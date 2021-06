Se siete amanti del gelato, ecco i più golosi prodotti di quest'anno. Abbiamo "testato" i gelati confezionati più buoni dell'estate 2021

Non amiamo vantarci, ma oggi lo faremo. È dal 2013, da ben nove anni, che realizziamo la classifica dei gelati confezionati più buoni dell'estate (le trovate tutte qui).

E così ci siamo sacrificati (si fa per dire) anche questa volta assaggiando le novità da bar e da freezer, da comprare senza incertezze al supermercato o al bar della spiaggia.

Come sempre abbiamo riunito una giuria di golosi che ha assaggiato e selezionato per voi i prodotti più curiosi introdotti nel mercato quest'anno. Sammontana, Motta, Algida e non solo: ce n'è davvero per tutti i gusti (letteralmente).

I criteri di valutazione sono semplici: il rapporto tra aspettative e realtà e, com'è chiaro, il gusto. Non perdiamo altro tempo, quindi: cominciamo a godere.

Ecco i gelati confezionati più buoni dell'estate 2021

(Continua sotto la foto)

Cinque Stelle Aria di Toscana

Il celebre cono Sammontana ci ha da sempre abituati a gusti poderosi e a una croccantezza senza pari. Oggi con Cinque Stelle Aria di Toscana, il marchio trova una formula che fa della delicatezza e della sapienza degli ingredienti il suo tratto distintivo.

È un gelato variegato al Vin Santo del Chianti DOC con pezzetti di cantucci toscani IGP e un retrogusto di mandorla.

Se lo prendete, e lo prenderete, andate subito a annusarlo. Rimarrete stupiti. In tanti anni non abbiamo mai avuto a che fare con gelati da bar così profumati.

Il sapore è poi proprio come te lo aspetti: non mette al centro la dolcezza ma un mix di sapori che uniscono la tradizione di ingredienti tipici del Feudo e l'evoluzione del concetto di gelato.

Abbiamo apprezzato il volersi spostare, proprio come le migliori gelaterie artigianali, verso gusti meno tradizionali. Il risultato è raffinato, di classe e molto gratificante.

Maxibon Waffle Dark Berry

Siamo onesti: questo gelato l'abbiamo mangiato una volta, poi una seconda, poi una terza. Perché? Il primo commento che abbiamo fatto gustando questa edizione limitata "waffle” del classico Maxibon è stata: “È illegale”.

E invece è legale.

È un gelato al gusto panna con pezzi di purea di frutti rossi, biscotti, copertura al cacao, pezzi di mirtilli e granella di nocciole.

Che dire, è golosissimo, goloso come pochi. L'abbiamo preferito alla versione "Blonde caramel” per l'originalità della ricetta rispetto alle attuali proposte di mercato.

Magnum Algida Purgatorio

Celebrare i 700 anni dalla morte di Dante non è stato mai così buono. Visto che si tratta di un'edizione limitata, stiamo seguendo il golosissimo percorso che dal Magnum Inferno degli scorsi mesi, ci porterà al Paradiso in una ricetta misteriosa che sarà disponibile tra luglio e agosto.

Ora però abbiamo fatto incetta del Magnum Purgatorio.

Sono tutte e tre proposte molto diverse, accomunate da una ricetta che prova, mantenendo la gamma di gusti alla quale siamo abituati, a mixarli in modo originale, aumentandone in modo esponenziale l'esperienza di gusto. Purgatorio in questo senso è uno stecco molto rappresentativo.

È un gelato al biscotto con variegatura al gusto noce pecan, guarnitura al caramello salato. La copertura è di cioccolato bianco e piena di pezzetti di biscotto.

La parte più interessante del prodotto è il primo morso, dall'alto: colerà letteralmente lo strato interno di caramello sul resto del Magnum. Se non sto volando, allora cosa sto facendo? Gudurioso.

Chupa Chups Algida

Si poteva realizzare un ghiacciolo ispirato al celebre lecca lecca sferico cercando di non farlo sembrare solo un ghiacciolo ma un Chupa Chups? Ebbene, ci sono riusciti.

