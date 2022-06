Per scoprire quali sono i gelati confezionati più buoni dell'estate 2022 abbiamo assaggiato tutte le tantissime novità: ecco quali sono i nostri preferiti

È dal 2013 che ogni anno assaggiamo tutte le novità in fatto di gelati confezionati, da supermercato o da bar (le classifiche degli anni passate le trovate tutte qui, tornano sempre utili come le citazioni di Osho e i video dei gattini che si addormentano) alla ricerca dei più buoni.

E anche questa volta ci siamo immolati e li abbiamo mangiati tutti. Sammontana, Motta, Algida, Ferrero, Kinder. C'è l'imbarazzo della scelta e la gara è sempre più competitiva, senza esclusione di colpi.

Come avrete notato l'offerta negli ultimi anni è diventata devastante quindi abbiamo selezionato tra crucci, liti e incastri tipo puzzle, le 12 proposte che hanno attirato di più la nostra attenzione. Ecco quali sono i più buoni.

I gelati confezionati più buoni dell'estate 2022

(Continua sotto la foto)

Cono Pan Di Stelle

Il nuovo trend di riprodurre i biscotti in formato gelato può creare dei mostri. Nel caso del Cono Pan Di Stelle ha dato vita a un mostro di bontà. Perché se ci si poteva accontentare di creare un cono con sopra un biscotto buttato lì a casaccio, loro il biscotto l'hanno messo pure in mezzo al gelato alla panna.

Lo sanno bene che noi "Pandistellers" siamo affiliati a quel sapore intenso di cacao ma soprattutto dipendenti da quel retrogusto che ci fa sentire eterni bambini. La cialda gustosissima del cono al cacao e l'interno di salsa al cacao magro e nocciole (la crema Pan di Stelle vi ricorda niente?) meritano senza dubbio un posto d'onore tra i gelati confezionati più buoni del 2022. E il gusto delle "briciole" di biscotto permarranno sotto il vostro palato a tempo indeterminato.

Pocket Coffee Gelato

La chat di Instagram è letteralmente già infestata di persone che mi hanno scritto. "Eh ma è piccolo", "Eh ma è minuscolo". Però ragazze mie e ragazzi miei, cosa vi aspettate dalla versione ghiacciata di un cioccolatino che si chiama "Pocket"? Dai, su.

Ferrero è riuscita nel miracolo di dare un sapore estivo qualcosa che di estivo non ha niente, con un gusto e una qualità degli ingredienti pazzesca.

Non aspettatevi il caffè liquido, che qui è presente in forma di granella e gelato ma in cambio ci ha dato quella sensazione "zuccherina" che rimane sulla lingua mentre si gode. E sì, è piccolo ma è potente.

Cornetto Sud

Essere diffidenti verso un prodotto di natura industriale e con ricetta di altissimo livello creativo, lo dicono le sacre scritture del buon assaggiatore di gelati, non è peccato.

Così, con tutto le scetticismo di questo mondo abbiamo assaggiato questo particolare cono con granella di mandorle tostate, gelato con pasta di mandorle, cacao magro e polvere di caffè: il Cornetto Sud di Marianna Vitale, Premio Michelin Chef Donna 2020..

Onestamente al primo morso ci ha lasciati un po' interdetti perché i sapori sembravano neutri. Ma al secondo morso il twist dato dal cuore al frutto della passione ha fatto esplodere la ricetta. Forse non diventerà il vostro gelato preferito di sempre, ma un giro è assolutamente da fare.

Cono Kinder Bueno

Se non l'avete ancora mangiato, la vostra estate non ha ancora alcun senso. Vi obblighiamo qui formalmente e in modo imperativo a comprarlo, mangiarlo e essere felici.

Il motivo? È buono da impazzire. La riproduzione del gusto Bueno è autentica, è persino migliore di quelle gelaterie tamarre non autorizzate che lo mettevano schiacciato in un banale variegato.

Qui il bilanciamento dei sapori e eccezionale dal primo all'ultimo morso. È uno di quei gelati di cui vi conviene fare scorta: lo vorrete tutto l'anno. Altro che gelati confezionati più buoni dell'estate.

Magnum Michelangelo

Se c'è una cosa di cui bisogna dare atto a Magnum è che è sempre riuscita nella sua lunga storia a sperimentare ricette particolari senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Braviii! (Applausi, urletti).

Se vuoi il solito Magnum lo trovi tutto l'anno, ma se vuoi qualcosa di davvero particolare, questo è il posto giusto per te. Lettore o lettrice se sei sul bus o in metro, tieniti da qualche parte perché continuare la lettura ora diventa pericoloso: è un gelato al cocco con salsa al cacao, ricoperto da cioccolato bianco e pepite di zucchero al lampone.

Vi gira la testa? Ecco, è ciò che proverete mangiando questa particolarissima ricetta. Abbina così tante cose che mai nella vita metteresti insieme... da dare vita a un capolavoro. In sintesi è strano, bizzarro, anomalo ma buonissimo. Quindi Michelangelo, mettimi le ali (scusate la citazione a Blanco, ma quando mi ricapita).

Gruvi Mitico Croccantino

Noi vogliamo molto bene a Sammontana ma sono cattivi, anzi cattivissimi. Perché i Gruvi, tutti, sono irresistibili. Sono riusciti a creare un nuovo polo di bontà gelato con questi stecchi dalla copertura morbida che si scioglie in bocca (invece di spezzarsi cadendo puntualmente sulla maglietta come è solito accadermi nei momenti più inopportuni). Con questa novità 2022, e non ne eravamo certi, sono riusciti a superarsi.

