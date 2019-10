Dall'Arlberg a Kufstein, passando da Kitzbühel fino alla Carinzia: già un mese prima di Natale in Austria inizia un periodo magico, caratterizzato da splendide atmosfere e antiche tradizioni locali che rivivono nelle piazze, nelle vie delle città e dei paesi di montagna

C’è solo una cosa che accende gli animi e fa brillare gli occhi più del giorno di Natale: il periodo che lo precede.

L'Avvento, il tempo dell'attesa, è per tutti grandi e piccini, coppie di innamorati, famiglie e amici il momento più bello per stare insieme.

Meglio se immersi in atmosfere magiche, dense di tradizioni e capaci di regalare semplici, ma autentici, attimi di gioia e di spensieratezza.

Dall’Arlberg a Kufstein, passando da Kitzbühel fino in Carinzia vi diciamo che cosa fare in Austria durante l'Avvento: mercatini, sì, ma anche luoghi originali trasformati ad arte per l'occasione e iniziative insolite pensate per preparare gli animi a entrare nel mood natalizio (Più info al sito austria.info).

Il tutto da vivere in maniera slow, senza folle né confusione, in un clima festoso ideale anche per chi, aspettando il Natale, vuole trascorrere momenti di pace e di raccoglimento.





In Austria l'Avvento è una sorta di quinta stagione: borghi e città risplendono di luci, addobbi e decorazioni, mentre le piazze e le vie di città e paesini di montagna diventano veri e propri luoghi d'incontro e di festa, con bancarelle che strabordano di prelibatezze e manufatti, il profumo delle feste che impregna l'aria, le musiche e i canti che fanno rivivere antiche storie e tradizioni. Facendo crescere la voglia che arrivi il Natale.





Magia d'Avvento sull'Arlberg

Neve fresca, splendido freeriding, tradizioni invernali autentiche e un periodo, quello dell'Avvento sull'Arlberg, che ha il sapore di una volta.

A Lech Zürs, culla dello sci alpino, gli eventi più attesi sono il Mercatino di Natale a Zug (7 e 8/12) e sul piazzale della chiesa di Lech (dal 13 al 16/12). Nelle quattro settimane dell'Avvento, ogni martedì di dicembre (3 - 10 - 17/12) in piazza Rüfiplatz diversi cori intrattengono con canti natalizi. Chi vuole scoprire le storie delle chiese e cappelle del villaggio, ha la possibilità di partecipare a delle escursioni dedicate (nei giorni 14 e 21/12).

Il 23 dicembre è la volta del concerto di Natale Mitten in der Winternacht - Nel mezzo di una notte d'inverno - nella Chiesa Nuova di Lech.

A St. Anton am Arlberg la magia dell'Avvento prende vita lungo il sentiero delle esperienze natalizie nel parco intorno al Museo. In un'atmosfera incantata, tra il profumo di biscotti appena sfornati nel panificio natalizio, i suoni delicati, una distesa di fiammelle di candele e le risate dei bambini, impegnati a preparare con le loro mani i regali di Natale per mamma, papà e nonni nella "fabbrica dei folletti". Mentre gli adulti si riscaldano con un bicchiere di punch, ascoltando storie sul Natale (1 - 6 - 8 - 15 - 21 - 22/12 - info qui).

C'è un altro appuntamento magico da segnare nell'agenda dell'Avvento: il 5 dicembre 2019, nella zona pedonale di St. Anton am Arlberg, va in scena la sfilata Arlberg Pass Krampalar, una delle tante tradizioni pittoresche della cittadina, che vede i giovani ragazzi in costumi terrificanti accompagnare San Nicola per le strade. Sono i Krampalar, che indossano maschere spaventose intagliate e una cosiddetta pelle del Diavolo (dalle ore 19.00 - info qui - nella foto sopra, Stuben am Arlberg ©Tourismusbüro Stuben am Arlberg).





