Un Suv dalle dimensioni generose con un bagagliaio davvero capiente. Molto confortevole a bordo, per dare il massimo comfort a tutti gli occupanti, bambini compresi, che in più è elettrificato

È uno dei fiori all’occhiello della Casa giapponese: dimensioni generose, comfort a bordo, bagagliaio capiente. In più, Suzuki Across Plug-in è elettrificato. Significa che riesce a percorrere - nella modalità a zero emissioni - fino a 98 km nei tratti urbani e 75 km sui tracciati misti, secondo il ciclo di omologazione WLTP.

A supporto del motore a benzina 2.500 da 185 CV, lavorano due motori elettrici: uno sull’asse anteriore da 182 CV e un altro su quello posteriore da 54 CV, per una potenza complessiva di 306 CV.

Si ricarica in due modi: attraverso una semplice presa di corrente domestica, in questo caso occorrono circa 7 ore e mezzo, quindi il tempo di una notte; oppure con una colonnina di ricarica rapida, grazie alla quale i tempi scendono a circa 5 ore. Insieme alla vettura vengono inoltre forniti due cavi di ricarica come dotazione standard.

Ha una posizione di guida ben rialzata - prerogativa dei suv - ed è pure molto silenzioso. Può contare anche su quattro modalità di guida: eco, normal, sport e trial, da utilizzare se si decide di percorrere brevi tratti off-road o terreni particolarmente insidiosi.

Fra le sue peculiarità c’è il funzionamento prioritario in elettrico, con il passaggio alla modalità ibrida che entra in funzione automaticamente, oppure su richiesta del guidatore.

EV è la modalità che consente di procedere con la sola trazione elettrica. HV, invece, consente all’auto di muoversi come una vettura full-hybrid a tutti gli effetti, ripartendo la trazione tra termico ed elettrico a seconda delle fasi di guida.

La modalità EV-HV Suzuki Across Hybrid passa in modo autonomo tra le due modalità precedenti in base alle esigenze del guidatore e allo stato di ricarica della batteria. E, poi, c’è la modalità recharge, sfruttabile soprattutto nei viaggi e negli spostamenti più lunghi: la batteria, in questo caso, si ricarica appunto sfruttando il motore termico.

Massima, come sempre da tradizione Suzuki, la dotazione di sicurezza che pone, anche in questo caso, Across Plug-in ai vertici della sua categoria.