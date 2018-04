Nuova casa da arredare o ambienti da ripensare? Se siete in questa fase cruciale, fermatevi un attimo, questi consigli vi saranno utili per rendere più piacevole il vostro stay at home

Tra le stanze della casa, la zona living vince il titolo della più difficile da pensare. È l’ambiente in cui si ricevono gli ospiti ma anche il luogo in cui ci si vuole accomodare sul divano a leggere, da soli o in compagnia, riposare, guardare un film, una serie o un programma in TV.

E non importa che sia piccolo o spazioso, quel che conta è che il salotto sia un ambiente armonioso e bello da vivere. Perché questo accada, occorre che divano e schermo TV, i due protagonisti indiscussi, siano posizionati correttamente.

Se si considera poi l’evoluzione, oggi i nuovi TV hanno schermi ultrapiatti sempre più eleganti, minimal e di design. La necessità di collocare il proprio in casa, per esaltarne le funzionalità, ma anche il fascino estetico, diventa fondamentale.

Ecco allora le regole da seguire per posizionarlo correttamente e quali sono gli errori da evitare per godersi appieno le emozioni e il coinvolgimento che solo un nuovo smart TV può regalare.

L’Abc prima di cominciare

Posizionare il TV correttamente è indispensabile sia per evitare posture scorrette (e conseguente torcicollo) sia per godersi lo spettacolo. I fattori fondamentali da considerare sono: la posizione, l’altezza, l’angolazione del TV, l’esposizione rispetto alla luce e agli altri complementi d’arredo presenti nella stanza. E, naturalmente, il modello e le dimensioni del nuovo tv.

I dettagli (e i calcoli matematici) da considerare

È fondamentale non posizionare il TV troppo in alto rispetto al punto da cui lo si guarda. La posizione giusta è orizzontale rispetto allo sguardo. Ideale sarebbe metterlo leggermente più in basso. Qui entrano in gioco divani, poltrone o sedie, che vanno posizionati di fronte al televisore. Riguardo l’angolazione del TV, dovrebbe essere di circa 35°. La distanza minima dal punto in cui si guarda dovrebbe essere circa tre volte l’altezza del televisore (o, per chi è un po’ più pratico, cinque volte rispetto alla diagonale in pollici della tv). Un altro elemento importante è l’illuminazione, naturale e artificiale: rispetto alla finestra la tv non dovrebbe mai essere parallela; in caso di luci artificiali, dovrebbe essere posta sotto a lampade o altri sorgenti di luce. La posizione ideale, quindi, è leggermente avanti e laterale alle varie fonti di luce, oppure in diagonale rispetto a esse.

Finalmente lo spettacolo può cominciare

La migliore alleata per provare un’esperienza di luce, colori e suoni extra-dimensionale - senza muoversi da casa - è uno dei nuovi modelli Philips TV OLED 973. Un concentrato ultrasottile di eleganza, intelligenza e tecnologia. Per accenderlo basta chiedere a Google Assistant di farlo, che è in grado anche di selezionare i programmi preferiti e di eseguire le ricerche desiderate. Philips TV OLED 973 con tecnologia Ambilight irradia luce e bellezza in tutta la casa. Grazie a piccoli LED sul retro del TV qualunque contenuto visualizzato sullo schermo si riflette sulla parete retrostante. Philips Ambilight fa quindi esplodere i colori fuori dallo schermo, rendendo l'immagine più grande di quella mostrata dal televisore. Disponibili in vari formati, i nuovi Philips TV OLED si adattano perfettamente a tutti gli ambienti.

Porta stile ed eleganza in casa

Un TV così bello non si era mai visto! Parola di Rod White, Chief Designer di Philips TV, che spiega cosa lo ha ispirato nella creazione del nuovo Philips TV OLED:

«Il nostro OLED TV 973 da 65 pollici, la punta di diamante della nostra collezione, rappresenta un passo ulteriore di Philips TV nello sviluppo di prodotti simbolo del design europeo. Il risultato è una lastra in vetro incredibilmente sottile che sostiene il pannello OLED e la tecnologia Ambilight integrata posta su 3 lati dello schermo, posti appena sopra la base. Il tessuto danese Kvadrat che ricopre la base, inoltre, consente prestazioni audio incredibili. In più, il TV OLED 973 è equipaggiato con un nuovo telecomando, semplificato e minimal, che utilizza il controllo vocale Android per la migliore navigazione possibile».

Vietato nasconderlo

Ci sono varie soluzioni possibili per posizionare il TV in una casa. Lo si può appendere alla parete o appoggiarlo a un piano; inserirlo in una nicchia come un quadro hi-tech o come uno specchio o in un mobile contenitore che può diventare una parete divisoria. Ma se il goal è collocare un nuovo TV Philips OLED, una regola vince su tutte: vietato nasconderlo! Un pezzo di design così bello, elegante e dalle linee pure e tanto raffinate merita, infatti, di essere guardato e ammirato anche da spento. Il suo design trasforma e dona carattere alla zona living, regalando emozioni ancora superiori quand’è acceso.