Un regalo fatto con le proprie mani vale doppio: ecco 10 idee originali per regali di Natale fai da te che faranno contenti davvero tutti

I regali di Natale fai-da-te sono divertenti da realizzare e bellissimi da ricevere, perché presuppongono più personalizzazione e affetto di quelli che ci siamo limitati ad acquistare.

Se volete stupire un’amica, fare emozionare la mamma o rosicare la suocera, date sfogo al vostro estro creativo.

Ecco 10 idee originali e facili da cui prendere spunto per creare da regali fai da te.

Sperimentate con la ceramica

Un vasetto, uno svuota tasche o un piccolo piattino porta anelli: con la ceramica potrete sbizzarrirvi e creare qualsiasi oggetto, declinato secondo i gusti e i bisogni di chi riceverà il regalo.

Attenetevi alle dimensioni mignon per un effetto raffinato.

E per un effetto raffinatissimo, optate infine per decorazioni a tema vegetale!

Foto creative

Anche le fotografie sono una creta ideale per modellare regali adorabili.

Scegliete un mix di scatti che vi ritraggono assieme alla persona a cui andrà il pacchetto, assemblateli in maniera originale e il gioco è fatto.

Oltre al gioco, il regalo.

Una scatoletta di legno per racchiudere i preziosi momenti immortalati sarà l’ideale.

Candele vintage

Se la persona alla quale è indirizzato il regalo ha un palato decisamente rètro, un’idea che di sicuro piacerà è quella della candela da accompagnare a qualche chicca vintage.

Recuperate una tazza da tè datata e carina e riempitela di cera fusa a cui aggiungere poi lo stoppino, se volete un effetto fai-da-te davvero notevole.

Taglio e cucito base ma fantasia avanzata!

Senza per forza doversi iscrivere a un'accademia di moda né tampinare la suocera provetta cucitrice, vi basteranno poche semplici nozioni basiche per creare cosine molto carine.

Non appena avrete imparato come si imbastisce e i metodi di rifinitura per cucire al top, potete togliere le briglie alla creatività e lasciarla vagare libera.

Stoffe morbide, fantasie pop, colori pastello e accessori quali astucci e pochette saranno gli ingredienti perfetti per un cocktail inebriante di glamour!

Ricami deliziosi



Se invece la suocera ha tempo da dedicarvi e può insegnarvi a ricamare con il tombolo, avete fatto tombola!

A Natale il vostro regalo ricamato a mano sarà il più apprezzato: dai tovaglioli ai fazzoletti da taschino, dai copri cuscini alla tote bag, ogni accessorio che decorerete con fili colorati intrecciati ad amore puro diventerà un tesoro inestimabile.

Pasta da modellare e cuocere

Se non avete mani di fata quando impugnate un ago ma le avete quando modellate la pasta, scegliete come materiale do-it-yourself il Fimo e affini.

Si tratta di paste morbide da lavorare con le dita a piacere per poi infornare le proprie creazioni.

Per un effetto minimal e raffinato, create ciondoli dalle linee semplici.

Il tocco chic? Usate paste di colore metallizzato per creare bijoux che sembreranno d’oro e d’argento.

Legno da intagliare

Anche il legno è un materiale ottimo per chi volesse tirarsi su le maniche e creare i regali natalizi con le proprie manine.

Raffinato già di per sé, è la perfetta tela su cui dipingere con estro sì ma innanzitutto con eleganza.

Potete trasformarlo in bijoux come il Fimo oppure farne segnaposti da tavola, addobbi natalizi o quadretti da appendere.

Origami mania



L’antica arte giapponese del ripiegare la carta è un’altra ottima tecnica da sfruttare per regali fai-da-te che nulla hanno da invidiare a quelli acquistati.

Anzi: con l’origami potrete creare scatoline portagioie, decorazioni murali e chicche di ogni genere davvero wow!

Se volete fare impazzire di gioia un’amica, fate sbocciare la vostra arte del ripiego in orecchini, collane, ciondoli e anelli variopinti.

Saponette handmade

La creta più adorabile da lavorare è il sapone.

Provate a fare delle saponette artigianali e a confezionarle in maniera chic. Saranno apprezzate da chiunque, gentil sesso e non.

Una saponetta alla lavanda darà un tocco di Provenza al bagno oppure sarà un ottimo profumatore naturale per gli armadi: usate come base un sapone neutro di Marsiglia e aggiungete olii essenziali, petali, pistilli, foglioline, chicchi di caffè, polvere di cacao… Insomma, speziate e condite a piacimento la saponetta da regalare.

Fiori sotto vetro

Le vostre amiche patite di vintage e con il pollice verde li adoreranno!

Stiamo parlando dei quadretti-teca che incorniciano fiori, foglie, rametti e piantine, tutti essiccati.

Per farli seccare perfettamente, avvolgeteli in fogli di giornale e appendeteli a testa in giù, dopodiché fermateli tra due lastre sottili di vetro.