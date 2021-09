Se ti dicessimo che esiste un servizio che ti permette di acquistare ciò che ami in 3 rate senza interessi, magari una borsa, delle scarpe, quello che vuoi... ci crederesti? Si chiama Scalapay e ti aspetta allo Scalapay Hub il 25 e 26 settembre, a Milano.

Diciamolo: c’è sempre un buon motivo per fare shopping. Perché fa bene all’umore e tira su il morale, perché concedersi un regalo è terapeutico e perché, ogni tanto, bisogna cambiare stile.

L’importante è farlo sempre secondo le proprie possibilità di budget. Fosse anche solo per non sentirsi in colpa e complicarsi la vita!

A rendere più facili e accessibili gli acquisti, oggi ci pensa Scalapay. Il servizio permette di dilazionare il pagamento in tre tranche: la prima rata al momento dell’acquisto, la seconda dopo un mese e la terza dopo due mesi. Il servizio è semplice e gratis.

Il suo motto, non a caso, è “If you love it, scalapay it!”.

Abbigliamento, scarpe, borse, accessori e molto altro: Scalapay ha oltre 3000 brand partner. È un servizio molto cool, basta provarlo una volta per capire quanto è semplice da usare oltre che conveniente.

Come funziona

Scalapay è immediato e gratuito: ti iscrivi, associ una carta (anche prepagata) e acquisti in 3 rate, senza interessi né costi aggiuntivi.

Che tu sia da shopping online o che preferisca andare fisicamente in negozio, provare e comprare live, non importa: puoi utilizzarlo dove preferisci!

Per iniziare subito basta creare un account sul sito ufficiale di Scalapay oppure scegliere Scalapay come metodo di pagamento direttamente al check-out sui siti dei brand partner.

Per la creazione dell'account, ti basteranno pochi istanti. Tutto quello che dovrai fare è inserire i tuoi dati personali e una carta di credito, debito o prepagata in corso di validità…. E via allo shopping!

L’ammontare del tuo ordine verrà suddiviso in 3 parti: pagherai la prima rata al momento dell’acquisto, la seconda dopo un mese e la terza dopo due mesi. Tutto qui, senza trucchi e senza inganni!

Il servizio è totalmente gratuito per il cliente finale e sicuro al 100% per i venditori, che incassano immediatamente l’intero importo della transazione.

Tutti i vantaggi di Scalapay

Utilizzare Scalapay offre vantaggi sia al consumatore sia ai brand affiliati. Da una parte, infatti, il servizio aumenta il potere di acquisto del cliente, alleggerendo l’impatto sul suo budget mensile, dandogli, inoltre, un’ampia varietà di scelta con la possibilità di acquistare da oltre 3000 e-commerce e 4000 negozi fisici.

Dall’altra, Scalapay supporta i brand che vedono aumentare il proprio scontrino medio di circa il 50% assieme alle proprie conversioni. Inoltre, il 65% degli utenti della piattaforma torna a fare shopping, che sia su e-commerce o in store fisico, entro tre mesi dal primo acquisto.

Incontra Scalapay in Piazza Gae Aulenti a Milano

Vieni a scoprire scalapay nelle giornate clou della Settimana della Moda. Insieme a Grazia e alle nostre esperte di beauty e stile.

Dove? Allo Scalapay Hub, in piazza Gae Aulenti a Milano

Quando? Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 10 alle 21

Perché? Per partecipare a talk e workshop su moda e beauty, masterclass con stylist, incontrare influencer e tanti altri ospiti.

Sei un'appassionata di moda e desideri scoprire come realizzare 5 easy look per ogni giorno? Vuoi sapere come creare 5 cool outfit con i tuoi basic e scoprire le nuove tendenze di stagione? O ancora, ti interessa conoscere i segreti per realizzare dei video social di effetto? Scalapay Hub è il posto che fa per te!

E non è tutto: il 25 e il 26 settembre dalle 10 alle 21 allo Scalapay Hub verranno allestiti un set fotografico in cui le lettrici di Grazia potranno farsi fotografare e un beauty corner per un flash make-up e hairstyle. Il programma è sul profilo Instagram di Grazia e su quello di Scalapay.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare alle masterclass ti basta iscriverti in pochi click… ma fai presto, i posti sono limitati!

Ora non resta che preparare la wishlist e cominciare a dare forma ai tuoi sogni.