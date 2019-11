In occasione dell’evento che ha aperto il Cross Generational Festival di Grazia, Lancia ha svelato la nuova Ypsilon Monogram, la fashion city car dai dettagli Gold and Noir.



Un evento esclusivo, una serata di gala, scandita dalla musica di Annalisa e del rapper Mr. Rain: è stata una serata davvero speciale quella che ha riunito nell’atmosfera magica di Palazzo Serbelloni, proprio nel cuore di Milano, diverse personalità del mondo della musica, del cinema e della moda.

L’occasione? L’inaugurazione del Cross Generational Festival, l’evento ideato da Grazia che mira a unire tante diverse generazioni, divise dall’età ma accomunate dalle loro passioni.

Chiamate a dare il loro contributo su temi importanti, quali l’ambiente, il bullismo, i social, il futuro e il benessere, attrici, modelle e influencer che hanno avuto modo di confrontarsi e di portare le loro testimonianze in occasione dei vari talk.

Da quello dedicato alla sostenibilità, che ha visto salire sul palco la cantante Malika Ayane, la conduttrice Filippa Lagerbäck e l’attrice Rocío Muñoz Morales, a quello rivolto allo “Stile senza tempo”, con Silvia Grilli, direttore di Grazia, Marica Pellegrinelli, Madalina Ghenea e Antonella Bruno, responsabile del brand Lancia che è stato anche uno dei partner dell’evento.





Lancia Ypsilon Monogram: la fashion city car special guest a Palazzo Serbelloni





In occasione della serata di gala di Grazia, Lancia ha infatti presentato la nuova Ypsilon Monogram: la nuova serie speciale della fashion city car dallo stile contemporaneo, è stata la special guest della serata indossando un outfit inedito in double color “Gold&Noir”, in cui il monogram diventa un pattern in degradè che sfuma i contrasti netti tra il “Gold” della carrozzeria e il “Noir” del tetto.

La luminosità è il segreto della sua bellezza, anche grazie ai nuovi dettagli di stile in nuance light gold sia negli interni che nei particolari degli esterni.





Ma ecco alcuni dei volti noti che hanno partecipato all’evento.





Cross Generational Festival: i protagonisti della serata a Palazzo Serbelloni Martina Colombari in Etro





Nina Zilli in Vivienne Westwood e Rocío Muñoz Morales in Temperley London





Silvia Grilli in Chanel





Aurora Ramazzotti



Marica Pellegrinelli in Emporio Armani



Madalina Ghenea in Jean Paul Gaultier





Joahanna Hauksdottir





Melissa Satta in Dsquared2





Csaba della Zorza







Cristina e Benedetta Parodi





Annalisa in Dsquared2





Ludovica Valli in Blumarine



