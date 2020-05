Al via la nuova community spontanea, e a leadership diffusa, di circa 500 donne con profili ed esperienze diverse, per sostenere sogni e progetti professionali delle italiane

Dall’intuizione di Barbara Cominelli, ambassador riconosciuta nell’ambito della digitalizzazione e promozione del talento femminile nel mondo del lavoro, nasce Girls Restart, una community spontanea e a leadership diffusa di circa 500 donne con profili ed esperienze diverse.

Donne CLevel, neo assunte, manager, coach, mamme, startupper ed imprenditrici, le donne di Girls Restart sono accomunate da valori come la generosità che si manifesta donando il proprio tempo ed esperienze per unire le forze e per affrontare le nuove sfide, l’interdipendenza cross età e background per la fertilizzazione e l’arricchimento reciproco, il trasferimento delle competenze per il sostegno individuale e collettivo, l’imprenditorialità generativa di idee, spunti e ispirazioni per far crescere la community passo dopo passo per farsi promotrici della ripartenza. Più di 5.000 ore messe a disposizione fino ad ora dalle iscritte dedicate alla ripartenza.

Girls Restart è uno spazio aperto, libero, digitale per le donne che hanno voglia di fare rete, contribuire alla ripartenza e donare tempo ed esperienze per ispirare, accompagnare, rinnovare e sostenere altre donne affiche’ possano crescere, vincere le proprie sfide e realizzare i propri sogni lavorativi: giovani che vogliono affermarsi nel mondo del lavoro, donne con esperienza che devono reinventarsi o imprenditrici che devono affrontare le nuove sfide del new normal e molte altre.

Le attività di Girls Restart sono ideate e sviluppate dalla community con un approccio di co-creation e prevedono un coinvolgimento diretto delle iscritte nel corso del tempo per costruire contenuti e servizi rilevanti:

• si parte con le live interviews settimanali in cui intervistate e intervistatrici si confrontano su tematiche diverse (digitalizzazione, imprenditorialità, mindfulness, skills building, diversity&inclusion e molto altro);

• attività di smart mentorship digitale e “sospesa” dove le richieste di confronto verranno raccolte sul sito, classificate in base alla tematica e assegnate alle professioniste competenti sulla materia di riferimento;

• consulenze pro bono per progetti imprenditoriali che verranno raccolti dal sito, selezionati e portati sul tavolo di team esperti in base all’area tematica che aiuteranno a impostare la strategia di lancio o di scale up;

• attività di networking digitale.

Il primo appuntamento sarà una Live Interview a Melany Libraro, Responsabile Customer Experience Transformation in Poste Italiane il 28 maggio alle 19 nella sezione Stories del profilo Instagram di Girls Restart (https://www.instagram.com/girlsrestart/).