Oltre che una soddisfazione per il palato, è un simbolo identitario del Belpaese, un prodotto fatto solo con carne suina italiana di qualità e il lavoro di mani esperte. Che oggi, come una volta, ha conservato il suo modernissimo formato “da bisaccia”

Ci sono cose che non temono le mode e il passare del tempo. Tra queste, certi sapori unici che ricordiamo per il loro gusto inconfondibile. Già gli Etruschi, circa venti secoli fa, erano consumatori di carni salate, ossia gli antenati del salame, oltre che esserne abili produttori. E proprio a loro si attribuisce la primitiva origine del salame cacciatore.

Un nome che questi particolari “salami stagionati, di piccola taglia, tali da poter essere portati nella sacca del cacciatore, come piccolo pasto” presero proprio dall’abitudine in uso un tempo tra i cacciatori di portare con sé nella loro bisaccia il salame, assieme al pane, durante le battute di caccia. L’alimento era perfetto sia perché in grado di fornire la giusta dose di proteine nobili e di sodio sufficiente a sopperire alla perdita di sale dovuta alle intense sudate per inseguire la selvaggina; sia per la sua forma e la dimensione adatte al trasporto.

Senza tradire i suoi duemila e settecento anni di storia, oggi il salame cacciatore si è adeguato ai nuovi stili di vita e ai gusti. Rispetto al passato, i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP – nome ufficiale di questo prodotto 100% italiano – sono ricchi di proteine nobili, di minerali importanti e di tutte le vitamine del gruppo B.

Di certo, però, non hanno perso la loro cifra distintiva: il piccolo formato, una caratteristica che li rende particolarmente adatti alle esigenze di un’alimentazione moderna, che chiede di avere a disposizione e sempre a portata di mano un prodotto fresco, da consumare per intero in tempi rapidi e in tante occasioni diverse.

Qualche esempio? Come ingrediente di panini o focacce da mettere nello zaino da trekking, ma anche per accompagnare pane, grissini, taralli durante un picnic o un pranzo in giardino con gli amici. Sempre all'insegna della convivialità, i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono il finger food perfetto da offrire agli amici che arrivano per una visita last minute, ma anche uno “spezza fame” che nutre e in più soddisfa il palato.

Che cosa li distingue dagli altri salami?

Da salume dei cacciatori, i moderni Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono diventati oggi un ottimo alimento per persone di tutte le età, per gli sportivi e per chi conduce una vita attiva.

Il colore rosso rubino della fetta, insieme alla taglia piccola, ne definiscono l’aspetto. Ma a fare la differenza sono gli ingredienti, la lavorazione e i rigidi sistemi di controllo qualità.

Nome d'arte “Cacciatore italiano”

La qualità dei Salamini Italiani alla Cacciatora è tutelata in tutta Europa dal marchio di qualità DOP (Denominazione di Origine Protetta), che dà la certezza di gustare il vero “Cacciatore italiano” fatto secondo la tradizione.

Il riconoscimento comunitario certifica il prodotto e garantisce ai consumatori:

- il rispetto dell’antica ricetta tradizionale (quella dei salamini che i cacciatori portavano nelle loro bisacce);

- l’utilizzo di carni di alta qualità provenienti solo da suini nati e allevati in Italia:

- il costante controllo della produzione, totalmente italiana in ogni sua fase;

- le superiori caratteristiche qualitative e nutrizionali.

Stagionatura breve, profumo delicato, gusto dolce e le svariate modalità di consumo fanno dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP un comfort food che unisce la tradizione con le nuove esigenze del mercato. Esigenze di qualità, sotto il profilo della materia prima impiegata, e delle caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto finito; di sicurezza, dal punto di visto microbiologico e chimico; di praticità d’uso legata all’aspetto della comodità di impiego; e di adeguamento della formulazione alla domanda nutrizionale.

I principi su cui si basano la preparazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, poi, sono sostanzialmente immutati nel tempo. Così com’è quel piacere unico di gustarli in tante occasioni diverse.