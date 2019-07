Per i digital readers c'è una super novità appena arrivata (anche) in Italia: è Readly, l'app per leggere, sfogliare e scoprire oltre 4000 riviste nazionali ed internazionali. Con un solo abbonamento mensile.

Leggere quando e dove vuoi. Sfogliare in viaggio, in vacanza, in una sala d'attesa non una sola rivista, ma tutte quelle che desideri, scegliendo tra circa quattro mila titoli nazionali ed internazionali.

È un sogno che si realizza per i digital readers più voraci.

Readly è l'app perfetta, che arriva (finalmente) anche in Italia, per chi ama leggere ed essere sempre sul pezzo. Su diversi argomenti.





Dal tablet, dallo smartphone o dal desktop, in streaming e anche offline, Readly è un'edicola digitale ricca di contenuti selezionabili in base ai vostri preferiti - o al mood del momento - attraverso filtri speciali.

Dà accesso illimitato a mensili e settimanali, italiani e stranieri: perfetta per chi ha pochi minuti per assecondare la curiosità di sfogliare le pagine di un femminile e catturare l'ultima moda del momento, il beauty look o lo scoop dell'estate; ideale per chi si vuole concedere una lettura approfondita (e a più riprese) su un argomento che gli sta a cuore.

Con il vantaggio, unico ed assoluto, di poter scegliere tra migliaia di magazines nuovi, freschi di "messa online", come di recuperare gli arretrati.

Tutto, on demand: in qualsiasi momento del giorno e parte del globo.

Se non è questa una vera digital trasformation!





Come funziona Readly:

L’app è intuitiva e semplice: basta scaricarla, acquistare il servizio Readly e approfittare dell’edicola completa, sempre disponibile su dispositivi mobile o desktop.

Dagli ultimi numeri di oltre 4000 riviste nazionali e internazionali, alla possibilità di selezionare i periodici per argomenti preferiti, ricercando articoli e personalizzando la propria esperienza di lettura grazie alle funzioni intelligenti della app Readly. Che da passione irrinunciabile per molti, si arricchisce grazie alla possibilità di scoprire no-limits e senza fee aggiuntive molti nuovi titoli.

La stessa cosa vale per i numeri arretrati: non si perdono e non ingialliscono, basta salvare e classificare gli articoli (o le riviste intere) perché rimangano sempre disponibili per la lettura, anche offline.





Dove scaricare l'app:

L'app Readly è disponibile su iTunes, Google Play e Amazon Appstore e consente di attivare un account con abbonamento mensile.

Ogni account permette l'accesso al servizio da cinque diversi dispositivi, indipendentemente dai sistemi operativi, e può essere condiviso a livello famigliare.

Ciascun utente singolo può impostare le proprie preferenze di lettura. E, per genitori e adulti, la possibilità di gestire le funzioni di controllo parentale per i minori.

Anche interrompere l’abbonamento è semplice: si può fare in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.









Che cosa offre

Readly sbarca in Italia con un’offerta lancio super: 0,99 € per i primi due mesi, rinnovabile poi a 9,99€ al mese.

I principali editori italiani hanno già siglato la loro partnership con Readly, rendendo disponibili a oggi oltre settanta riviste nazionali (sfoglia l'elenco QUI) che abbracciano gran parte degli interessi maschili e femminili.

Con lo stesso abbonamento, i lettori italiani hanno accesso anche a diversi titoli internazionali, dalle inglesi Time, Wired e Vogue, alle americane Fortune e Newsweek, a Forbes, New York Magazine, Motor Trend, per citarne alcune.

Testate italiane disponibili nella app Readly:

Dalla storia alla cucina (in tutte le salse), dai must have sotto l’ombrellone in materia di scoop, beauty, moda, viaggi, fino alle grandi passioni, come la bicicletta, gli animali, i computer, la fotografia, l’arredamento e il design, con Readly la vera digital revolution è la possibilità di accedere a migliaia di articoli e di copie senza limitazioni e senza il rischio di dimenticarne nemmeno uno a casa!

Chi è Readly

Readly, fondata in Svezia nel 2012, è approdata nel Regno Unito e in Germania, in Austria e in Irlanda, in Svizzera e nei Paesi Bassi. Per debuttare poi sul mercato italiano e coprire con la propria offerta di riviste 46 paesi nel mondo. A marzo 2019 l’Azienda è entrata nella classifica stilata dal Financial Times delle 1000 aziende a più rapida crescita in Europa, posizionandosi tra le prime 200 imprese a livello globale nel periodo 2014-2018.

Info QUI per saperne di più!