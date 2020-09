DMNow è dedicato alle donne under 40 alla ricerca del perfetto equilibrio tra bellezza, benessere, lifestyle e sostenibilità

Donna Moderna, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento nel segmento femminile, continua a evolvere e lancia DMNow, la nuova digital destination dedicata alle donne under 40 alla ricerca della bellezza, dell’equilibrio e di uno stile di vita consapevole e sostenibile.

Una guida di ispirazione quotidiana per star bene con sé, con gli altri e con l’ambiente e per aiutare le donne a realizzare le proprie aspirazioni, coltivando interessi e passioni e vincendo le sfide che le porteranno a esprimere il loro potenziale. Un messaggio che si racchiude nel claim del progetto: Beautiful You, Beautiful Life.

Dopo il successo di DMBeauty, il primo social magazine beauty dedicato alla generazione Z, con questo nuovo lancio Donna Moderna rinnova il proprio sistema di comunicazione per seguire in modo mirato anche le ultime tendenze in fatto di ricerca dell'equilibrio, inclusione, attenzione alla natura e sostenibilità.

Il nome DMNow unisce DM, come Donna Moderna, e Now per ricordare un palinsesto di contenuti in tempo reale, sempre a fianco delle donne e dei loro bisogni. Un mantra per una donna alla ricerca di un equilibrio che passa anche dall'autoconsapevolezza e apprezzamento del qui e ora.

«DM Now è la nuova anima digital di Donna Moderna. Un progetto che conferma la capacità del brand di raggiungere target con età e stili diversi, in ottica di innovazione continua. Il brand diventa quindi tre volte più forte nel digitale, potendo contare ora su tre asset forti e specifici: Donna Moderna, DMNow e DMBeauty», ha dichiarato Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media.



Le novità di DMNow

Il cuore del progetto DMNow è un percorso day by day, basato su un palinsesto di contenuti organizzato in sette canali verticali: green, mind, fitness, wellness, love, food, style.

Sette anime con nuovi linguaggi multimediali per approfondire tematiche di attualità che colgono nuovi trend: dal clean living alla body positivity, dall'utility self care ai cibi funzionali.



Sito web www.dmnow.it: un layout e una user experience molto innovativi, a partire dalla home page, caratterizzata da uno slider di impatto con il nuovo logo e gli strilli principali. Grazie ad un gioco cromatico e ad un trattamento originale delle immagini, ogni channel e contenuto è contraddistinto da un colore.



Instagram: oltre al sito web, DMNow ha un canale Instagram dedicato @dmnow, che contribuisce insieme al profilo di DMBeauty a rafforzare la community Instagram di Donna Moderna che ad oggi conta oltre 600 mila follower.



Video classroom: l’offerta di DMNow comprende un palinsesto cross channel per ogni area tematica. Ogni giorno un appuntamento di 30 minuti live simulcast con video classi, disponibili su Instagram, Facebook e YouTube e on demand, da fruire quando e come si vuole sul sito web attraverso playlist tematiche dove è possibile trovare anche contenuti correlati su topic specifici. Inoltre sono disponibili delle check list per acquistare prodotti o libri collegati alle classi direttamente online.



Le mentor: le video classroom sono realizzate da un pool di esperte che hanno fatto della propria passione o disciplina la loro scelta di vita. Tra le prime a collaborare: Silvia Lanfranchi, mindset coach; Micol Dell’Oro, insegnante di yoga; Federica Gif, food blogger; Cecilia Zonta, personal trainer; Sara Rezzolla, imprenditrice e creatrice di accessori zero waste; Elisa Bonandini, consulente d’immagine; Giulia Marchesi, psicologa e sessuologa.



Durante le video classroom le partecipanti avranno la possibilità di dialogare e interagire con le mentor in una sessione Q&A via social network.



I podcast: l’offerta di DMNow si arricchisce di una serie di podcast che accompagnano il percorso quotidiano delle utenti, che potranno così fruire in ogni momento dei contenuti offerti via audio sul sito e su Spreaker.



Newsletter: tra le novità di DMNow anche una nuova newsletter dal lunedì al venerdì con approfondimenti e consigli dedicati alle tematiche della bellezza, del benessere e del lifestyle.



Il nuovo progetto DMNow è stato lanciato con una campagna advertising firmata da Casiraghi Greco& sui principali media B2B print, digital e social e con un video per il nuovo canale Reel di Instagram che coinvolge le mentor.