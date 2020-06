Una nuova formula per Chi, il magazine people diretto da Alfonso Signorini: dal magazine, ai podcast passando dai social, con i grandi personaggi e i sentimenti in primo piano

Chi, il magazine people diretto da Alfonso Signorini, rafforza la sua formula e si presenta ai lettori in una nuova veste, in edicola da oggi, 10 giugno, con le più belle storie d'amore, scoop esclusivi, i grandi protagonisti, inchieste di attualità e approfondimenti.

Scopri il nuovo Chi: http://www.chimagazine.it/

Al centro di Chi ci saranno sempre di più i sentimenti e le emozioni in cui tutti possono identificarsi. Una dimensione narrativa che partirà dal magazine per distribuirsi su tutte le sue piattaforme digitali. In linea con la sua nuova formula, dal 10 giugno, il settimanale lancia #storiedamore: un nuovo progetto editoriale che celebra l'amore in tutte le sue forme, con la partecipazione esclusiva di personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo. Ogni settimana una storia diversa vivrà non solo sulle pagine di Chi ma anche sui profili Instagram e Facebook del brand, con interviste alle celebrities più amate e, per la prima volta, attraverso una serie di podcast, dove saranno i protagonisti stessi, attraverso la propria voce, a raccontare un aspetto inedito dei propri sentimenti, in grado di emozionare il pubblico.

«Ancora più sentimenti: questa la linea guida del nuovo giornale, ciò che le lettrici e i lettori di Chi ci chiedono sempre più spesso. L'emozione terrà banco con il racconto dei personaggi in primo piano, con la loro storia, il loro vissuto, riscoprendo il piacere di una narrazione più approfondita e autentica», ha dichiarato Alfonso Signorini, direttore di Chi.

Primo protagonista di #storiedamore e della cover story del rinnovato Chi è proprio il direttore Alfonso Signorini: il primo a mettersi in gioco e rivelare una parte intima della sua vita, attraverso il rapporto speciale e il grande amore per la madre.

Chi lancia inoltre lo sguardo oltre il jet set e il mondo dello spettacolo, con una maggiore attenzione dedicata ai servizi e alle inchieste di attualità.

Tra le novità anche cinque nuovi allegati tematici che accompagneranno l’uscita in edicola dei prossimi numeri. Si parte da questa settimana con lo speciale Chi matrimoni in regalo: il numero da collezione molto atteso dai lettori e giunto alla quinta edizione, che racchiude nelle sue pagine le nozze delle celebrities italiane e internazionali che hanno pronunciato il più romantico dei sì nel corso dell'ultimo anno. Seguiranno gli speciali dedicati alla cucina, con le ricette degli chef stellati (in edicola dal 17 giugno), agli animali delle star e i loro cuccioli (in edicola dal 24 giugno), ai viaggi e ai luoghi di vacanza con guide d'eccezione (in edicola dal 1 luglio) e al beauty con tanti consigli e segreti per valorizzarsi (in edicola dal 15 luglio).

Prosegue con grande impulso la strategia social di Chi: su Instagram, dove ha raggiunto ormai quasi 400.000 follower, è il brand editoriale people con il più alto tasso di engagement in Italia (fonte: Storyclash). Il profilo racconta in tempo reale il mondo delle celebrities italiane e internazionali con particolare attenzione a quelle più amate dai millennials, che rappresentano il 70% dei follower (fonte: Iconosquare).

«La soddisfazione maggiore è quella di aver raggiunto un pubblico nuovo, completamente diverso da quello tradizionale della rivista ed averlo avvicinato al brand di Chi», ha dichiarato Massimo Borgnis, vicedirettore esecutivo di Chi.

Il formato delle interviste in diretta doppia, #CasaChi, nei mesi del lockdown, è stato un appuntamento fisso quotidiano, con un’audience media di oltre 50.000 utenti per ciascuna diretta (fonte: Instagram Insight).