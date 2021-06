Su Instagram & Co. impazzano le foto di bevande e cibi rosa: ecco dunque cosa ordinare per unire il bello (in foto) al buono (in bocca).

I cibi rosa sono il trend che su Instagram e sui social network in generale impazza, quindi se volete garantirvi un profilo invidiabile fatevi aiutare da questa nuance.

La tinta più romantica che ci sia, infatti, è tra le più amate della rete e non è un caso: bevande e cibi rosa infatti sono ricchi di proprietà preziose per la pelle, la bellezza e la salute in vista dell'estate.

Per celebrarla in ogni salsa (salsa rosa, per rimanere in tema cromatico), abbiamo selezionato le bevande e i cibi rosa con cui essere super glamour, a tavola e sui social.

I macaron

Il tipico biscotto da forno francese nato nel XVI secolo e ancora di moda grazie al marchio Ladureée è famoso per le sue tinte pastello. Tra le nuance più gettonate dei macaron immortalati sui social, il rosa cipria si piazza sul podio.

Questi dolcetti sono i massimi protagonisti di Marie Antoinette, il film del 2006 diretto da Sofia Coppola.

Decorate la tavola della colazione con una manciata di queste delizie - magari aggiungendo alla composizione pure un libro dalla copertina squisitamente vintage - e otterrete una natura morta che sveglierà gli animi dei vostri follower.

Il pompelmo rosa

La tinta agrumata più chic che ci sia è quella del pompelmo rosa.

Oltre a postarlo, è l'ideale da gustarsi nei periodi caldi.

Ibrido tra il pompelmo della varietà Citrus maxima e l'arancia della varietà Citrus sinensis, questo agrume ha proprietà antiossidanti che si rivelano benefiche contro colesterolo e trigliceridi alti.

L'alto contenuto di vitamina C lo rende inoltre ideale per rafforzare il sistema immunitario.

Dulcis in fundo, la presenza di potassio lo trasforma nel perfetto alleato contro ritenzione idrica e cellulite.

I lamponi

Questi frutti di bosco sono amatissimi innanzitutto per l'apporto calorico limitato: il basso contenuto zuccherino e la notevole presenza di fibre e di acqua si rivela il top per chi segue regimi alimentari ipocalorici.

Hanno inoltre un elevato contenuto di sostanze antiossidanti quindi contrastano i radicali liberi e l'ossidazione dei tessuti, risultando così amici della pelle, nel senso di antietà.

Contrastano perfino la ritenzione idrica e la cellulite perché stimolano l'eliminazione dei liquidi in eccesso, quindi lamponi tutta la vita!

Il vino rosé

La tendenza più romantica e glam in materia di vino? Il rosé, indubbiamente.

Il vino rosato è esteticamente delizioso e inoltre non appaga solo gli occhi: anche le papille ne sono estasiate, oltre alle pupille...

l vino rosè è ricercato e caratterizzato da equilibrismi, sfumature e nuance ultra femminili che lo rendono una delle bevande da preferire sulla tavola.

Se poi quella tavola viene anche instagrammata, allora il rosato diventa vincente a ogni livello.

Si tratta inoltre del vino mediterraneo per eccellenza, ideale da servire anche d'estate nelle giornate più calde. Si serve fresco, solitamente attorno ai 10-12° C. Si abbina con tutto, dal sushi al pesce al forno, dall'insalata di pollo alle cruditè di verdure.

Il Dragon Fruit

Il pitaya, meglio conosciuto con il nome di Dragon Fruit, è il frutto della Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose, una pianta della famiglia delle Cactaceae.

La sua buccia è rosa mentre la polpa solitamente si presenta di colore bianco, con un'esplosione molto fashion di mini pois (ossia i semini neri). Lo si può trovare però anche nella variante con polpa rosata, la preferita delle instagrammer e tiktoker.

Questo frutto tropicale va per la maggiore non solo per le sue proprietà cromatiche ma anche per i valori nutrizionali.

La sua polpa tonifica e rinfresca, offrendo un ottimo apporto di sali minerali e sostanze nutritive benefiche.

Vero e proprio superfood, è anche poverissimo di calorie.

Il sale rosa

Il sale rosa è il sale di origine himalayana che insaporisce gli scatti social. Di origine molto antica, questo minerale è privo di tossine e di sostanze inquinanti che invece pare contaminino le tipologie di sale provenienti da mari e oceani.

Molto ricco di sali minerali, non viene raffinato, non è trattato con nessun procedimento chimico ed è quindi incontaminato.

L'hummus di barbabietola

Se volete essere cromaticamente impeccabili ma anche abbastanza inedite, sappiate che il piatto forte è l'hummus di barbabietola.

Questa variante del classico hummus è a base di rapa rossa e di ceci, con il risultato cromatico di colore rosato che alletta gli occhi oltre che il gusto.

Si rivela l'ideale come deep in cui inzuppare cruditè di verdure oppure da usare come guarnizione di crostini vegetariani.

La barbabietola rossa ha proprietà detox e contiene tante fibre motivo per cui è una buona amica di chi è a dieta.

Non dimenticatevi della tahina, la salsa di sesamo contenuta nell'humus mediorientale che garantisce quella cremosità perfetta al piatto.

La granita alla ciliegia

Non possiamo di certo dimenticare il frutto estivo numero uno, quello che inaugura l'inizio della bella stagione: la ciliegia, ma in versione granita.

Il colore rosa intenso che ne uscirà equivale a un twist di energia pura.

E non temete per quanto riguarda la bilancia: anche se la ciliegia è un frutto zuccherino e lo sciroppo a base di ciliegia lo è ancora di più, le granite e i ghiaccioli diluiscono le calorie con parecchia acqua.

Inoltre la natura freddissima intriseca al ghiaccio di cui la granita è composta aiuterà a bruciare calorie: il nostro "termostato" interno si abbassa, spingendo il metabolismo a bruciare di più per riportarci a un livello adeguato di calore.

Il rabarbaro

Il rabarbaro è una pianta erbacea perenne originaria della Cina il cui gambo ha una colorazione rosata molto interessante.

Questa pianta viene utilizzata da secoli non solo nella cucina cinese ma anche nella medicina.

Le sue proprietà depurative, rinfrescanti, digestive e lassative sono infatti note da molto tempo.

Oltre ad avere quindi un soggetto perfetto da immortalare avrete anche un ottimo ingrediente antinfiammatorio, antibatterico e antimicotico da mettere nel piatto.

Il Pink Lady

Il cocktail più squisitamente glam che ci stia è il Pink Lady. Si tratta della variante del classico White Lady, nato in Gran Bretagna negli anni Cinquanta.

Partendo da quello come base, si aggiunge un po' di granatina che darà alla bevanda quel meraviglioso colore rosa pastello. Instagrammatelo e gustatevelo, come aperitivo oppure dopo cena.

Si rivela un ottimo accompagnamento per gelatine, dolci e dessert a base di meringa.

Le ciambelle

Concludiamo con un letterale dulcis in fundo: la ciambella donut, quella per cui va pazzo Homer Simpson per intenderci.

La glassa più gradevole da guardare, oltre che gustosa da mangiare, è quella rosa. Incorniciatene un esemplare con la fotocamera del vostro smartphone, scattate e postate. Non avrete bisogno nemmeno di filtri migliorativi da quanto la pink donut è già bella di per sé!

Il beneficio per la salute? Mhmm.. Diciamo che fa bene all'umore.