Arriva la nuova Carta Platino di American Express: unica nella sua veste preziosa in metallo, esclusiva come il mondo di servizi che offre

Ancora più preziosa nella sua veste di metallo, la Carta Platino di American Express promette un mondo di servizi e benefici esclusivi.

Rinnovata nell'aspetto, la nuova Carta Platino di American Express è stata impreziosita anche nei servizi. Rivolti, in particolare, alla nuova fascia di giovani consumatori e opinion leader che viaggia regolarmente, che ha un senso estetico forte, una vita sociale e digitale molto attiva.

«Siamo orgogliosi di presentare la nuova Platino, una carta in acciaio rivolta a tutta la nuova generazione di viaggiatori dalle grandi aspettative», ha dichiarato Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di American Express per l’Italia.

Unici ed esclusivi sono i plus che la Platino offre, legati sia al mondo delle trasferte sia del lifestyle.

Come super glam e prezioso è stato il party-evento organizzato nel cuore di Milano per festeggiare il suo lancio. Tra volti noti e influencer, piatti stellati e flûte di champagne Ruinart, immancabile un tocco di platino addosso, come da richiesta del dress code.

Ecco tutte le novità di Carta Platino e nella gallery il racconto per immagini della serata.





Un mondo di servizi esclusivi

I servizi Fast Track e Priority Pass migliorano le permanenze in aeroporto: il primo accelera il passaggio alla security nei principali scali italiani; il secondo, che già apriva le porte di più di 1200 lounge nel mondo, ora riserva ai soci la possibilità di portare con sé anche un ospite (info qui).

Crescono i vantaggi a livello assicurativo: rispetto alla Carta Platino precedente aumentano i massimali delle coperture in caso di infortunio (da 1 a 5 milioni) e protezione di acquisto (da 12 a 30mila euro). Dove ci fosse un annullamento del viaggio, Platinum Card diventa la migliore copertura assicurativa di carta sul mercato.

La quota mensile di 60 euro comprende anche tutti i benefici che Carta Platino già offriva nella prima versione. Il concierge telefonico dedicato 24/7, l’accumulo di punti membership traducibili sia in viaggi che in un catalogo di premi dedicati, oltre al trattamento privilegiato nei migliori ristoranti e hotel del mondo (maggiori info su americanexpress.it).

Con Platinum e il programma di eventi a pagamento e gratuiti Just for You, American Express si conferma inoltre azienda leader nell’offerta di esperienze lifestyle. Cene d'autore, concerti e spettacoli, eventi sportivi importanti e vacanze, sempre in chiave personalizzata, si rinnovano nel calendario stagionale.





Una festa preziosa firmata American Express Enzo Quarenghi, Vice President, Head of Acquisition, Early Engagement and Insurance Business at American Express

Lo chef stellato Carlo Cracco con la moglie Rosa.

Carlo Sestini, modello.



Da sinistra, Ferruccio Di Lorenzo, Stefano Paleari, lo chef Gennaro Esposito e Riccardo Casiraghi.

Francesca Rocco.

Jane Greenwoods con Francesco Zucchi Ricordi.



Camila Raznovich.

Da sinistra, le influencer Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio.

Gaia Venuti, imprenditrice e it-girls.



L'attrice Lavinia Guglielman.

Genevieve Xhaet, designer.

Da sinistra, Riccardo Casiraghi con Stefano Paleari, i creatori di Gnam Box.



Da sinistra, gli chef stellati Carlo Cracco - che aveva ospitato nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele la presentazione del mattino -, con Gennaro Esposito, padrone di casa al ristorante It di Milano dove si è svolta la festa.

Chiara Baratello, modella.

Marco Campagna, Senior Marketing Manager di American Express.



Lucilla Bonaccorsi.

Alessandra Airò, Founder of Little Snob Thing.

Niki Wu Jie, Cool Hunter.



Valentina Scambia.

Da sinistra Simona Cutrupi con Jane Balzarini.

Costanza Cavalli Etro, founder and director of the Fashion Film Festival Milano.



Guido Milani.

Da sinistra, gli influencer Paolo Stella e Gilda Ambrosio.

Alessandro Zenti, Photoreporter.



Gentucca Bini.

Dorian Tarantini e Matteo Mena.

La cucina a vista del ristorante It in zona Brera a Milano dov'è andata in scena la serata.



Il bar del ritorante It di Milano.

/ 28 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...