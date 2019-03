Si chiama i-shaper GD50 il nuovo oggetto del desiderio dell'uomo moderno: un regolabarba rivoluzionario, con esclusivo design verticale, è il regalo perfetto (e utile) per dire "ti voglio bene, papà"

Il 19 marzo è la festa del papà. Un giorno che merita di essere celebrato come si deve, con tanti baci, abbracci e pensieri dolci che vengono dal profondo del cuore.

E uno speciale gift pensato apposta per lui. Scelto con cura in base alle sue abitudini e preferenze. Che rispecchi appieno la sua personalità.

Che il vostro sia un papà modaiolo e - diciamolo pure - un po' vanitoso; o che sia un uomo super active, sportivo e dinamico; o un vero globetrotter genere trolley in mano e all'interno immancabile il beauty kit... il regalo perfetto (e utile) per farlo felice, è il nuovo regolabarba elettrico firmato Panasonic.

Si chiama i-shaper e promette di aprire le porte a una vera e propria shaving revolution.

Ecco perché!





Il papà modaiolo: stile hipster con barba folta, ma curata, o very classy dall'aspetto impeccabile

Apprezzerà il concept rivoluzionario di i-shaper. Qualunque sia l'esigenza di styling, l'innovativo design verticale delle lame offre una visibilità e una precisione impareggiabile sui contorni da definire.

L'altra differenza rispetto ai normali regolabarba è l'ergonomia: i-shaper di Panasonic offre un’impugnatura unica, ispirata alla lama del barbiere, rivoluzionando così il modo e la gestualità di radere, di regolare o di scolpire la barba, in totale sicurezza.

I risultati? Insuperabili!





Il papà globetrotter sempre in viaggio col suo beauty kit

Rasatura, taglio di precisione, perfezionamento dei contorni e dei dettagli a casa, in albergo, in palestra come in un Barber Shop?

Con i-shaper di Panasonic sempre nel beauty kit la routine della rasatura, croce e delizia di molti uomini, si trasforma in un piacere, in una forma d'arte alla portata di tutti, anche degli uomini meno esperti e pazienti, che hanno poco tempo a disposizione e che anche in viaggio

Questo dispositivo innovativo deriva dall’esperienza pluriennale di Panasonic nella produzione di prodotti professionali per i Barber Shop ed i saloni di bellezza, in cui detiene il primato assoluto in termini di utilizzo*.

L'accessorio in dotazione consente una regolazione a 20 livelli con impostazioni estremamente semplici e precise (da 0,5 a 10 mm, a intervalli di 0,5 mm) per ottenere la lunghezza desiderata.

* Fonte: Euromonitor, indagine condotta nel 2018 in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna.





Per tutti i papà che amano le carezze

Bruciori e arrossamenti post trattamento, brufoli, graffi e tagli, peli non catturati e imperfezioni saranno solo un brutto ricordo.

La rinomata affilatura giapponese delle lame garantisce una rasatura estremamente efficace che evita la necessità di molteplici passaggi sul viso. Inoltre, la speciale lama di sicurezza, ampia e arrotondata, limita lo stress cutaneo e previene irritazioni. Per un viso sempre liscio e uno styling impeccabile!





La linea completa

La gamma i-shaper di Panasonic è composta da due regolabarba GD50 e GD60.

Il modello GD60 si differenzia per un ulteriore accessorio in dotazione: un riduttore di lama che, con i suoi 10 mm, permette di ottenere risultati ancora più precisi anche in aree difficili come quella sotto il labbro.

Per imparare a usarlo e sfruttarne tutte le potenzialità, un tutorial è disponibile QUI