Arriva giusto in tempo per inaugurare un'estate di emozioni e di ricordi tutti da conservare. Con un look super cool e una nuova funzione (oltre alle altre) che la rende unica: farà parlare le vostre foto

Sole, valigia o zaino in spalla, vacanze al mare o in montagna. E' tempo di impostare la modalità summer ON!

Dove, si sa, estate fa rima con scoperta di posti nuovi, nuovi incontri e conoscenze, una valanga di emozioni e di momenti indimenticabili da custodire nel tempo.

Per immortalare all'istante tutto ciò che di sorprendente e magico ha in serbo per voi quest'estate (e la vita in generale), la compagna perfetta da portare sempre con sè, e ovunque, è finalmente arrivata.

L'ultima arrivata in casa instax è mini LiPlay, la prima fotocamera ibrida in formato mini. Il che ne fa l'accessorio perfetto da mettere in borsa.

Anche se poi è così bella in tutte le sue tre varianti colore, che è davvero un peccato tenerla nascosta.

Una nuova shape e un look super cool, in più mini LiPlay è innovativa anche nelle funzioni. Una in particolare: la possibilità di aggiungere voci, suoni, risate, note musicali alle vostre foto.

Ecco come e dove trovarla!

Scatta, registra, stampa: le tue foto parlano da sole!

Voci, risate, messaggi vocali, note musicali: per quanto un'immagine possa essere comunicativa, il suono non appartiene alla dimensione fotografica.

Eppure, quanto sarebbe bello poter abbinare all'istantanea del vostro scorcio di mare preferito il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli, il cinguettio degli uccellini che vi svegliano la mattina, la vostra voce, la strofa di una canzone, il verso di una poesia...?

Oggi con Instax mini LiPlay e alla sua nuova funzione sound recording, è possibile.

In fase di scatto basta registrare un breve audio della durata di 10 secondi, associarlo tramite app Instax mini LiPlay* alla foto e attraverso il qrcode impresso "l'immagine parlerà".

*app disponibile per iOS e Android





Le altre features

Con Instax mini LiPlay sempre con voi, neanche un momento andrà perduto.

Potrete scattare senza riserve grazie alla funzione hybrid, che permette di selezionare le foto che si desidera stampare, limitando così gli errori in fase di ripresa e senza spreco di film.

Per i più creativi, ci sono ben 30 diversi frames disponibili da applicare prima della stampa della foto per rendere ogni scatto più unico e distintivo.

Con la funzione remote shooting, addio foto di gruppo e selfies imprefetti: la fotocamera si controlla da remoto tramite smartphone, e il risultato è garantito!





Mini formato e un look super cool in tre varianti colore

La versione Stone White per le foto in spiaggia o al parco con le amiche; la Elegant Black per la sera e gli eventi in grande stile; la Blush Gold per tutti i giorni.

Instax mini LiPlay è piccola, leggera e così cool nelle sue tre varianti colore da essere l'accessorio must da portare sempre con sé.

L'accessorio di stile, classe e buon gusto

Sofisticata e raffinata, la Elegant Black è perfetta in diverse occasioni: dal cocktail di lavoro esclusivo, al matrimonio della vostra migliore amica.

L'abbinamento del nero con il rosa antico trasmette una femminilità non scontata, molto glamour e so elegant da non temere rivali.

L'accessorio shine che non si può non avere

La versione Stone White è contemporanea, stilosa e capace di farsi notare con quel tocco shine che la rende ancora più preziosa.

Oltre che un accessorio inseparabile perfetto per un pomeriggio al parco con le amiche di sempre o una serata in allegra compagnia.

L'accessorio glam che lascia il segno

Infine, la Blush Gold, nel suo total look rosa antico è romantica, sognatrice, sempre pronta a partire per un viaggio un'esperienza sorprendente, da immortalare.

Sobria e delicata, non passa certo inosservata.

L'altra novità di Fujifilm: la limited edition instax mini 9 clear

L'iconica di casa instax cambia look, si colora di giallo e di viola e con le due nuove nuance porta con sé nell’universo della fotografia istantanea una nuova carica di energia e di creatività.

Nelle due limited edition - in vendita solo per un anno - instax mini 9 Clear Yellow e Clear Purple (nella foto in alto), inoltre, la ghiera, il pulsante di scatto e altre parti della fotocamera diventano trasparenti, giocando con le ultime tendenze.