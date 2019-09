Il Festival Franciacorta in Cantina è un evento da non perdere e i motivi per trascorrere un weekend tra le dolci colline del celebre Franciacorta sono tanti, tutto l'anno. Ve ne sveliamo alcuni

Un brindisi con vista ha un effetto più inebriante se il paesaggio è una terra incantevole.

Un capolavoro di dolci colline coperte da filari di viti e coltivazioni di ulivi, borghi e comuni che incorniciano un’area tanto piccola nelle dimensioni quanto preziosa per la ricchezza che custodisce.

200 chilometri quadrati di colline tappezzate di vigneti abbracciano 19 comuni della provincia di Brescia: la Franciacorta di oggi sono le Corti Franche un tempo proprietà vitivinicole ecclesiastiche.

Terre attorno al lago d'Iseo dove verso la fine del 1200 si stabilirono le prime piccole comunità di monaci benedettini, che in cambio del duro lavoro in vigna godevano dell'esenzione dei tributi imperiali richiesti altrove.

Le stesse zone che dalla fine dell'800 videro fiorire diversi cenacoli mondano-culturali nelle ville patrizie. E che, con le Novae Curtes, le nuove aziende agricole, hanno dato avvio alla più recente storia della vitivinicoltura franciacortina, oggi una delle realtà spumantistiche più famose d'Europa.





L'aura di raffinata e autentica eleganza è un invito tutto l'anno a visitare queste terre, ma c'è un evento - imminente - che da solo vale un fine settimana in Franciacorta.

Da segnare in agenda è il weekend di gusto e piacere in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. Alla sua decima edizione, il Festival Franciacorta in Cantina vedrà protagoniste 64 cantine che apriranno le loro porte a wine & food lovers offrendo degustazioni di diverse tipologie di Franciacorta, abbinate a piatti e ricette gourmet (prenotazione obbligatoria).

Un brindisi per festeggiare l'inizio dell'autunno e salutare la fine dell'estate; un'occasione per godere della calma collinare della Franciacorta, tra storiche dimore, antichi casolari ristrutturati e avveniristiche strutture firmate da noti architetti.





Per scoprire e muoversi al meglio, un nuovo sito offre spunti di viaggio e tante esperienze differenti, oltre a uno smart trick per personalizzare il proprio tour.

Come? Con un QUIZ! E pochi istanti per rispondere a una carrellata di domande che permettono di individuare gusti, hobby, passioni, interessi, attitudini personali e suggerire quale itinerario meglio risponde alle esigenze di viaggio e alle preferenze di soggiorno di ciascun visitatore.

Ce n'è per tutti: chi vuole immergersi nella natura e chi godere dei benefici di una Spa; chi viaggia con la famiglia e magari un animale al seguito e chi cerca un pizzico di avventura; chi ama provare abbinamenti inediti cibo-vino e chi vuole approfittare del weekend per fare sport all'aria aperta; chi vuole scoprire il lato bio e sostenibile della Franciacorta e chi regalarsi un po' di shopping di gusto o di stile.

Tutto accompagnato da visite nelle cantine, che in occasione del Festival apriranno le loro porte a tour guidati, regalando esperienze inedite a tutti gli appassionati di vino come ai semplici curiosi.







10 itinerari per tutti i gusti

I 10 itinerari della Franciacorta sono stati ideati a partire da concept specifici - cibo, vino, avventura, wellness, sport, arte e cultura, shopping, bio sostenibilità, natura, Family&Pets - arricchiti da un mix di indirizzi di cantine, ristoranti, hotel, shop e attività extra che, tappa dopo tappa, disegnano 10 tour differenti in grado di rispondere alle specifiche preferenze di ciascun viaggiatore.

Proprio questo è ciò che fa di ogni itinerario un'esperienza a sè.

Fanno parte dell'itinerario Foodie 12 realtà franciacortine tra cui cantine e tenute, ristoranti, un hotel e uno shop, attinge alla ricca offerta territoriale, enogastronomica e vitivinicola e traccia itinerari di gusto e di piacevole scoperta, dando conto degli eventi e appuntamenti in programma.

Per veri Wine Lovers l'omonimo tour è un elogio al buon vino della Franciacorta e alle sue realtà: un itinerario tra cantine, tenute e ristoranti scelti per la prestigiosa carta dei vini, oltre che per la rinomata cucina. Dove non manca una tappa alle torbiere, un'oasi naturalistica fatta di specchi d'acqua ricoperti da ninfee e vegetazione palustre, grande circa 360 ettari e visitabile seguendo camminamenti e passerelle in legno.

Mentre sono pensate per il visitatore attivo le sezioni Avventura e Sport, dove insieme a ottimi consigli su dove mangiare, bere con gusto e dormire, sono inserite proposte ad hoc per tutti i gusti. Dal Quad Tour Franciacorta, rigorosamente con degustazione, al Tour canoa e SUP (anche serali), dalle Crociere a vela (con apericena a bordo) all'esperienza in volo sul lago d'Iseo per i più avventurieri; per gli sportivi on the road, le escursioni guidate sono in bicicletta lungo i ciclo-percorsi della Franciacorta o, in alternativa, in Vespa 125 tra vigneti, borghi e brevi soste per scovare gli scorci più suggestivi.





E ancora, tra gli altri suggerimenti della sezione Bio/Sostenibilità, c’è la visita all'Abbazia Olivetana di San Nicola; in quella Natura, oltre ai vari tour in bicicletta tra le vigne e lungo la costa del lago d'Iseo, vale una visita l'Orto botanico di Ome, dove esistono sette famiglie di conifere, di 82 specie diverse, ognuna rappresentata da almeno due esemplari.

Nella sezione Family&Pets non mancano i consigli per chi viaggia "accompagnato": all'Agriturismo Il Colmetto adulti e bambini possono visitare le stalle e vedere da vicino molti animali, tra cui capre, asini, cavalli; scoprire e conoscere le fasi di produzione di alcuni prodotti caseari partecipando a un laboratorio dedicato; gustare la buona cucina tradizionale, a base dei prodotti dell'agriturismo, nel ristorante a conduzione familiare. Come ricca di stimoli è anche la visita al Maglio Averoldi, un'antica fucina medievale del 1155, ancora oggi funzionante, dov’è possibile vedere da vicino la storia e i metodi di lavorazione del ferro (tra le attività tradizionali più caratteristiche della provincia di Brescia).

Adatte anche ai più piccoli, le giornate outdoor con il gruppo MilleMonti alla scoperta della natura con attività green e all'insegna della mobilità sostenibile.

E non poteva mancare lo Shopping, di gusto nelle varie cantine e aziende di prodotti enogastronomici locali; di stile nel celebre Franciacorta Outlet Village, che conta oggi più di 190 negozi dei migliori brand internazionali.

Così come le esperienze Wellness negli hotel con Spa della zona, felice punto d’incontro fra alture verdeggianti che regalano una fresca brezza estiva e un clima mite anche d'inverno.

Non ultimi, gli imperdibili itinerari all'insegna dell'Arte e Cultura alla scoperta di luoghi di interesse storico e artistico se organizzati dalle guide specializzate dell'associazione ArteconNoi.





Che siate più food o wine lovers, appassionati di sport, avventura e natura, di benessere, shopping, arte e cultura, non resta che organizzare un'esperienza live nella terra della Franciacorta per dare forma alle vostre preferenze di viaggio.

(nella foto sopra, Monastero San Pietro Lamosa, a Provaglio d'Iseo, provincia di Brescia)