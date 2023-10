Le loro storie di vita sono diventate racconti. E ciascun racconto ha ispirato prima un bozzetto, poi un capo di abbigliamento, esclusivo e irripetibile, perché espressione delle passioni, hobby e dell’unicità del dipendente che, il 5 ottobre, lo indosserà nel corso di una sfilata

Occorre andare parecchio a fondo per raccontare nella sua interezza l’inedito progetto Dress Your Story di Amazon. Arrivare a quei principi di equità, inclusione e di rispetto della diversità che Amazon riconosce come capisaldi necessari per creare un ambiente di lavoro piacevole e stimolante per i suoi dipendenti.

Delle tante storie raccolte nelle oltre 60 sedi italiane, Amazon ha selezionato quelle di 25 dipendenti che hanno accettato l’invito a raccontarsi. Tutte diverse, perché ognuna è espressione del vissuto della voce narrante.

In questo articolo vi invitiamo a scoprire quella di Andrea, Federica, Giorgia, Greta, Laura, Marco e Roberta. Mentre a questo link tutte le altre.

Andrea Leonardi ha 36 anni e lavora nel deposito di smistamento di Genova. Dopo oltre dieci anni di lavoro come operatrice sociosanitaria, ha sentito il bisogno di cambiare e così è cominciato il suo nuovo percorso nella logistica. Ama fare trekking in natura e condividere questa sua passione con amici e colleghi.

Per Andrea gli studenti dello IED hanno immaginato un capo che coniuga la sua passione per l’outdoor, rifacendosi in modo ironico all’estetica delle esploratrici ottocentesche. Un capo in maglia - ripreso dal modello di un blazer - che diventa un vestito capace di esaltare la sua personalità, ma senza rinunciare alla praticità e versatilità che caratterizza il suo stile di vita.

Federica La Placa, siciliana di 29 anni, lavora come Senior Brand Specialist nel settore Beauty, a Milano. Durante gli studi ha trascorso lunghi periodi all’estero, tra Spagna, Slovenia, Argentina, Australia, Portogallo e Svizzera. Appena può, oggi, si immerge nel mare di Sicilia, un momento sacro di sospensione dal quotidiano. Altra sua passione è la recitazione, scoperta da ragazzina durante un corso di teatro.

Il capo pensato per Federica è un maglione oversize con collo alto, un profondo spacco a V, ampie maniche che si restringono sui polsini e una doppia altezza: più lunga sulla schiena e più corta sul davanti, che struttura la silhouette con un effetto quasi teatrale. Il pattern richiama i giochi che la luce del sole allo zenit crea sul fondale marino.

Giorgia Scognamiglio, romana di 32 anni, lavora come Senior Label Relationship Manager per Amazon Music Italia, a Milano. Quando era studente di Economia e Marketing ha trascorso un anno a Madrid. Appassionata di astrologia - della luna, in particolare -, predilige il colore viola e si definisce una gattara.

E proprio questi elementi hanno ispirato il capo realizzato per lei dagli studenti dello IED: una maglia-vestito dalla linea asciutta e pulita. Nella scelta cromatica si è scelto di valorizzare la sua passione per gli astri, con tonalità pastello sui toni del lilla. Le maniche riprendono un motivo a pied de poule, su cui emergono profili di gatto.

Greta Bona, 30 anni, dopo sette anni in Inghilterra, è rientrata in Italia e oggi lavora come Learning Specialist nel Centro di distribuzione di Cividate al Piano (Bergamo). Attivista LGBTQIA+, fa parte di Glamazon, il gruppo di dipendenti Amazon che riunisce persone appartenenti alla community e loro alleati. Colleziona paperelle di gomma, che acquista in ogni Paese che visita, e possiede un’ampia serie di calzini colorati, che indossa rigorosamente spaiati.

La sua passione per lo stile colorato, urban e per la street art emerge in modo molto evidente nel capo progettato per lei. Una felpa oversize che trasforma l’archetipo della varsity e del maglione preppy in un pezzo street e chiassoso.

Laura Baragioli, 44 anni, lavora come operatrice di magazzino presso il Centro di distribuzione di Vercelli. Ama viaggiare, suonare, cantare, disegnare. La sua vita professionale, come quella personale, è condotta all’insegna della scoperta e del cambiamento.. La prova? Dopo una laurea in scienze e tecnologie alimentari, un attestato di educatrice della prima infanzia, si è buttata nella logistica.

Le sue passioni tornano nella struttura del capo unico realizzato per lei: uno smanicato morbido e facile da indossare. La scelta cromatica richiama le lunghe passeggiate che Laura ama concedersi, specialmente in autunno. I colori ricordano i pigmenti bruciati e minerali della terra, mentre il pattern del bavero riporta un disegno astratto, omaggio ad alcuni suoi viaggi in diverse isole del Mediterraneo. Non manca, poi, il suo simbolo preferito: l’arcobaleno.

Marco Frattallone, 42 anni, è nato a Monza. Dopo la laurea in Ingegneria Informatica al Politenico di Milano ha iniziato a lavorare in ambito IT. Da circa un anno è Senior Technical Account manager per AWS.Tra le sue passioni spiccano il teatro e la Commedia dell’Arte, ma viaggiare è ciò che ama di più in assoluto. È un affezionato del Burning Man, il festival d’arte e performance che ogni anno si svolge nel deserto del Nevada e fa parte degli Italian Burners, un gruppo di persone impegnate a realizzare anche nel nostro Paese un’esperienza come quella statunitense.

L’estetica sportiva del ciclismo è alla base del capo ideato per lui: un lupetto con cerniera sul collo, dove le cromie del ghiaccio e della terra rimandano alle atmosfere del Burning Man, mentre alcuni dettagli, come la tasca frontale all’altezza del petto, ne fanno al contempo un capo urban.

Infine, Roberta Puglisi, 30 anni, è Site Leader nel Deposito di Smistamento di Catania, dov’è nata e tornata dopo aver ricoperto posizioni in diversi siti italiani di Amazon. Ha studiato Chimica Teorica per soddisfare la sua curiosità e l’insaziabile passione per la scienza. Ama cantare, ha studiato improvvisazione jazz e fa parte di un coro gospel. Nei momenti liberi, lo sport è il suo modo preferito per mettere in ordine i pensieri.

Per lei, che trascorre gran parte della sua giornata in abiti tecnici una giacca in maglia modello “Chanel” per un’eleganza senza tempo. Il dettaglio della zip tecnica a contrasto con la formalità del capo strizza l’occhio al suo lato sportivo e dinamico.

Ora non resta che aspettare il 5 ottobre per vedere i 25 protagonisti al completo sfilare con addosso i capi ideati per loro dagli studenti dello IED di Roma e realizzati in esclusiva dell'azienda tessile toscana Dalle Piane Cashmere. E come modelli per un giorno ammirarli mentre danno un'ulteriore prova della loro unicità.