Non ci è chiaro come abbiano fatto ma la consistenza è ottima (non si sciolgono al primo raggio di sole), il gusto è esattamente quello dei dolcetti (vi consigliamo il gusto Cola, il più buono dei tre a nostro avviso) e ha una durata superiore alla media se non morso ma solo leccato. I bambini ne andranno matti.

È un tentativo ben riuscito per un prodotto iconico.

Ferrero Rocher Gelato

Fino a pochi mesi fa questo non era un gelato, era un sogno. Un sogno che poteva trasformarsi in un incubo. Ora aprite bene le orecchie al cospetto della ricetta del Ferrero Rocher Gelato.

Cioccolato croccante, granella di nocciole tostate, all'interno poi c'è un gelato cremoso al gusto di nocciola e variegatura alla nocciola e cacao. La nostra recensione? È identico al cioccolatino, identico.

Certo, le dimensioni non sono molto generose, ma anche questo fa parte della riproduzione fedele del dolce in carta argentata: poco spazio e tantissimo gusto.

È disponibile la buonissima versione Dark (e quella bianca Raffaello) ma l'originale ci ha lasciato senza fiato.

Fruttiamo Vivace

Siamo. Letteralmente. Pazzi. Di. Fruttiamo. Da sempre, da quando sono arrivati sul mercato. C'è sempre stato il pregiudizio che il gelato da bar, specie se alla frutta, di naturale avesse ben poco. Ebbene, loro ci hanno convinti del contrario e non solo a parole.

Vivace è una delle novità di quest'anno: si tratta di un sorbetto alla mela, kiwi, lime, avocado, spirulina, con kiwi in pezzi. Non ci giriamo attorno dicendovi che è un'esperienza di gusto strepitosa. È possibile distinguere ogni singolo elemento di questa ricetta senza difficoltà, con un effetto dissetante che ci ha stupito.

Sempre tra le novità c'è il Fruttiamo Alternativo con Sorbetto alla mela, frutti rossi, uva rossa, barbabietola, bacche di sambuco, con ribes e mirtilli in pezzi. Però il “verde” Vivace è quello che ci è piaciuto di più.

GranCono Valsoia

Ogni anno ci teniamo a offrire un'alternativa vegana e senza glutine e Valsoia ci è venuta incontro con un cono gelato a base anacardo con cialda a prova di bomba. Il cono si impreziosisce con una guarnitura al variegato amarena e nocciole caramellate.

È interessante la proposta perché si capisce fin da subito che non vuole imitare un prodotto con latte, ma cerca una sua strada di gusto autonoma, concentrando il sapore sull'amarena e sull'elemento croccante.

Il cono è molto buono e complessivamente è un gelato dall'impatto leggero perché non risulta troppo zuccherato al palato. Insomma: promosso.

Nuii Cioccolato con caramello e noci pecan del Texas

Quando è arrivato il Nuii in Italia ha sconvolto parecchio il mercato dei gelati da bar. La sua formula fortemente improntata sul gusto concreto e senza compromessi è tornato a stupisci quest'anno con una nuova ricetta cioccolato e caramello.

Questo Nuii è un gelato alla vaniglia con leggerissima variegatura al caramello ricoperto di cioccolato bianco, con caramello e granella di noci pecan texane, tostate e salate. Avete la bava alla bocca? Bene così!

Di questa meraviglia di prodotto ci ha entusiasmato soprattutto il retrogusto. Normalmente i gelati da bar tendono a lasciare un generico gusto dolce che chiarisce la natura “zuccherosa”.

Qui invece il gusto di cioccolato rimane sul palato per molto tempo e la noce pecan, croccantissima, ha un odore e un sapore che permane in bocca con una sensazione... stupefacente.

Quando vi dicono nella pubblicità che è un'avventura nel gusto, non vi stanno dicendo una bugia.

Cornetto Stellato ispirato al cannolo siciliano

Non vi neghiamo una punta di preoccupazione iniziale, ma sapevamo di essere in buone mani: l'idea è di Martina Caruso, giovanissima chef stellata che non ha bisogno di presentazioni. Ha dato vita a un Cornetto con cialda alla cannella, gelato alla panna con un tocco di ricotta, salsa all'arancia e granella di pistacchio.

