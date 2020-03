Con tessuti e colori, forme e dimensioni diverse il team di artigiani Calligaris realizza complementi di arredo su misura. E personalizza ogni ambiente e spazio della casa

Per qualcuno la casa è un nido, un porto sicuro, un rifugio dove tornare ogni sera e dove sentirsi al sicuro. Per altri, è un luogo di incontro e di scambio (basti pensare, ad esempio, al successo dell’home sharing). C’è poi chi considera la propria casa un mero (non) luogo di passaggio, uno spazio utile solo per fornire riparo e i servizi necessari di sopravvivenza.

Non è a questi ultimi che guarda la nuova visione di Calligaris, storico brand Made in Italy secondo cui ogni casa deve assomigliare a chi la abita, ai suoi sogni, alle passioni, alle attitudini.

Non a caso lo slogan della nuova vision aziendale è “IL MONDO È TUO”. A cui Calligaris risponde con il progetto made to measure che offre a ogni cliente la possibilità di avere la casa che desidera.

Ecco come.

Colori, forme e dimensioni: molte opzioni per ogni complemento di arredo

La sedia, elemento distintivo del brand, è disponibile in più di 74 modelli da customizzare con oltre 100 rivestimenti tra pelli e tessuti.

È anche possibile richiedere la personalizzazione di alcune sedie e poltrone selezionate con la propria stoffa (è il caso dei modelli Love, Igloo e Ines).

La poltrona Quadrotta (nella foto sopra) offre anche diverse combinazioni tra seduta e schienale.

Così la zona giorno diventa un ambiente esclusivo, perché unico, scelto e creato specificatamente a partire dal gusto di chi lo abita.

Tessuti, giochi floreali, sfondi logati, motivi geometrici, pattern eccentrici: il team di artigiani Calligaris realizza su misura ogni idea e richiesta.

Il progetto made to measure di Calligaris

Naturale evoluzione del percorso intrapreso con il lancio del sistema giorno Manhattan - che prevede un’ampia varietà di basi e pensili, personalizzabili in 26 finiture diverse, per comporre la parete giorno o la madia desiderata – il progetto made to measure di Calligaris dà a chiunque la possibilità di personalizzare sedie e divani a partire dalla scelta della seduta e dello schienale, aprendo le porte a nuove dimensioni dell’arredo.

Così è possibile creare nella zona giorno eleganti corner o eccentrici contrasti con il resto della stanza.

Per completare la personalizzazione degli ambienti, anche nella creazione della libreria la libertà del cliente è massima: può scegliere la sua composizione preferita tra tante mensole, madie e pensili, disponibili in diverse misure, colori e materiali, con caratteristiche differenti quali cassetti, porte con differenti sistemi di apertura e panche (come per il modello Brooklyn, per esempio).

La casa Calligaris abbatte ogni vincolo e convenzioni, realizza ogni desiderio del cliente con innovazione e fantasia, rendendo possibile l'immaginato. Perché la prima regola per arredare casa è che non ci sono regole.