche un siciliano doc, il giornalista, sceneggiatore, regista, scrittore, attore “…e anche un discreto bel ragazzo”, ha aggiunto Geppi. È PIF, qui in veste anche di fondatore e presidente di Sulle nostre Gambe.

"Sempre una Gioia", quinta puntata da Milano

Scelta per la penultima puntata la città di Milano, dove ha sede la onlus Spazio Blu, costituita da genitori di bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico.

«Se sulla carta esistono tante leggi a favore dei ragazzi autistici, nella pratica non funziona così. Per questo molti genitori si sono uniti e insieme abbiamo fondato Spazio Blu», ha spiegato Cristina Finazzi, Presidente di Spazio Blu.

A chiudere la diretta, poi, Stefano Belisari - alias Elio, di Elio e Le Storie Tese -, un grande sostenitore dell’associazione meneghina.

"Sempre una Gioia", sesta puntata da Venezia

Ultima di tanti incontri divertenti e insieme coinvolgenti, la puntata ambientata a Venezia. Qui Geppi, gustando un caffè preparato con una capsula dalla miscela caratterizzata da leggere note aromatiche di spezie, che non a caso porta il nome Venezia, per secoli crocevia di scambi tra oriente e occidente, ha incontrato l’atleta Bebe Vio, che sostiene e promuove l'associazione Art 4 Sport Onlus.

Creata per aiutare i bambini e ragazzi amputati d’Italia a fare sport, è stata la mamma della schermitrice italiana, Teresa Angela Grandi, insieme con il marito Ruggero a dare vita all’associazione nel 2009, dopo la malattia della figlia.

«Lo Stato italiano non passa le protesi sportive e tutti gli ausili che servono a un ragazzo/a amputato/a per fare sport, almeno finché non ottiene dei risultati sportivi. Purtroppo costano molti soldi e tante famiglie non se lo possono permettere. Noi mettiamo a loro disposizione una squadra, uno staff su cui contare, li indirizziamo verso le società sportive che sono già attrezzate così da fornire loro una possibilità… insomma cerchiamo di dare loro un aiuto a 360 gradi», ha detto Bebe Vio.

Bialetti ha supportato i progetti delle sei associazioni con una donazione.

Gioia, ecco la nuova compatta di Bialetti

Compatta e adatta ad ogni spazio la macchina espresso Gioia di Bialetti è disponibile in otto diversi colori: rosso bordeaux, giallo ocra, bianco ottico, nero, blu notte, arancione, verde menta e fucsia.

Gioia porta una nota di stile e di piacere ovunque venga posizionata. È elegante, allegra, colorata. Si adatta a ogni ambiente della casa, dalla cucina allo studio. Al suo stile distintivo abbina prestazioni di alto livello: funziona con capsule in alluminio, è automatica e permette di gustare un caffè su misura e di qualità per tutti i gusti.

A creare l’aroma inconfondibile ci pensano le miscele Bialetti, prodotte nella torrefazione dell’azienda a Coccaglio, in provincia di Brescia. Qui arrivano da tutto il mondo le più buone varietà di caffè per essere lavorate, ma l’animo e lo spirito del marchio storico di caffè è tutto italiano. Anche per questo Bialetti ha dedicato sei capsule ad alcune delle più belle città del Bel Paese.

Tutte le puntate di "Sempre una Gioia" sono rivedibili integralmente sul profilo di Geppi Cucciari, mentre i best moments con le battute più divertenti della conduttrice e gli interventi più significativi di ciascun ospite sono online anche sulla pagina Instagram di Grazia e di Bialetti Italia.