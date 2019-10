La canotta lunga Wanderlust è realizzata in poliestere riciclato, per rispettare l'ambiente e non sprecare risorse.

Qui nel colore glow orange, con taglio regolare e scollo ampio.

Il cinturino posteriore è regolabile, così che è possibile personalizzare la vestibilità, mentre l'orlo arrotondato garantisce la massima comodità e libertà di movimento durante la pratica.

Come parte della collezione recycled, questa canotta è creata in collaborazione con la Better Cotton Initiative per migliorare le condizioni dei produttori di cotone.

Comfort e versatilità, ma anche design leggero e arioso per un look femminile e super cool anche quando si pratica yoga o ci si allena.

Anche il reggiseno Don't Rest è parte della collezione recycled di adidas x Wanderlust.

Anch'esso ralizzato in poliestere riciclato, per rispettare l'ambiente e non sprecare risorse.

Il logo sulla schiena celebra il sodalizio tra adidas e Wanderlust Festival. La struttura morbida del reggiseno è completata dalle imbottiture rimovibili che garantiscono una vestibilità ancora più coprente.

Perfetto per lo yoga, perchè non stringe e non stressa, è adatto anche per allenamenti a medio impatto come il ciclismo, l'hiking e il circuit training.

Proposto in abbinamento alla canotta glow orange, il reggiseno in colorazione glow blue crea un mix&match femminile, etero, delicato.

Completa l'outfit adidas x Wanderlust 108 il tight Believe this Wanderlust con stampa all over, realizzato in poliestere riciclato per rispettare l'ambiente e non sprecare risorse.

Il taglio avvolgente dona un'assoluta libertà di movimento senza creare fastidi.