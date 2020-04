Sul settimanale Chi un documento straordinario: le immagini delle più celebri piazze italiana come non le avete mai viste (e come non le vedremo mai più)

Il settimanale Chi regala ai suoi lettori nel numero in edicola da oggi, mercoledì 29 aprile, un documento unico e irripetibile, da staccare e conservare.

In questi momenti, così drammatici a causa della pandemia di coronavirus, il nostro Paese non è mai stato così bello. Chi ha realizzato con Massimo Sestini, uno dei più celebri fotoreporter italiani, uno straordinario reportage fotografico (da staccare e conservare) che documenta la bellezza mozzafiato di alcune delle piazze più belle e famose d'Italia, da Trieste a Napoli, passando per Milano, Torino, Venezia, Firenze, Roma, ma anche Recanati, patria di Giacomo Leopardi, come non le avete mai viste: deserte (a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus) e intatte nel loro stupefacente splendore.

Sono immagini stupefacenti e davvero irripetibili, perché dal 4 maggio questi luoghi torneranno, anche se gradualmente, a ripopolarsi e così nella loro nuda bellezza non li vedremo mai più.