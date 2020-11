Nespresso inventa (di nuovo) il rito del caffè a casa: cinque lunghezze diverse e una nuova tecnologia, Centrifusion, per un caffè dalla crema inconfondibile. Subito pronto con un solo gesto

C’è un mondo intero dentro a un caffè. Un mondo di abitudini, di gusti, di modi di essere. Un mondo di piacere e di soddisfazioni.

Per qualcuno preparare il caffè a casa è il primo gesto della giornata. Quello che ne segna ufficialmente l’inizio. Per altri è un’esperienza sensoriale irrinunciabile che si ripete anche più volte al giorno. Ogni volta in maniera diversa, in base alla voglia del momento.

Dal caffè espresso gustato di prima mattina o dopo i pasti, alla mug di caffè lungo che accompagna i brunch del weekend e le pause nelle lunghe giornate di smart working. Fino al caffè on the go sorseggiato per strada: Vertuo di Nespresso inventa - di nuovo - nuovi modi e nuove occasioni di gustare un buon caffè.

A volte lungo, a volte ristretto, altre persino lunghissimo, ma sempre unico per intensità, aroma e per la sua crema morbida e corposa.

E allora, perché accontentarsi di un solo stile di caffè quando si può esplorare un'intera gamma di diverse preparazioni?

Un nuovo modo di preparare e gustare il caffè

Una cosa mette d’accordo tutti parlando di caffè: dev’essere perfetto. Ovvero cremoso e profumato, dal gusto vellutato, ricco e intenso.

Quanto alla sua preparazione, a ciascuno il suo caffè: dal classico espresso normale o ristretto, al lungo e gran lungo vellutato. Ma così era almeno fino a oggi.

Con Vertuo di Nespresso l’esperienza del caffè si arricchisce di nuovi stili e lunghezze diverse, per rispondere alla voglia di caffè del momento.

E proprio per accontentare tutti, pur rimanendo fedele alle origini e alla tradizione del buon caffè italiano, lancia un nuovo modo di preparare - e quindi di gustare - il caffè a casa.

A ciascuno il suo caffè

Con il nuovo sistema Vertuo l’esperienza del caffè va oltre la tradizione: agli intramontabili Espresso corto e Gran Lungo vellutato, che rimangono sempre una garanzia, si aggiungono i caffè in “tazza grande” nei generosi formati Mug e Alto.

Più caffè da gustare, significa più tempo per godere del piacere di consumare questa bevanda, a tutte le ore del giorno, sempre con la garanzia dell'alta qualità che contraddistingue l’intera gamma Nespresso.

Vertuo e la nuova tecnologia d'estrazione Centrifusion

29 miscele di caffè in capsule di tre diverse misure per 5 lunghezze di caffè. Ma non è questa l’unica novità. Si aggiungono una macchina tutta nuova, Vertuo, completamente automatica; e quella che l’azienda svizzera chiama Centrifusion, una tecnologia di estrazione rivoluzionaria che permette di creare il perfetto caffè scuro e corposo, arricchito da una crema setosa, morbida e generosa.

Vertuo pensa a tutto: basta inserire la capsula nella macchina, premere un pulsante e grazie al suo sistema automatizzato che legge uno speciale codice a barre stampato sul bordo della capsula, la macchina prepara il caffè della lunghezza desiderata.

Con un solo gesto, la tazza di caffè desiderata, cremosa e dall’aroma intenso, è subito pronta.

Al caffè perfetto pensa la nuova tecnologia d'estrazione Centrifusion: la capsula ruota all’interno del sistema fino a un massimo di 7.000 rotazioni al minuto. Il caffè e la crema si ottengono quindi unendo alla tecnica dell’infusione anche la forza centrifuga.

Il risultato? Una crema ricca e morbida, ergo un caffè che non teme confronti.