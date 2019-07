Da portare sotto l'ombrellone e non solo, 10 libri gialli da leggere quest'estate, tutti appena usciti, che vi terranno incollati fino all'ultima pagina

Cosa leggere sotto l’ombrellone, in montagna, in aereo, in hotel e in generale quest’estate durante le vacanze? Gialli, gialli e ancora gialli!



I romanzi di questo genere sono quelli che più coinvolgono il lettore, tra misteri, trame poliziesche e suspense che si taglia con il coltello (tanto per stare in tema).

Ecco 10 titoli di gialli appena usciti da leggere tutti d'un fiato.

(Continua dopo la foto)

Quel che sa la notte di Arnaldur Indridason

Quel che sa la notte di Arnaldur Indridason racconta di un gruppo di turisti tedeschi che durante un’escursione sul gigantesco Langjökull, ghiacciaio islandese colpito dal problema dello scioglimento a causa del riscaldamento globale, ritrovano un cadavere perfettamente conservato.

Si scopre che è il corpo di un imprenditore scomparso misteriosamente trent’anni prima.

Il medico legale che procede all’identificazione si ricorda del caso sul quale aveva investigato un poliziotto suo amico, Konrað, ora in pensione. Ai tempi della scomparsa i sospetti erano ricaduti sul socio in affari dell’imprenditore ma il mancato ritrovamento del cadavere aveva fatto sì che il sospettato venisse rilasciato.

Ora tutto verrà messo in discussione e Konrað stesso deciderà di riprendere le indagini.

Con questo suo nuovo titolo, Arnaldur Indridason si riconferma il re indiscusso del giallo islandese.

Un romanzo che mescola giallo e poliziesco in un cocktail ghiacciato (ma con ghiaccio un po’ sciolto, colpa del riscaldamento globale) da gustarsi tutto d’un sorso sotto l’ombrellone.

Apnea di Arne Dahl



Apnea di Arne Dahl è la terza indagine di Sam Berger e Molly Blom, rispettivamente l’ex sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma e la sua partner nonché ex elemento di punta dei servizi segreti.

Ritroviamo Sam Berger nuovamente in fuga dalla giustizia, accusato di un omicidio che non ha commesso. E Molly Blom non sta certo meglio: è in coma in un letto d’ospedale.

Intanto il capo del dipartimento informazioni dei servizi segreti sta aiutando Berger a nascondersi su un isolotto sperduto dell’arcipelago di Stoccolma e vuole affidargli un misterioso incarico. Nessuno sa chi è la talpa e tutti incominciano a indagare per stanarla. Ma il grande mistero e caso da risolvere è quello di dove sia Aisha Pachachi, l’unica delle sette ragazze del caso Savinger che Sam e Molly non sono riusciti a liberare.

Un giallo targato Svezia ricco di suspense.

Polvere d’agosto di Hans Tuzzi

Polvere d’agosto di Hans Tuzzi è ambientato in una torrida Milano, colta nel suo aspetto spettrale dell’agosto 1989, mese in cui - come da tradizione - la città è praticamente deserta.



Racconta di noti e apprezzati professionisti della buona borghesia milanese che si mescolano alle figure di spaccio e microcriminalità del povero periferico complesso delle Torri Zingales. Verrà ucciso il Cragna, un neo-spacciatore fatto fuori al suo debutto nella società del crimine.

E in tutta la Questura soltanto Melis sa che un mese prima, nell'afosa notte del ferragosto 1989, in una villa deserta e piena di simboli esoterici, è comparso un cadavere seduto su una poltrona. Ma dopo una breve apparizione è misteriosamente scomparso, lasciando al posto di un corpo ben due morti ammazzati.



Un giallo che gronda sudore per la fatica del commissario e il caldo insopportabile che solo l’asfalto della Milano d’agosto sa emanare.

La bella sconosciuta di Gianni Farinetti

La bella sconosciuta di Gianni Farinetti è il giallo tutto italiano ambientato in Piemonte.



Nella notte di San Lorenzo tra stelle cadenti, un prato imbandito a festa e un gruppo di amici molto alticci (siamo nell’Alta Langa piemontese e il buon vino è la conditio sine qua non), succederà un fattaccio che rovinerà la serata.

Un incidente che provoca la morte di uno degli amici ma il maresciallo Giuseppe Buonanno, comandante della locale stazione dei carabinieri, sospetta fin da subito che si tratti di un omicidio.

Un gioco di specchi, di bugie, di omissioni e una domanda che arrovella tutti, maresciallo in primis: chi è realmente Angela, la bella sconosciuta ospite di Sebastiano alle Vignole che tutti vogliono e tutti corteggiano?

