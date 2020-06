McDonald’s e GialloZafferano insieme con due nuovi panini Made in Italy: Audace (con scamorza affumicata) e Goloso (con bacon)

Dopo 8 milioni di panini venduti nel 2019 tornano le ricette nate dall’incontro tra McDonald’s e GialloZafferano: nelle nuove ricette, 100% petto di pollo italiano e 280 tonnellate di materie prime del territorio

Due nuovi panini che vanno ad aggiungersi alla ricetta originale del classico McChicken.

L’Audace, con scamorza affumicata con latte 100% italiano, filetti di peperoni italiani grigliati e salsa con cipolle e Aceto Balsamico di Modena IGP; Il Goloso, con bacon 100% da pancetta italiana e una deliziosa salsa ai pomodori gialli campani.

Per realizzarli sono stati acquistati, da fornitori italiani, 28 tonnellate di peperoni, 17 tonnellate di pomodori gialli, 17 tonnellate di scamorza affumicata – per un totale di 1.700.000 litri di latte italiano -, 44 tonnellate di bacon da pancetta italiana, 2 tonnellate di Aceto Balsamico di Modena IGP e 170 tonnellate di petto di pollo italiano.

“Nel 2019 abbiamo deciso di dare il via a questo nuovo progetto che ci vedeva al fianco di un partner come GialloZafferano, che ogni giorno entra nelle case di milioni di Italiani insegnando loro le migliori ricette del nostro Paese. Ai consumatori questa sfida è piaciuta e ci hanno premiato: in sole dieci settimane oltre 8 milioni di persone hanno scelto i panini nati da questa collaborazione” ha dichiarato Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia. “Ecco perché oggi annunciamo la seconda edizione del progetto, con due nuove ricette ancora più ricche di italianità.”

“La forte risposta che abbiamo ricevuto da parte di 8 milioni di utenti e consumatori è stata per noi la prova della formula di successo alla base di questa collaborazione nata lo scorso anno. La rinnoviamo ora con un entusiasmo ancora maggiore, potendo fare affidamento sugli imprescindibili valori che ci uniscono a un partner eccellente come McDonald’s: innovazione, di cui GialloZafferano è da sempre pioniere e precursore in ambito food, attenzione costante alla valorizzazione del gusto e del territorio italiano, passione per ingredienti di qualità, come condiviso ogni giorno con la nostra community dai volti e dagli chef di GialloZafferano.

Questo progetto è inoltre per noi un esempio perfetto del nostro modello di social multimedia company: brand forti e amatissimi, come GialloZafferano, in grado di intercettare le passioni e gli interessi degli utenti, creando delle comunità di persone a cui proporre contenuti, prodotti ed experience uniche", ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media.

“Il progetto evolve dall’advertising tradizionale e si muove in svariati ambiti del branded content. Come Mediamond, siamo felici che McDonald's abbia riconosciuto questo approccio in grado di raccontare il lancio di un prodotto con modelli editoriali e divertenti, capace di premiare sia le audience sia le conversion”, ha dichiarato Davide Mondo, amministratore delegato di Mediamond.

In occasione del lancio, le nuove McChicken Variation sono state protagoniste di un evento in diretta social sui profili Facebook e Youtube di GialloZafferano.

Manuel e Giovanni, volti del sito, hanno condiviso con la community dei food lovers gli ingredienti unici di queste nuove ricette, da sperimentare e ricreare portando la cucina di McDonald’s a casa degli italiani.

La selezione di prodotti di prima qualità scelti per le nuove McChicken Variation è alla base anche di un progetto di storytelling realizzato dal team di GialloZafferano che, a bordo di una Ape car, accompagnerà tutti gli utenti in un tour negli stabilimenti McDonald’s, alla scoperta delle eccellenze alimentari 100% italiane.