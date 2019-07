Moda e lusso, food, intrattenimento e light-show: al via le shopping night, il love festival e i saldi di Fidenza Village

L'estate è la stagione delle vacanze e del divertimento, dei viaggi, della scoperta, delle chiacchiere all'aperto mangiando un boccone o bevendo un drink.

E se la sera, quando cala il sole e le temperature si fanno più piacevoli, si potesse anche fare shopping?

Non tra negozi sparsi qua e là lungo le vie della città, ma in un vero - l’autentico - villaggio dello shopping, immerso nel cuore della Food Valley e delle Terre Verdiane, a solo un'ora da Milano e Bologna?





A Fidenza Village le hanno chiamate shopping night. L'appuntamento con le boutique aperte fino alle 23.00 è tutti i giovedì fino al 29 agosto.

Ma c’è di più. Per celebrare la stagione estiva, un programma di 12 serate con artisti, musica e lightshow avrà come fil rouge l'amore.

Ecco tutti i dettagli per organizzare la vostra migliore shopping night experience di questa estate!





Le notti d'estate di Fidenza Village raccontano l’amore. Per lo shopping, naturalmente, ma non solo.

Summer Stories – Love Festival è una storia in 12 serate che ruota intorno al tema dell'amore in tutte le sue forme ed espressioni.

Ciascun appuntamento è un capitolo a sè del racconto, creato in continuità con il progetto artistico "LOVE" ideato dall'artista e illustratrice Camilla Falsini e realizzato in collaborazione con miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea milanese.





Una storia estiva che prosegue fino a giovedì 29 agosto, scandita da appuntamenti musicali, artistici e gourmet, installazioni che rivestono grandi superfici, come la Grande Torre d’ingresso, ma anche vetrine, poster e sculture distribuite nel villaggio.

Dal corteggiamento alla fuga d'amore, fino al piacere dei sensi, tra musica, teatro di strada e poesia, artisti, attori di strada e narratori si esibiranno in 24 spettacoli diversi, con l'ausilio di oltre 100 strumenti musicali, ma anche hola hoop, fischietti, birilli e zucchero filato (il programa completo QUI).









Non solo shopping tra le vie di Fidenza Village.

Oltre a capi di abbigliamento, accessori e oggetti di design di grandi brand a ottimi prezzi - ancora più vantaggiosi nel periodo dei saldi estivi-, la possibilità di vivere una vera e completa feel-good experience trascorrendo alcune ore piacevoli fuori casa in un luogo vivace, raffinato e curato, movimentato e sempre ricco di novità che incuriosiscono. Tra scenografie di gusto, ristoranti, servizi esclusivi e un'accoglienza di lusso.

Oltre 120 brand tra cui Missoni, Jil Sander, Marni, Sergio Rossi, Nike, Vivienne Westwood e Red Valentino.

All'interno del Villaggio è possibile trovare una selezione di marchi italiani e internazionali a prezzi ridotti fino al 70% sul prezzo retail consigliato (ulteriormente ribassato in occasione dei saldi di fine stagione), sette giorni su sette, tutto l’anno.

Non mancano i new talent accanto alle big label, con un'ampia scelta per tutti i gusti, gli stili e i bisogni.

A ciò si aggiunge un'offerta gastronomica variegata, con ristoranti che offrono prodotti locali DOC e ingredienti italiani di alta qualità, piatti stagionali e diverse proposte per tutti i gusti.