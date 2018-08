Sasha Grey non è solo una ex attrice porno: ve la presentiamo come si deve, tra vero nome, fidanzato italiano, carriera di dj e quella di scrittrice

Se associate il nome di Sasha Grey solo al mondo del porno sappiate che vi state perdendo moltissimo.

Attaccata al chiodo la carriera da attrice hard, Sasha Grey è ora una modella, cantante, dj, scrittrice, attrice cinematografica, attivista per i diritti degli animali e tanto altro ancora.



Ecco a voi tutto quello che dovreste sapere su Sasha Grey (*ma non avete osato googolare).

1. Il vero nome di Sasha Grey è...

Un nome così in stile Cinquanta sfumature di grigio non poteva che essere un nome d’arte.

Dietro allo pseudonimo di Sasha Grey si cela la ragazza acqua e sapone che al secolo fa Marina Ann Hantzis.

2. Sognava di diventare un'attrice porno

Quando Marina Ann Hantzis ha compiuto 18 anni, ha lanciato un appello su ogni media (televisione, radio, stampa, web) per chiedere all’industria pornografica di accoglierla a braccia aperte.

Intenzionata a diventare un’attrice di hard movie, non sapeva come farsi scritturare così ha scelto la via della pubblicizzazione di massa.

3. È la Meryl Streep del cinema hard

Sasha Grey è un’attrice da Oscar.

Ma i riconoscimenti per la sua carriera attoriale sono leggermente diversi da quelli consegnati a Meryl Streep & Co.

I premi andati alla Grey sono quelli del cinema hard e la ragazza ne ha fatto incetta tra il 2007 e il 2010.

Tra quelli più ambiti dal settore, quello per la migliore interprete dell'anno agli AVN Awards 2008 è di sicuro quello che potrebbe posizionare con maggiore fierezza sul comodino in quanto il top a cui un'attrice porno possa aspirare.

4. Ha una carriera da attrice anche in film "tradizionali"

Ha debuttato nella settima arte nel film di Steven Soderbergh The Girlfriend Experience del 2009.

Altri ruoli nel cinema tradizionalmente inteso sono stati quello nella commedia horror canadese a basso costo del 2009 Smash Cut della Odessa/Zed Filmworks e in un altro film dell’orrore del 2010 diretto da Richard O'Sullivan dal titolo Hallows (in cui interpreta una cristiana anti-sesso, ironia della sorte e della parte).

Nel 2011 ha recitato nel thriller I Melt With You assieme a Carla Gugino, Jeremy Piven, Rob Lowe e Thomas Jane ed è apparsa in un cameo nel film indonesiano Shrouded Corpse Bathing While Hip-Shaking.

Nel 2011 ha recitato come protagonista nel film francese Life e nel 2014 è stata la protagonista del film indipendente Open Windows.

5. Ha interpretato (quasi) se stessa in una serie tv

Sasha Grey ha recitato anche nella serie televisiva Entourage interpretando un personaggio ispirato a se stessa.





6. È richiestissima nei video musicali

Gli Smashing Pumpkins nel 2007 hanno chiesto a Sasha Grey di apparire nel loro video musicale di Superchrist.

Nel 2008 ha partecipato al videoclip di Birthday Girl dei Roots e nel 2010 in quello di Space Bound di Eminem.





7. È una cantante e una DJ

Oltre a essere musa del palco musicale, Saha Grey l’ha anche calcato in qualità di performer.

Nel 2008 ha incominciato a collaborare con Pablo St. Francis in un progetto musicale battezzato aTelecine, di genere industrial, con cui la Grey ha pubblicato due album.

Ha anche cantato nel disco Aleph at Hallucinatory Mountain dei Current 93.

Nel 2015 ha partecipato come cantante nel brano Fields of Grey dell'album Converting Vegetarians II del del duo israeliano Infected Mushroom.

Spesso viene ingaggiata da club, discoteche o feste private come dj.

8. È una modella (non solo per Playboy)

Ha posato come modella e testimonial di moda per diversi marchi tra cui American Apparel, Forfex e Manoukian.

Tra i fotografi di moda che l’hanno fortemente voluta si annoverano David Choe, Frédéric Poincelet, Richard Kern e Terry Richardson.

Nel 2009 e nel 2010 è apparsa due volte su Playboy e nel 2010 ha posato nuda per una campagna della PETA sul controllo delle nascite degli animali.

9. Ha scritto due libri

Mille talenti si celano dietro questa ragazza poliedrica: nel 2011 Shasha Grey ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Neü Sex e nel 2013 è uscito il romanzo erotico The Juliette Society.

10. Ha un fidanzato italiano

Sasha Grey tiene tantissimo alla sua privacy, tanto che della sua vita privata si sa poco o niente.

Per esempio, non ha mai reso noto il nome del fidanzato, di cui sappiamo solo una cosa: è italiano.

Più specificatamente, di Brescia.