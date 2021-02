GialloZafferano porta la cucina italiana all'estero con una nuova piattaforma in inglese del food media brand più amato dagli italiani.

Il percorso di crescita di GialloZafferano prosegue infatti nel 2021 con il lancio della nuova piattaforma multi-touchpoint in lingua inglese, già disponibile online e sui principali social network, Facebook, Instagram e Youtube.

Grazie a questa iniziativa il brand ambisce a diventare una meta imperdibile, non solo per il pubblico italiano, ma anche per un pubblico globale di appassionati di cooking che vogliano conoscere e sperimentare i piatti tradizionali Made in Italy, diventando un vero e proprio ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

«GialloZafferano è riconosciuto da oltre quindici anni da tutti i food lovers per la qualità dei contenuti offerti e la cura costante one to one di tutti i suoi utenti, su tutti i media.

Con il lancio della versione inglese di GialloZafferano e dei suoi social, il nostro brand inizia anche un’espansione oltre confine, grazie alla quale saremo in grado di diffondere il meglio della cucina italiana nel mondo: il food è infatti uno dei patrimoni di maggior valore per il nostro Paese, insieme alla moda e al design, settori in cui il Gruppo Mondadori è presente con brand d’eccezione», ha dichiarato Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media.

Per il suo sbarco internazionale GialloZafferano ha sviluppato un sistema di comunicazione che parte dal web con GialloZafferano.com dedicato a “The best Italian recipes”: il nuovo sito offre un’ampia selezione dei migliori piatti della cucina italiana, con già oltre 200 ricette step by step prodotte o tradotte in lingua inglese e corredate di video e foto, per arrivare a oltre 500 videoricette entro la fine 2021.

L’approccio multi touchpoint si sviluppa sui social media attraverso le pagine Facebook, Instagram, e un canale Youtube dedicati, con una fan base complessiva di partenza di 4,5 milioni di fan, di cui 170 mila follower su Instagram, oltre 4,1 milioni di fan su Facebook e 200 mila subscriber sul canale Youtube “GialloZafferano Italian recipes”.

Giallozafferano ha infatti curato e fatto crescere già da molti mesi la sua presenza sui social media in lingua inglese.

Su Youtube il brand offre già circa 500 video ricette, mentre su Facebook e Instragram è stato scelto un posizionamento unico e distintivo, quello di mettere insieme e far conoscere, non solo il meglio della cucina italiana, ma il meglio dell’Italia in generale, per far scoprire “il buono e il bello” in cui il nostro Paese eccelle.

Il brand si avvarrà inoltre della collaborazione di creators che puntano sulle inimitabili ricette classiche della cucina del nostro Paese.

La nuova piattaforma in lingua inglese di GialloZafferano rappresenta un’opportunità anche per le aziende italiane del settore food che intendono indirizzare le proprie campagne verso un’audience globale.

A dicembre, con un incremento del +7% rispetto al dicembre del precedente anno, il network digitale di Mondadori Media ha raggiunto infatti 29 milioni di utenti unici al mese (fonte Audiweb), confermandosi in particolare l’editore di riferimento per il pubblico femminile, con quasi 17 milioni di visitatrici.

Un posizionamento competitivo che vede svettare GialloZafferano, il food media brand più amato dagli italiani che, sempre secondo Audiweb, è stato consultato da oltre 20 milioni di utenti nel mese.

Gli italiani a dicembre hanno trascorso su GialloZafferano oltre 7 milioni di ore, pari al 70% di tutto il tempo che gli italiani hanno speso sull’insieme di tutti i siti di cucina.

Con questo risultato Giallozafferano si conferma inoltre il quarto brand editoriale in assoluto più utilizzato e il primo se si escludono i siti web di news.

A questo primato si aggiunge quello sui social dove il brand è seguito da oltre 18 milioni di fan su sei piattaforme, da Facebook a Instagram, da Youtube a Tik Tok, fino a Twitter e Pinterest.

Particolarmente interessante è il successo che il brand sta riscontrando anche su Tik Tok, dove in poco più di sei mesi dal lancio, ha superato i 650.000 followers, con una continua crescita, anche sul target dei più giovani.