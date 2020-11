Un department store di lusso nel cuore di Venezia, un indirizzo da segnare per una shopping experience assolutamente indimenticabile: alla scoperta del Fondaco dei Tedeschi.

Un vero e proprio paradiso dello shopping, il luogo ideale per concedersi una giornata di acquisti nelle boutique più esclusive, ma anche per vivere un’esperienza a tutto tondo che include storia, arte e cultura: una tappa al Fondaco dei Tedeschi è assolutamente d’obbligo quando si viene a Venezia.

Department store che ospita alcuni dei marchi italiani e internazionali più prestigiosi, il Fondaco dei Tedeschi si trova proprio nel cuore della città, a pochissimi passi dal ponte di Rialto, all’interno di un magnifico edificio storico che negli anni ha subito grandi trasformazioni.

Dal 13° secolo è stato il fulcro degli scambi commerciali tra Occidente e Oriente, poi si è trasformato in una dogana, poi è diventato l’ufficio postale dei veneziani: oggi è un department store, ma conserva ancora intatto il fascino di un tempo.

Un edificio intriso di storia tutto da scoprire

Famoso soprattutto per la sua terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato sul Canal Grande e sull’intera città, Fondaco dei Tedeschi è un palazzo ricco di storia in cui fondono perfettamente fascino antico e design contemporaneo, ma anche un importante polo culturale di Venezia che durante l’anno ospita all’interno del suo spazio espositivo eventi, mostre, concerti, incontri letterari e talk.

Dopo il grandioso restauro firmato da Rem Koolhaas è tornato al suo splendore e oggi è possibile scoprire ancora meglio la sua storia e conoscere la sua evoluzione architettonica attraverso le visite guidate che si tengono una volta al mese.

Moda di lusso, artigianato locale e food: i negozi del Fondaco

È il posto giusto per acquistare i capi e gli accessori delle grandi firme, ma anche le eccellenze alimentari, il meglio dell'artigianato Made in Venice e del Beauty.

Le fashion addicted che sono sempre a caccia degli ultimi trend, possono concedersi un’indimenticabile sessione di shopping nelle varie boutique monomarca, tra le quali Gucci, Bulgari, Bottega Veneta e Cartier o nei negozi che propongono le collezioni dei marchi più rinomati. Abbigliamento per lei e per lui, gioielli, scarpe, borse, profumi, cosmetici, orologeria di lusso…impossibile non cadere in tentazione!

Tanti i corner dedicati agli artigiani locali, come quello dei gioielli firmati dalla creativa veneziana Andreina Brengola, realizzati usando esclusivamente materiali poveri; quello dei maestri vetrai Nason Moretti, dove è possibile regalarsi le palline in vetro di Murano; o quello di Piedaterre, brand ormai famoso per le sue friulane, le iconiche slippers colorate rigorosamente fatte a mano.

E non pensate al Fondaco dei Tedeschi ci si possa dedicare solo allo shopping. All’interno del centro si possono infatti provare anche le specialità culinarie del luogo e i prodotti dell’eccellenza o godersi un momento di relax al Caffè AMO e ordinare i piatti classici della tradizione italiana rivisitati in chiave più creativa dallo chef Alajmo.

MyFondaco, il servizio che offre ai clienti una shopping experience personalizzata

Oltre a possibilità di fare acquisti in una cornice a dir poco unica, di scoprire meglio la storia del palazzo attraverso le visite guidate e di ammirare gratuitamente (ma su prenotazione) il magnifico panorama di Venezia dalla terrazza, Fondaco dei Tedeschi offre ai suoi clienti un altro servizio in più e regala loro un’esperienza di shopping personalizzata.

Con il servizio MyFondaco infatti il department store dà la possibilità di prenotare, attraverso il numero di Whats'App 348 918 2180, una visita in negozio con l’assistenza di una personal shopper; di richiedere informazioni sui brand e sui prodotti in vendita; e anche di fare shopping online comodamente da casa e ricevere gli acquisti fatti direttamente al proprio indirizzo.