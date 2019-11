Lancia presenta la nuova Ypsilon Monogram, la fashion city car dall'abito “double color” perfetta per donne contemporanee particolarmente attente allo stile (e non solo)!



Lancia Ypsilon ha un nuovo look e sfila a Milano con un outfit inedito, un abito double color dai dettagli Gold&Noir che la fanno risplendere.

Auto sempre contemporanea dallo stile inimitabile, la nuova Lancia Ypsilon Monogram sorprende ancora una volta e, grazie anche al suo stile e alla sua praticità, continua a catturare l’interesse di un pubblico che vuole distinguersi.

Da sempre simbolo di eleganza, la Lancia Ypsilon è la city car più amata dal pubblico femminile e con la nuova serie speciale Ypsilon Monogram non potrà che rubare il cuore delle donne contemporanee, sempre attente anche ai più piccoli dettagli e alla costante ricerca di un'auto capace di soddisfare appieno tutte le loro necessità.





Lancia Ypsilon Monogram: la nuova serie speciale della fashion city car dai dettagli Gold&Noir





Perfettamente in linea con le ultime tendenze moda, la lettera “Ypsilon” diventa un monogramma che impreziosisce l’auto creando dettagli di stile sempre diversi e grazie al pattern in degradé, che sfuma in modo armonico i forti contrasti del nero del tetto e dell’oro della carrozzeria, regala all’auto un tocco ancora più sofisticato.

La luminosità è il segreto della sua bellezza: i dettagli in nuance light gold danno nuovi riflessi di luce alla sigla "Y" sul montante centrale e sulle coppe delle ruote, e la firma sul portellone posteriore rendono la nuova Lancia Ypsilon Monogram un concentrato di fascino e grinta.

Anche gli interni, caratterizzati dall'elegante motivo a chevron, sono illuminati dal gold dei fasciami dei sedili e della "Y" ricamata sul poggiatesta.

Ma ecco alcuni dettagli della nuova arrivata di casa Lancia.

Pronte a lasciarvi conquistare da questa inedita serie speciale? Per vedere dal vivo il nuovo allestimento della Lancia Ypsilon Monogram, scegliete il concessionario Lancia più vicino a voi e scoprite quale versione è più adatta alle vostre esigenze (e al vostro stile)!