Fino al 18 luglio uno spazio in cui condividere, con stile, l’amore per il caffè e dove scoprire la limited edition più cool dell’estate firmata Nespresso X Chiara Ferragni

È molto più di uno spazio dedicato alla caffetteria e alla ristorazione. È un’idea nuova e originale, sbocciata dall’incontro di due mondi iconici: da un lato l’eleganza e il design unico di Nespresso, dall’altro lo stile e il tocco creativo di Chiara Ferragni.

Nasce così il primo Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café nel cuore dello storico quartiere di Brera, in Piazza del Carmine 1, a Milano.

Uno spazio accogliente, studiato con colori e materiali naturali e caratterizzato da un’atmosfera rilassante. Basta uno sguardo per trovarsi subito immersi nel mondo di Chiara: gli arredi blooming rose, beige, azzurro e bianco, l'occhio di Chiara Ferragni brand, simbolo della sua linea di moda e tanti dettagli che rimandano ai valori positivi che ruotano attorno all’imprenditrice digitale.

Ispirato all’estate, il Temporary Cafè sarà attivo per 45 giorni e accoglierà i clienti e i fan fino al 18 luglio 2021, tutti i giorni dalle 10.30 alle 24.00, quindi dalla colazione alla cena, aperitivo compreso, che sarà servito anche all’aperto.

In un mood così caratterizzato saranno protagonisti i caffè Nespresso. Dai super classici alle ricette pensate per l’estate con i caffè con ghiaccio, fino al Caffè Vertuo Line, eccezionalmente proposto sia espresso sia in formati più lunghi, acquistabile anche in una station “Coffee to Go” su Piazza del Carmine per essere gustato in modalità takeaway all’interno di paper cup brandizzate.

Ma non è tutto: anche il classico cappuccino potrà essere decorato con una inedita crema ispirata a Nespresso e Chiara, mentre il monogramma Nespresso e l'occhio di Chiara Ferragni brand ricorreranno dalle tovagliette ai tovaglioli, dall’outfit del personale di sala fino alle bag.

Cuore e spirito creativo dell’intero progetto è la nuova summer collection in edizione limitata Nespresso X Chiara Ferragni, che ha visto Chiara trasformare con il suo tocco inconfondibile alcune delle più amate macchine e accessori Nespresso.

Tra queste, un must della collezione è la macchina Vertuo Next, realizzata in edizione limitata nel colore rosa pastello. Oltre ad essere super cool, la nuova macchina one-touch di Nespresso è intuitiva: in base alla capsula, infatti, prepara in autonomia un’ampia gamma di caffè di diverse lunghezze in tazza, per ogni gusto o momento estivo della giornata.

Parlando della sua collaborazione con Nespresso, Chiara Ferragni ha dichiarato: "Da italiana, sono una grande amante del caffè e sono una fan di Nespresso da molto tempo. Nespresso rappresenta davvero uno stile di vita contemporaneo con un approccio pratico al caffè di alta qualità. Ecco perché sono così entusiasta di lavorare a questa collezione, che si contraddistingue per un design divertente ed elegante allo stesso tempo. Quando ho incontrato per la prima volta il team di Nespresso sono rimasta affascinata anche da tutte le iniziative legate ai temi di sostenibilità e riciclo, a cui mi piacerebbe prendere parte e dare il mio contributo quanto prima”.

E parlando ancora di valori comuni, Chiara Ferragni e Nespresso condividono l'attenzione verso il pianeta e per la sostenibilità ambientale, due aspetti che vanno ad affiancarsi all’anima glamour ed elegante del Temporary Cafè.

Sì, perché nell’area esterna in Piazza del Carmine sono state posizionate delle fioriere con speciali panchine integrate dove sarà possibile sostare e gustare un buon caffè on the go e intanto scoprire la storia del progetto di Nespresso “Da Chicco a Chicco”.

Nelle grandi fioriere, infatti, il compost utilizzato è stato realizzato grazie al caffè esausto delle capsule, che grazie al progetto “Da Chicco a Chicco” viene separato dall’alluminio e impiegato per la coltivazione di una risaia italiana da cui Nespresso acquista il riso, donato poi a Banco Alimentare della Lombardia e Banco Alimentare del Lazio.

Un programma di economia circolare che da 10 anni permette, grazie all’aiuto dei consumatori che riportano le capsule esauste in Boutique o nelle isole ecologiche partner dell’iniziativa, di trasformare un chicco di caffè in un chicco di riso.

Proprio al progetto “Da Chicco a Chicco”, inoltre, è dedicata l’iniziativa che permette a tutti i clienti che riporteranno le capsule esauste nelle Boutique Nespresso, con area recycling attiva, di ricevere in omaggio un sacchetto di compost da 1kg realizzato con il caffè usato, fino ad esaurimento scorte. Un’attività di sensibilizzazione verso l’importanza del riciclo delle capsule che rientra nel programma Nespresso per l’Italia, per la valorizzazione del territorio italiano.

La collezione estiva in edizione limitata Nespresso x Chiara Ferragni è disponibile QUI