Aspettando il Natale nel Kufsteinerland

Nel Kufsteinerland, territorio del Tirolo austriaco nella valle dell'Inn, la novità del Natale è il mercatino di Ebbs, un piccolo paese celebre nel mondo per i cavalli Haflinger, razza montana docile e robusta inconfondibile la criniera e la coda chiarissime. Nella scuderia Fohlenhof sono allestite le bancarelle e per tutto il periodo natalizio ad animare gli spazi del maneggio si alterneranno spettacoli di musica dal vivo, attività per tutti, laboratori per bambini.

Si scoprono a passo lento, su carrozze trainate da maestosi Haflinger le bellezze del piccolo paese del Kufsteinerland (il 30/11 - 01, 07 e 08/12 - dalle ore 11.00 alle 19.00).

A Kufstein, l'antico borgo capoluogo del territorio, si sale a piedi o in funicolare fino alla storica fortezza, dove decine di bancarelle allestite tra le casematte - edifici che facevano parte dell’impianto difensivo - lasciano spazio ad artigiani del vetro, della cera e del legno, insieme a venditori di grappe, dolci tipici dell’avvento e tisane calde (dal 30/11 al 22/12, solo sabato e domenica). Non mancano luci e addobbi per decorare le fredde pietre grigie della fortezza, la musica dal vivo e le canzoni natalizie della tradizione tirolese, come quella degli Anklöpfler (uomini vestiti da pastori che cantano la nascita di Gesù). Valgono una visita anche il museo, le antiche prigioni, il pozzo della Fortezza, così come l'Organo degli eroi (in tedesco Heldenorgel) - il più grande organo del mondo all'aperto con le sue 4.948 canne -, che ogni giorno, a mezzogiorno, risuona dalla fortezza in tutta la città per dieci minuti (soggiornando nel Kufsteinerland con la carta ospiti gli ingressi sono gratuiti per la fortezza e la scuderia Fohlenhof).

Dedicato ai sapori del Natale - come Zillertaler Krapfen (frittelle ripiene), Kiachl, Prügeltorte, punch e frutta di marzapane - è un appuntamento fisso anche per i locali. Mentre i bambini cuociono il pane in un grande braciere o si divertono sulle giostre, i grandi gustano l'atmosfera natalizia ascoltando musica e scaldandosi con il tipico Glühwein (vin brûlé).

Poiché non è Natale senza il presepe, a Bad Häring quello allestito di fronte alla Chiesa è realizzato con figure a grandezza naturale, che si avvicendano durante l'Avvento per raccontare tutta la storia, dalla nascita di Gesù alla visita dei Magi.

Si termina in natura con due escursioni: la fiaccolata alla Cappella di San Nicola, che sovrasta il villaggio di Ebbs, e quella che porta alla Cappella Thierberg, con il suo presepe e l'antico rituale del fumo di erbe e incensi bruciati in un braciere usato un tempo per dare benessere al corpo e all'anima (28/11 - 05, 12 e 19/12). Info: kufstein.com (Foto © Oesterreich Werbung - Robert Maybach).





L'Avvento in Carinzia

Mercatini di Natale nelle città e sui laghi, ma anche luoghi e iniziative insolite in vista del Natale in Carinzia.

Come il Katschberger Adventweg, il sentiero dell’Avvento illuminato da lanterne, i vecchi fienili trasformati in "laboratorio degli orsacchiotti", in spazi dedicati al canto, letture e dove trovare anche del buon tè caldo (camminata facile di 45 minuti, dal 27/11).

Per scoprire l’Avvento alpino alle terme, occorre arrivare alla stazione termale e sciistica di Bad Kleinkirchheim, in mezzo ai monti Nockberge. Da non perdere qui le escursioni musicali d'Avvento (ogni venerdì) e l'Avvento gastronomico per le famiglie (ogni domenica, dal 29/11).