La domanda che ci siamo posti è: "Assomiglia a un cannolo? E se sì, quanto?”. Mangiandolo capirete subito che non si tratta di una riproduzione, ma di un'ispirazione dove echeggiano come suoni appena accennati le note di sapore dell'amato dolce siciliano.

A colpirci è soprattutto il sapore dell'arancia, che ricorda la frutta candita tipica del cannolo. Anche se il sapore della panna ci riporta in modo poco concreto alla ricotta, ci è piaciuta molto la fenomenale cialda del Cornetto. Grazie alla cannella infatti, assume una sua chiara personalità.

Coppa Oro Segafredo

Nei bar il caffè shakerato è uno standard dell'estate e la crema caffè una nuova moda che negli ultimi anni si è imposta per la sua freschezza e per il suo gusto intenso.

Ma se la coccola ce la vogliamo fare bene, Coppa Oro ci viene incontro miscelando la sua celebre formula variegata con meringhe... aggiungendo un tocco in più.

Il caffè Segafredo, uno dei marchi di caffè dal gusto più intenso e distintivo, si declina perfettamente nella dolcezza della proposta. Sopra, la granella croccante di nocciole caramellate vi regalerà altri cinque anni di vita. Non è un prodotto per pochi, ma una novità intrigante per tutti gli amanti del caffè.

Estathé Ice

Immaginate di prendere un Estathé alla pesca o al limone, di metterlo nel freezer, aspettare un bel po' di ore, tirarlo fuori dal freezer, spaccare la bottiglia e iniziare a mordere il ghiaccio all'interno. Scusateci per aver dipinto una scena folle, ma quella che abbiamo descritto è esattamente la sensazione che avrete assaggiando questo prodotto.

Attenzione però a chiamarlo ghiacciolo perché seppure la consistenza è molto simile a quella di un ghiacciolo su stecco, il sapore si avvicina a quello di un sorbetto. Gli ingredienti che si basano sull'originale infuso di tè che tutti amiamo, lo rendono un prodotto altamente naturale e intenso nel gusto.

Ci ha colpito molto il fatto che non abbiamo una colorazione marcata (di giallo o arancione) per attirare l'attenzione. Il prodotto, alla pesca e al limone, non ci costringe a fare compromessi con la bibita: quando si trova sotto il nostro palato è lui, l'Estathé.

Il cono di Grom

L'omonima gelateria ha ricreato il suo iconico cono e lo ha portato nei bar e nei supermercati (in versione confezionata).

Ci sono due gusti: Fior di Panna e Pistacchio, entrambi variegati con crema spalmabile al gianduia, che crea una dialettica interessante (a livello papille gustative sicuramente) tra morbidezze e temperature diverse.

Non a caso, l'estetica "circolare" con cui il gianduia si arrotola intorno alle creme ricorda il movimento che compie la spatola nel disporre il gelato sulla cialda quando ci si trova al banco di una gelateria e anche il cono riesce a mantenersi estremamente croccante, come se fosse appena stato riempito.

Come da regola del negozio, poi, gli ingredienti sono rigorosamente di origine naturale e non ci sono coloranti o aromi.

Che dire, se non avete voglia di cercare una gelateria aperta vi basterà chiudere gli occhi e aprire la bocca.

Gruvi Stracciatella Maivista

Fermi tutti, un attimo di attenzione. Qui stiamo entrando nel campo dell'eccellenza, di ciò che va oltre l'immaginazione. Non è un film di fantascienza: stiamo parlando dei Gruvi Stracciatella Maivista.

Si tratta di uno stecco al gusto vaniglia con scagliette di cioccolato, variegato al cioccolato (di Modica IGP!) e copertura al cioccolato con granella di biscotti.

È uno dei gelati più buoni da bar che abbiamo mai assaggiato e il parere è unanime da parte di tutta la giuria. Non servirebbe dire altro ma diremo altro.

Se il gusto esterno con il sapore di biscotti è molto protagonista appena si scioglie in bocca il cioccolato di Modica dal retrogusto salato vi farà saltare letteralmente dalla sedia (o dalla sdraio). È un'esperienza di stracciatella che si chiama "Maivista" non a caso. Uno stecco Stre-pi-to-so.