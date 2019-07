Un weekend dedicato al food&wine, sport e natura, arte e cultura il 14 e 15 settembre in Franciacorta. Oltre che l'occasione (imperdibile) per salutare con brio l'estate e festeggiare l'arrivo dell'autunno

La Franciacorta è una piccola area gioiello affacciata sulle sponde meridionali del Lago d'Iseo.

Circa 200 chilometri quadrati di dolci colline tappezzate di vigneti, dove si produce il Franciacorta DOCG conosciuto in tutto il mondo.

Un territorio, che abbraccia 19 comuni della provincia di Brescia, costellato di antichi borghi e castelli, torri medievali e ville patrizie, itinerari da fare a piedi, di corsa o in bicicletta...





...e impreziosito da tante splendide cantine, tutte da visitare.

Dalle storiche dimore e antichi casolari ristrutturati, alle avveniristiche strutture firmate da noti architetti, sono questi i luoghi in cui si produce con metodo Franciacorta, regolamentato da norme scrupolose per mantenere alta la qualità dell'omonimo vino DOGC.





Per scoprire questo favoloso mondo di bollicine, arte, storia e natura, e trascorrere un weekend di gusto e piacere che arriva nel momento perfetto, tra la fine dell'estate e i primi albori dell'autunno, l'occasione da non perdere è il Festival Franciacorta in Cantina, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre.





Festival Franciacorta in Cantina 2019

Un fine settimana dedicato a tutti coloro che apprezzano il buon vino, dagli esperti intenditori ai semplici appassionati, che non lascerà scontento proprio nessuno: i veri gorumet potranno accompagnare un buon calice di bollicine alle migliori prelibatezze del territorio; gli amanti di cultura, arte e storia, sportivi e famiglie avranno l'occasione di trascorrere un weekend rilassante all'insegna di attività pensate apposta per loro.

Il tutto, nell'ospitalità raffinata, sobria e cortese che contraddistingue la Franciacorta.





Giunta alla sua decima edizione, la kermesse proporrà iniziative dedicate all'intrattenimento e all'approfondimento enogastronomico e culturale.

Quest'anno sono 64 le cantine che hanno aderito all'iniziativa e apriranno le loro porte per accogliere gli ospiti con degustazioni di diverse tipologie di Franciacorta, abbinati a piatti e ricette gourmet create ad hoc (prenotazione obbligatoria).





Mentre una serie di eventi porterà i più sportivi a fare trekking o a pedalare tra vigneti e colline; gli amanti del buon cibo potranno godere delle gustose proposte di ristoratori locali e chef; i cultori dell'arte faranno scorta di bellezza visitando le abbazie, i borghi, i palazzi, le ville e i giardini che costellano la Strada del Franciacorta; così come le famiglie potranno divertirsi con iniziative ludiche e pic-nic nella natura.

Per dare vita a un weekend indimenticabile sono stati pensati pacchetti turistici tematici, bus tour gratuiti con sosta in alcune cantine e un nuovo sito internet che permette di mettere a punto l'itinerario più adatto alle proprie esigenze e passioni.





10 anni e un nuovo sito internet

Più interattivo, dinamico ed esperienziale, in occasione del suo decimo anniversario, il Festival Franciacorta in Cantina ha lanciato un nuovo sito web pensato per regalare ai visitatori un ventaglio di esperienze personalizzabili.

Attraverso un semplice quiz è possibile creare un itinerario su misura.

Attingendo dalla ricca offerta territoriale, enogastronomica, artistica e culturale della Franciacorta, basterà scegliere le esperienze più affini ai propri gusti, hobby ed esigenze per costruire un viaggio di scoperta tra i sapori, la storia, la cultura e la natura di questa terra.

Eliminando così ogni rischio di perdersi ciò che interessa di più.

Cosa: Festival Franciacorta in Cantina

Quando: 14 e 15 settembre 2019

Dove: 64 cantine in Franciacorta - visite su prenotazione

Sito: Festival Franciacorta in Cantina

Info: info@festivalfranciacorta.it