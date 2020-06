Servono nuovi approcci e nuove tecnologie per affrontare i cambiamenti innescati dall'emergenza Coronavirus e per anticipare quelli che verranno. Al Think Digital Summit di IBM se ne parla giovedì 18 giugno. Per partecipare basta solo registrarsi

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini di tutti. In poche settimane, il nemico invisibile si è insinuato in ogni comparto del vivere comune e ambito economico, finanziario e sociale mondiale. Ora che tutto sta lentamente iniziando a ripartire, resta la consapevolezza che molte cose non saranno più come prima.

Occorre dunque ripensare il mondo in modo nuovo. Trovare modi e modelli, soluzioni e tecnologie per affrontare i nuovi scenari innescati dall'emergenza Coronavirus e anticipare quelli che verranno.

Nel nuovo paradigma la tecnologia è stata e continuerà ad essere cruciale. Per fare il punto sul contesto attuale, fornire strumenti utili e guidare le scelte degli individui e delle aziende, per gettare le basi di una solida e sostenibile ripresa economica, IBM invita tutti il 18 giugno dalle ore 10.00 al suo primo Think Digital Summit: un virtual-summit che permetterà di conoscere quali sono le ultime tecnologie IBM pensate per le aziende che si trovano a dover affrontare affrontare i cambiamenti che hanno portato a una "nuova normalità".

Per partecipare al Think Digital SummitItaly basta registrarsi QUI.

Think Digital Summit Italy: esperti e nuovi scenari a confronto

Resilienza, Innovazione, Competenze, Teamwork sono solo alcune delle parole chiave che caratterizzano il contesto attuale. Da qui la necessità per le aziende di essere più digitali, di aumentare gli investimenti in data-driven e cloud based; di avere operations più agili e più automazione, capability più robuste nell’e-commerce e nella security.

Il 18 giugno a Think Digital Summit Italy si parlerà di come le ultime tecnologie siano a fianco delle imprese nella realizzazione di questi obiettivi e in diversi scenari di mercato.

Saranno esponenti del mondo economico e imprenditoriale dei diversi mercati, insieme con le testimonianze dei clienti che si sono trasformati e si stanno trasformando attraverso nuove scelte IT e vari esperti IBM a condurre l'agenda della giornata.

Un programma fitto, con sessioni specifiche su cloud, resiliency, security, smart working e virtual customer engagement.

Agenda della giornata, spunti, argomenti e speaker

Protagonisti dell’apertura di giornata saranno gli interventi di Marco Bucci, Sindaco di Genova e Carlo Cottarelli, Editorialista ed Economista. Tra i moderatori del Business Talk, vari giornalisti di TGCOM24 insieme alcuni rappresentanti di FinecoBank, SIA, GDO Week e Mark UP, PAC2000A, CONAD, LUISS Business School, Ministero dell’Istruzione, Sapienza Università di Roma, ASL Roma 3, INAIL.

Tra gli altri temi, si parlerà di Innovazione nei servizi finanziari al servizio delle famiglie e delle imprese; del boom degli acquisti online; di formazione digitale e AI: servizi a supporto dello studente e dell’ecosistema dell’istruzione. E poi, ancora, dei nuovi processi nella Pubblica Amministrazione interni e verso il cittadino, fino alla chiusura con l'Innovation Talk dal titolo Il Cloud "cuore" della trasformazione delle imprese (Agenda completa QUI).

Durante la sessione di Resiliency & Cloud, agilità efficienza e resilienza valorizzando il paradigma Cloud si affronterà il tema di come le aziende possano migliorare la loro flessibilità e resilienza di business beneficiando di piattaforme tecnologiche in grado di integrare un ecosistema più ampio della singola azienda. Una trasformazione che richiede apertura nella revisione e nell’adattamento dei processi IT, oggi disponibili e alla portata di tutti. Più info qui

Nel corso della sessione Security, affrontare i nuovi rischi di Cybersecurity, si parlerà invece di come accelerare la ripartenza, di come COVID-19 ponga una sfida di sicurezza informatica senza pari e come sia possibile affrontarla. Più info qui

Si parlerà, infine, di risorse umane e digitalizzazione dei dipendenti nella sessione Remote Workforce and Smart Working, competenze, produttività, engagement e infrastrutture a supporto. Perchè anche le aspettative dei dipendenti sono e stanno cambiando e la digitalizzazione delle attività richiede il supporto di nuovi strumenti. Più info qui