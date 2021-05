Sono elementi essenziali per mantenere in salute l'organismo, per questo è importante assicurarsi il giusto apporto di Omega 3 ogni giorno. Ecco come!

Forever young, sempre attivi e vitali. Non è questo il sogno di tutti?

Uno stile di vita sano e regolare, un po' di sport insieme con una dieta equilibrata e varia certamente aiutano a sentirsi più energici e in forma.

Ma assicurarsi quotidianamente le giuste quantità di nutrienti e di elementi essenziali non è sempre facile. Ecco perché è importante scegliere dei fedeli alleati di benessere.

Si sente spesso parlare di Omega 3. In particolare, di acidi grassi EPA e DHA come di un aiuto fondamentale per la salute dell’organismo. Ecco cosa sono, perché è importante assumerli e come fare per assicurarsi il giusto apporto ogni giorno.

Cosa sono gli Omega 3?

Sappiamo che gli Omega 3 sono acidi grassi essenziali che l’organismo non riesce a produrre in maniera autonoma e che dunque devono per forza arrivare da fonti esterne.

Sappiamo anche che se vengono assunti nelle giuste quantità, gli Omega 3 intervengono in diversi processi metabolici, con importanti benefici sulla salute: contribuiscono, ad esempio, alla normale funzione cardiaca e cerebrale, alla capacità visiva, al controllo dei livelli di trigliceridi nel sangue e della pressione sanguigna.

Questi grassi insaturi, detti "grassi buoni", inoltre, mettono in moto una serie di ormoni che, a loro volta, disattivano l’infiammazione. In pratica, gli Omega 3 “spengono” il processo infiammatorio evitando le conseguenze negative che l’infiammazione porta con sé: accumulo di adipe, il rapido invecchiamento cellulare e dei tessuti.

Dove si trovano gli Omega 3?

Scegliendo di consumare gli alimenti che li contengono, è possibile assicurarsi a ogni pasto una dose limitata di questi elementi essenziali.

La fonte principale di Omega 3 a catena lunga – i più forti antinfiammatori – è rappresentata dal pesce grasso, ad esempio salmone selvaggio, aringhe, acciughe (il pesce magro ne contiene in minima quantità).

Sono alimenti contenenti piccole dosi di Omega 3 anche la frutta in guscio e i semi - in questi casi si tratta di Omega 3 a catena corta, una variante che non possiede il vantaggio ormonale di cui si parlava sopra -, i legumi, i cereali e la verdura a foglia verde.

Mangiare pesce grasso, noci e semi ogni giorno non basta, tuttavia, per assicurarsi il fabbisogno quotidiano di Omega 3 necessario al proprio benessere. Primo perché occorrerebbe mangiare giornalmente grandi quantità di alimenti che li contengono. In secondo luogo, perché oggi gran parte del pesce è di allevamento e spesso contaminato da mercurio o altre tossine.

Qual è allora la soluzione?

La soluzione viene dalla scienza, in particolare, dalla medicina. ESI, azienda italiana specializzata nel campo della Fitoterapia e dell’Integrazione dietetica, ha messo a punto Omega 3 Extra Pure, un integratore in perle purissimo e di alta qualità senza odore di pesce.

Per la sua formulazione è stata impiegata una tecnologia (OmegaZero) che elimina lo sgradevole odore e il ritorno di gusto tipico del pesce. L’involucro esterno della perla di Omega 3 Extra Pure è aromatizzato alla vaniglia e l’olio di pesce all’essenza di limone.

Purezza e qualità certificate

Selezionato l’olio di pesce azzurro più puro, proveniente dalle zone incontaminate dell’Oceano Pacifico vicine al Sud America, ESI ha messo a punto questo elisir di benessere e salute, che per la qualità degli ingredienti ha ottenuto diverse certificazioni.

La certificazione Friend of the Sea, un progetto della World Sustainability Organization, attesta che la filiera di produzione di olio di pesce e Omega 3 ESI avviene nel rispetto di pratiche sostenibili di pesca e acquacoltura.

Inoltre, Omega 3 Extra Pure in quanto utilizza esclusivamente acciughe di provenienza del sud Pacifico (e non altre specie protette o meno pregiate, tra cui tonno, krill, salmone, merluzzo), ha ottenuto la certificazione Orivo, un laboratorio in Norvegia che applica test rigorosi sugli ingredienti.

Infine, l’International Fish Oil Standards ha attribuito a Omega 3 Extra Pure le "5 stelle IFOS", garantendo ai consumatori la qualità, la sicurezza e la purezza del prodotto.

ESI e la sostenibilità ambientale

Sensibile anche al tema della sostenibilità ambientale, l’azienda italiana ha intrapreso il suo cammino di salvaguardia dell’ambiente e riduzione dell’uso di materiali inquinanti come, ad esempio, la plastica già da diverso tempo, ma molto ancora resta da fare.

Tra le pratiche consolidate, l’uso di carta e cartone FSC; l’utilizzo esclusivo di energia idroelettrica ed eolica per alimentare lo stabilimento di produzione e tutti gli uffici; insieme con una graduale, ma costante, sostituzione delle vetture a motore a scoppio con vetture ibride.

