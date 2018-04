A casa con stile ed eleganza: da soli o in coppia, l'importante è attrezzarsi per il dopocena

Ben vengano le cene al ristorante e le uscite con le amiche a far serata nei locali alla moda. Ma per molti (non solo per i casalinghi cronici) la nuova tendenza è cedere, senza sensi di colpa, alle avances del divano e alla tranquillità di casa. Conta poco se da soli o in compagnia: stare in casa is the new uscire.

Ma per godere al meglio dell’esperienza domestica, occorre attrezzarsi. Se un buon delivery food o un libro di cucina per aspiranti cuochi risolvono il problema della cena; un film, uno spettacolo o una serie tv è quel che serve per completare la serata.

La migliore alleata per provare un’esperienza di luce, colori e suoni extra-dimensionale, senza muoversi da casa è sicuramente una smart-tv. E tra i tanti modelli il nuovo Philips TV OLED 973 è un concentrato ultrasottile di eleganza, intelligenza e tecnologia. Accenderlo – o chiedere a Google Assistant di farlo per voi – è un po' viziarsi e l’esplosione delle immagini e dei suoni farà il resto, anche oltre i limiti dello schermo. Che sia un action movie o un classico, una serie tv, un concerto live o il video ricordo delle vacanze, vi sentirete protagonisti nella scena.

Mettetevi comode e buona visione!

Fuori dallo schermo, dentro l’azione

A casa come in un live, la tecnologia Philips Ambilight su tre lati del nuovo Philips TV OLED 973 porta la scena fuori dalla cornice del tv. Merito dei tanti piccoli LED intelligenti che riflettono sulla parete retrostante il contenuto visualizzato sullo schermo, e rendono l'immagine più grande di quella mostrata dal televisore. Ambilight si adatta perfettamente anche alle pareti più scure e non teme le dimensioni della stanza.

Comandi vocali intelligenti utili (e anti-pigrizia)

Quando anche il più semplice gesto di premere il tasto del telecomando per scegliere la vostra serie preferita su Netflix (ma non solo) diventa uno sforzo, ecco che i nuovi TV Philips intelligenti con sistema Google Assistant diventano la soluzione. Grazie al microfono incorporato nel telecomando, la programmazione del giorno è garantita. Parlando al Tv di casa collegato a Internet (per ora solo in inglese, la versione in lingua italiana di Google Assistant sarà rilasciata a fine 2018), gli potrete chiedere di trovare il titolo desiderato dalla raccolta di film e serie disponibili su Netflix, Amazon Prime Video o su You Tube, oppure di cercarvi informazioni e news in tempo reale o le vostre foto su Google Foto.

Mille sfumature di luci e colori

Che siano luoghi lontani nel mondo, o scene di un film d’azione, fluidità e naturalezza di movimento, come vividezza e pienezza di colori è assicurata. E per godervi lo spettacolo non dovrete raggiungere il deserto di sale in Bolivia o la grotta di ghiaccio in Alaska. E neppure lanciarvi col paracadute per provare l’emozione di un volo vertiginoso. Vi basterà far partire la scena sullo schermo. A fare il resto ci pensa la tecnologia OLED integrata con il motore P5 Perfect Picture del nuovo Philips TV OLED 973. La promessa? Luminosità al top per avere bianchi più accessi (900 nits), un livello di contrasto particolarmente spinto per la riproduzione in ultra definizione (4K), la migliore nitidezza possibile, colori vivaci, luminosità brillante, neri più profondi, contrasti uniformi da qualsiasi angolo di visione (il processore P5 migliora del 50% le prestazioni rispetto al motore esistente). E con le prestazioni del sistema audio (da 60 Watt) integrate all'interno della base il coinvolgimento è totale.

Oltre l’anima...

Tutte le TV Philips sono caratterizzate da un design europeo, ancora più minimal, dove le parole chiave divengono eleganza, stile, raffinatezza e sostenibilità.