Per lasciare indicazioni alla coinquilina, un messaggio d'amore al fidanzato, o rimettere a posto l'armadio: con instax mini LiPlay e mini Link si può fare davvero di tutto, ve lo dimostriamo

Se pensate che una instax sia solo un passatempo, ricredetevi subito: le foto istantanee di Fujifilm hanno degli utilizzi che vanno ben oltre il semplice piacere di averle appese per casa.

E vi permetteranno di lasciare messaggi - d'amore o dovere - che non potranno che lasciare il segno. O di rimettere in ordine armadio e scarpiera. O di creare promemoria e ricordi interattivi per tutte le occasioni.

Come? Abbinando alle foto anche parole e voce.

Ecco in che modo.

(Continua sotto la foto)





1. Guida di sopravvivenza per coinquiline e fidanzati

Invece di disseminare casa di post-it e foglietti con promemoria e indicazioni accendete instax mini LiPlay, scattate, registrate un audio e stampate.

mini LiPlay, infatti, è una fotocamera istantanea ibrida che (oltre alla stampa classica) dà anche la possibilità di registrare messaggi audio direttamente sulla foto.

Basta scattare, visualizzare la foto sul monitor LCD sul retro della macchina, cliccare un pulsante e registrare un messaggio audio (lungo fino a 10 secondi) con la funzione sound recording.

Una volta registrato, il suono (che può essere la propria voce, un passaggio di una canzone o il rumore del mare) viene "tradotto" in un riquadro QR posizionabile in 5 diversi angoli dell'immagine e stampato poi direttamente sulla foto.

Chi lo inquadra con la fotocamera del proprio smartphone potrà ascoltare il messaggio della foto.

2. Le foto delle vacanze (e delle serate con le amiche)

instax mini Link è la stampante di Fujifilm a sviluppo istantaneo che si connette in bluetooth allo smartphone e permette di stampare sull'iconica "istantanea" qualunque immagine si abbia all'interno della propria gallery fotografica del cellulare.

Questo vuol dire che potrete stampare tutte le foto più belle delle vacanze o di una serata particolare semplicemente connettendo tramite bluetooth instax mini Link con il vostro telefono: basta fare swipe up con il dito sull'app e dopo una manciata di secondi l'istantanea è pronta per essere ritoccata e stampata.

Per zoommare o rimpicciolire l'immagine, infatti, basta roteare ed inclinare mini Link; la funzione collage permette di creare mix nuovi con le immagini più rappresentative; i 27 filtri disponibili aggiungono un tocco di creatività alle immagini già a disposizione.

Con la funzione party, poi, è possibile connettere al dispositivo fino a 5 smartphone, e con un rapido scroll si può anche selezionare un frame da un video salvato nella memoria dello smartphone per stamparlo su carta fotografica.

3. Rimettere in ordine armadi e scarpiera

Non serve Marie Kondo per sapere che il miglior modo per avere armadi, sgabuzzini e scarpiere ordinati è fare grande uso di scatole.

Peccato poi doversi ricordare a memoria dov'è chiuso il cappotto cammello o su quale ripiano abbiamo messo le décolleté di vernice.

Niente panico.

Basta fare una foto del contenuto delle scatole, con instax mini LiPlay o con lo smartphone (se avete instax mini Link per stampare) e attaccare ogni fotina sulla scatola corrispondente.

Il risultato sarà da invidia pura, credeteci.