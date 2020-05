Videomessaggi di scienziate, economiste, esperte di politica internazionale, tanti contenuti digitali e una Call per incoraggiare i giovani studenti delle scuole lombarde a intraprendere percorsi di studio scientifici

Se ancora serviva una prova, questa pandemia lo ha dimostrato: la scienza e l'innovazione tecnologica sono le migliori armi per la salute dell’umanità. Così come i ricercatori e gli studiosi, i medici e gli operatori sono risorse cruciali per garantire il benessere di tutti. Non a caso, e a buon titolo, il personale sanitario è entrato nell’immaginario dei supereroi. E questo vale soprattutto per molti giovani studenti, a cui è rivolta l’iniziativa di Fondazione Bracco “Ora di Scienza!”, lanciata in occasione di STEMintheCity2020, l’appuntamento annuale del Comune di Milano che quest’anno sarà tutto digitale.

Un progetto che vuole portare l’attenzione sulle materie STEM (termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche - scienza, tecnologia, ingegneria e matematica - e i relativi corsi di studio) e mantenere vivo l’interesse sui temi scientifici per l’anno scolastico 2020/2021. Un ambito, questo, molto caro a Fondazione Bracco, già da tempo impegnata in attività di formazione dei giovani prima con il progetto “Diventerò”, poi con le iniziative “Bracco per la Scuola” e “100 donne contro gli stereotipi” (#100esperte), volto ad accrescere la visibilità delle competenze femminili oltre gli stereotipi di genere.

Aspiranti scienziate e scienziati fatevi avanti!

L’obiettivo dell’iniziativa “Ora di Scienza!” è di incoraggiare i più giovani, e soprattutto le ragazze, a intraprendere percorsi di studio scientifici. Grazie a questo progetto, gli insegnanti avranno a disposizione un catalogo di risorse online liberamente consultabile, con videomessaggi registrati in esclusiva dalle scienziate, economiste, esperte di politica internazionale della community 100esperte - progetto volto a rendere visibili le competenze femminili ideato da Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., sviluppato con Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea -, e tanti contenuti scientifici suddivisi per ciclo di studi.

Classi o gruppi di classi avranno anche la possibilità di partecipare a una call lanciata da Fondazione Bracco che prevede la creazione di un prodotto digitale sviluppato sulla base di cinque temi: le donne e la scienza; stereotipi da superare; il ruolo della scienza ai tempi del Covid-19; le professioni della scienza; il volontariato in ambito sanitario e la ricerca al servizio della comunità. I migliori contenuti prodotti dalle classi confluiranno in una rassegna virtuale che sarà un ulteriore strumento di consultazione.

Sopra, foto di gruppo durante le premiazioni del progetto "Diventerò" di Fondazione Bracco per la scuola

Ripartire dalle STEM, la mission di Fondazione Bracco

“Stimolare la riflessione sull’importanza degli studi sulle materie STEM e promuovere le competenze femminili in questi campi, incoraggiando sempre più vocazioni con una didattica creativa: sono questi gli obiettivi di Ora di Scienza!, il progetto di Fondazione Bracco che presentiamo all’interno di STEMintheCity2020”, afferma Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, che aggiunge: “Da sempre siamo impegnati nella formazione dei giovani con iniziative come ‘Bracco per la Scuola’ in collaborazione con l’Ufficio scolastico della Lombardia. Inoltre, partendo proprio dal settore STEM, dal 2016 la nostra Fondazione porta avanti il progetto “100 donne contro gli stereotipi” (#100esperte) per accrescere la visibilità delle competenze femminili oltre gli stereotipi di genere. Su questo retroterra si basa Ora di Scienza!, che parte dai messaggi autorevoli sul futuro di scienziate, economiste ed esperte di politica internazionale e mira a promuovere una didattica collaborativa, valorizzando il sistema scolastico del territorio, che in questo prolungato periodo di emergenza sanitaria sta dimostrando resilienza e capacità di innovare le proprie metodologie”.

Ulteriori info e dettagli al progetto “Ora di scienza!” QUI