Una location insolita dove va in scena l'Avvento sopra le nuvole è la torre panoramica in legno Pyramidenkogel, simbolo del Wörthersee, alta 100 metri. Qui si trovano un mercatino con artigiani e contadini locali e la casa del Natale (Weihnachtshaus) dove non mancano asini, capre e lama (dal 22/11).

Anche le città della Carinzia sono illuminate a festa: oltre 50 espositori partecipano al mercatino in Neuer Platz a Klagenfurt (dal 16/11), in piazza Domplatz e nel cortile del palazzo Landhaus vanno in scena iniziative e spettacoli a tema, da non perdere la scorribanda di maschere Krampus più grande d'Austria (23/11).

A Villach, la città nella luce, l'Avvento rivive in Piazza del Municipio (Rathausplatz, inaugurazione il 15/11), nella sfilata di spaventose maschere Perchten (29/11) e nel mercatino dell'arte Kunst Advent allestito nel parco del Parkhotel di Villach.

Velden, la città degli angeli, sorge sulle rive del lago Wörthersee che offre occasioni per gite in battello. Un'atmosfera intima e raccolta si respira al mercatino Stille Advent di Pörtschach: un piccolo villaggio di casette distribuite sul lungolago reso ancora più emozionante dal sentiero delle luci (Lichterpfad).

Da prenotare è il giro sul battello di Gesù Bambino con spedizione delle letterine in bottiglia, e la gita d'Avvento nelle baie del lago attraverso un mare di stelle (dal 22/11).

Sulla sponda meridionale del lago Wörthersee, nella penisola di Maria Wörth, l’Avvento al santuario attende turisti e abitanti con concerti e bancarelle in legno che offrono artigianato artistico e specialità gastronomiche (dal 23/11).

Per vivere esperienze in Carinzia, la Winter Kärnten Card è un prezioso compagno di viaggio. Durante l'Avvento è disponibile anche l'Advent-Karte, valida per tre giorni dal 29/11 al 23/12. Per info: kaerntencard.at (Nella foto sopra: Parco Nazionale Alti Tauri ©Kaernten Werbung/Klaus Dapra).





Dolce e magica l'attesa del Natale a Kitzbühel

A Kitzbühel, centro degli sport invernali per eccellenza, l'Avvento porta in città un'atmosfera di gioia e di pace.

Il caratteristico mercatino natalizio allestito nel centro storico (dal 27/11 al 26/12), il profumo di castagne calde, pan di zenzero e di punch di frutta è nell'aria. I presepi viventi, le interpretazioni letterarie, i concerti natalizi accompagnati dal sottofondo musicale dello storico carrillon del campanile della Katharinenkirche.

E tutt’intorno, le risate dei bambini, ai quali è riservato un programma vivace, ricco di favole, escursioni su pony e tanto divertimento, un luogo ideale dove trascorrere le Feste.

Un altro momento dell’Avvento di Kitzbühel è l'Avvento celestiale all'albergo tradizionale Rasmushof, con bancarelle e abeti addobbati all’arrivo della pista della Coppa del Mondo. Anche nei paesini intorno a Kitzbühel il Natale si aspetta con concerti e serate di festa, come quella tradizionale di Santa Barbara alla storica miniera di rame.

Il 6 dicembre, invece, arriva San Nicola con un sacchetto ricolmo di noci e di dolci per tutti. Il santo è accompagnato da una schiera di angioletti e dai Krampus, figure che rappresentano dei diavoli.

Il giorno seguente, il coro di voci bianche Wiltener Sängerknaben è in concerto in città. Altra tappa da non perdere, il 12 dicembre a Kitzbühel si festeggia Stille Nacht (Astro del Ciel), in assoluto la più celebre canzone di Natale che sia mai stata composta (nel 1816, dal prete salisburghese Joseph Mohr).

Info sull'Avvento a Kitzbühel su: avvento.kitzbuehel.com