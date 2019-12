Ricchi di nutrienti che aiutano a debellare i chili in più e a stare alla larga dagli attacchi di fame. Ecco 5 cibi buoni che non fanno ingrassare







Se pensate che per dimagrire si debbano mettere in tavola solo cibi tristi e noiosi e rinunciare al gusto ricredetevi. Esistono alimenti che hanno un ottimo sapore e che allo stesso tempo sono ottimi per la linea.

Qualche esempio? La granola, preparata con gli ingredienti giusti e consumata in piccole porzioni, può essere la soluzione giusta per una colazione sana e completa. L’abbinamento tra i carboidrati complessi di cui è ricca l’avena e le fibre e i grassi “buoni” della frutta secca e dei semi permette di iniziare la giornata con un booster di nutrienti super per combattere gli attacchi di fame.

In più assicura tante vitamine del gruppo B utili per ricavare energia e favorire la produzione dei neurotrasmettitori del benessere come le endorfine e la serotonina che regolano l’umore e la sazietà.

Vi abbiamo convinti? Ecco allora altri 5 cibi super buoni che potete mangiare anche se siete a dieta senza sensi di colpa.

(Continua dopo la foto)

Salmone

Apporta proteine complete utili per la costruzione dei muscoli.

In più è un’eccellente fonte di acidi grassi essenziali. Apporta infatti tanti omega 3 che favoriscono il senso di sazietà.

Oltre a rallentare la risposta dell’insulina e l’assorbimento degli zuccheri, proteine e grassi "buoni" vi aiutano a mettere su massa magra.

Noci

Le noci hanno un buon potere saziante.

Sono ricche di fibre che rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi. Di conseguenza mantengono sotto controllo la glicemia, il livello degli zuccheri nel sangue.

Attenzione però a non esagerare con le quantità. L’ideale è limitarsi a consumarne solo 40 grammi al giorno.

Hanno infatti un apporto calorico elevato: in 100 grammi contengono circa 650 calorie.

Grano saraceno

Riduce il senso di fame e prolunga la sazietà. Apporta fibre super sazianti.

Contiene poi triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, l’ormone che regola l’umore e la sazietà.

Melograno

Questo frutto apporta fibre che rallentano lo svuotamento gastrico e l’assorbimento degli zuccheri nel sangue.

Di conseguenza prolunga la sazietà e tiene a freno gli attacchi di fame improvvisi.

Stimola poi la depurazione dell’intero organismo.

Contiene infatti vitamina C e potassio che aiutano a drenare e eliminare i liquidi in eccesso, responsabili dei gonfiori.

Frutti di bosco

Contengono antociani che hanno un’ottima azione antiossidante.

Contrastano l’accumulo di tossine in eccesso che favoriscono gonfiori e chili in più.

Photo Credits: Unsplash