Eccolo, lo stecco al gusto vaniglia con caramello salato, granella di mandorle e biscotti: già dal primo morso capirete che è un gelato unico davanti al quale bisogna solo arrendersi (e da inserire tra i gelati confezionati più buoni di sempre).

Non ci sono le diete, non ci sono i fioretti, qui si mangia e basta. Se lo Stracciatella Maivista è la regina del regno Gruvi, questo è il re. Nota a margine: provate anche il Mirtillo inaspettato perché è commovente.

Loacker Gelato Biscotto

Che male, che dolore, che colpo al cuore. Immaginate una foto stock di una signora anziana che si tocca il cuore prima di un possibile infarto. Ecco: Il Loacker Gelato Biscotto è un tentativo mediocremente riuscito di dare vita a un "biscotto gelato wafer".

Cos'hanno fatto? Hanno preso la loro crema "napolitaner" che si colloca nell'impero delle cose più buone al mondo e ne hanno portato i sapori all'interno di un gelato alla nocciola e cacao. Il biscotto, per simulare il wafer, ha una consistenza più intensa, friabile, un po' più pastosa. Il risultato è al di sotto delle nostre aspettative. Continuerò a mettere i wafer Loacker nel frigo come se fosse una cosa normale.

Coppa Oro S'Oru de Sardigna

Chi non ama la Sardegna, non ama la vita. E chi non ama i sapori sardi, ha qualcosa da nascondere. In questa nuovissima ricetta ispirata all'isola che il mondo ci invidia, è stato creato un gelato, attenzione, alla ricotta sarda, con variegatura al miele millefiori e granella di biscotti.

È letteralmente come mangiare della ricotta dolce gelata, si sente persino quel retrogusto di latte di capra e sale. Non è un gelato ma un portentoso atto di coraggio. E poi il miele, d'estate?

A parte questa forma di patriottismo sardo che alza l'attrattiva verso la ricetta, non è niente di indimenticabile. Un pensiero mi affliggeva gustando l'ultimo pezzo di biscotto in fondo alla coppetta. E se questa fosse semplicemente la stagione sbagliata per un gusto così particolare?

Nuii Panna e Pistacchi dell'Anatolia

Nuii secondo me è il nome di uno degli angeli che a inizio anni 2000 ascoltava le nostre preghiere quando disperati chiedevamo che la frutta secca dei gelati (non solo quelli industriali) sapesse di qualcosa di diverso dal nulla.

Negli anni Nuii è sceso sulla Terra e ci ha portato in viaggio in giro per il mondo tra i gusti più intensi della frutta secca applicati a uno stecco gelato. Dopo anni di conferme e sapori unici, hanno rischiato grosso col pistacchio e... ne sono usciti vincitori. Maledizione, che voglia, vado a prenderne uno in freezer e torno.

Eccomi. Questo non è solo un gelato al pistacchio dell'Anatolia (è un'area della Turchia, per chiarezza) con gelato alla panna ricoperto di cioccolato bianco, ma ha anche granella di pistacchio e attenzione, contiene wafer salati. Il dettaglio, l'attenzione per le sfumature di gusto, rendono questo stecco uno dei gelati confezionati più interessanti (forse il più interessante?) di questa estate.

Extreme Cookie Cone Vaniglia

Ora vi presentiamo un prodotto che (davvero, non è uno scherzo, non è una battuta) non avete mai mangiato finora, ovvero il primo cono gelato dove il cono non è un cono, ma è un biscotto cookie, sì, ispirato proprio a quelli al burro che mangiate quando vi sale lo sconforto.

Quello che abbiamo assaggiato noi, in uno di molteplici gusti, è un gelato alla vaniglia con variegatura al caramello, pezzi di cookie in superficie con gocce di cioccolato e riccioli di cioccolato fondente. Prima che intasiate di nuovo i miei messaggi diretti del profilo Instagram: sì, è piccolo.

Per la prima volta infatti è più importante l'esperienza del mangiare il cono piuttosto che quella del mangiare il gelato. Provatelo ma senza pretese.

Maxibon Mokaccino Crunchy

Immaginate di andare in uno di quei bar americani che vi fa un frappè al caffè alto un metro e mezzo e immaginate il momento in cui ve lo portate in giro come un trofeo sotto 40 gradi mentre tutti ve lo guardano invidiosi. Ecco, la sensazione è identica a quella che proverete mangiando questo Maxibon Mokaccino Crunchy con gelato al caffè e pezzi di cioccolato, nocciole caramellate e granella di biscotto al caffè.

Si chiama Crunchy proprio per questa sua predominanza sgranocchiosa ma il punto forte di questa golosità è il biscotto al cacao che visivamente e nel gusto ricorda un brownie. Adesso vi faccio una domanda: vi ho fatto venire fame? So già la risposta.

Estathé Ice Menta e Lime

Lo scorso anno lodavamo spellandoci le mani in uno scrosciante applauso l'Estathé Ice, una perfetta alternativa alla bibita perché ha un gusto intenso e soprattutto identico al nostro tè freddo del cuore.

Quest'anno hanno creato l'alternativa alla menta e sono riusciti ancora una volta a fare centro con una ricetta killer. Il "ghiacciolo", anche se è un po' dispregiativo chiamarlo così, è fatto al 73% (!!!) di infuso di the verde e menta, con una punta di lime che regala questo naturale effetto mojito di cui, d'estate, sentiamo tutte e tutti il bisogno. Rinfresca, coccola, cura, protegge dall'ansia e dallo stress. È il compagno perfetto dell'estate: non tradisce, non pretende, vi ama come siete. E merita un posto speciale tra i gelati confezionati dell'estate.