Il tempo dell’ipocrisia di Petros Markaris

Il tempo dell’ipocrisia di Petros Markaris racconta di un nuovo caso del commissario Kostas Charitos.



Il proprietario di una catena di alberghi viene ritrovato morto nei dintorni di Atene e da quel momento in avanti un effetto domino devastante provoca morti a destra e a manca.



A partire da questo primo delitto, molte altre persone vengono assassinate e l’accusa, rivolta alle vittime, è sempre la stessa: ipocrisia, come già aveva annunciato chi aveva misteriosamente rivendicato l’omicidio dell’albergatore firmandosi con il titolo di “Armata degli Idioti Nazionali”.



La polizia brancola nel buio ma Kostas Charitos, anche se è appena diventato nonno, non riesce a evitare di indagare.

L’isola delle anime di Piergiorgio Pulixi

L’isola delle anime di Piergiorgio Pulixi racconta di Mara Rais ed Eva Croce, due ispettrici che vengono confinate alla sezione Delitti insoluti della questura di Cagliari. Qui devono occuparsi dei cosiddetti “cold case”, le inchieste rimaste senza soluzione. Da sempre veleno tossico per mente e cuore di qualsiasi detective.



Mara non riesce a non pensare all'ingiustizia subita che le è costata il trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna con un biglietto di sola andata.

Diffidenti l’una con l’altra, l’istinto di Rais cozza con l'acume di Croce. Relegate in archivio, rimangono incastrate in un presente claustrofobico, con la mente rivolta al passato fatto di crimini insoluti e di vittime che gridano da lontano, assetate di quella giustizia mai ricevuta.



Iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell'isola. Ma la pista fredda diventa all'improvviso rovente: il killer è tornato a colpire.

Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia religione e lottare contro tutto e tutti, comprese se stesse, per portare a galla verità e giustizia.

Quasi innocente di Paolo Pinna Parpaglia

Quasi innocente di Paolo Pinna Parpaglia è l’altro giallo appena uscito che sceglie come ambientazione la Sardegna.

Borore, un piccolo paese, è terrorizzato da un killer invisibile, silenzioso e ferale.

Entra nelle case, immobilizza le vittime e costringe le mogli a premere il grilletto contro il volto dei propri mariti.

Giuseppe Nonnis e Mariano Spada sono due delle vittime, morti sotto lo sguardo sconvolto delle due consorti che hanno dovuto fare fuoco.



Per questo motivo Antonella Demelas ha affrontato il viaggio da Cagliari, la città in cui vive, per raggiungere la regione del Marghine, nell’entroterra sardo. La famiglia Cherchi l’ha scelta come avvocato per difendere Roberto, tra i maggiori sospettati dei due omicidi.

La sua unica colpa, secondo i genitori , è quella di essere “strano”. Antonella svestirà la toga per indossare i panni dell’investigatrice.

Promesse di Jeffery Deaver

Promesse di Jeffery Deaver racconta di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs, due detective innamorati che decidono di sposarsi a Bellagio, sul lago di Como.



Ma la luna di miele si trasformerà immediatamente in una investigazione privata con un finale sorprendente.

E allo stesso modo in Florida, dove Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di tecniche forensi, i due verranno coinvolti nel caso di un aereo inabissato nell’Oceano Atlantico per cause tutte da chiarire.

Non si capisce se sia un incidente tecnico o un attentato. Le eventuali prove giacciono, irraggiungibili, nella Fossa di Porto Rico, a otto chilometri di profondità dal pelo dell’acqua.

Intanto una tempesta pazzesca, di quelle che si vedono solo in Florida, ha spazzato via dalla pista di decollo ogni traccia di indizio.



Questi due racconti che sembrano due capitoli dello stesso romanzo giallo consacrano Jeffery Deaver come maestro indiscusso del giallo più mozzafiato, quello venato di infiltrazioni dal thriller e animato da suspense palpabile.

Il cuoco dell'Alcyon di Andrea Camilleri



Il cuoco dell'Alcyon di Andrea Camilleri racconta della nuova difficile indagine del commissario Montalbano.

Al commissariato di Vigàta sta succedendo qualcosa ma Montalbano viene allontanato e costretto a fare le ferie, mentre la sua squadra viene misteriosamente smantellata.

Sembra proprio che qualcuno stia tentando di farlo fuori.

Proprio in quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta molto misteriosa che non accoglie nessun passeggero e ha pochissimi uomini di equipaggio.



Un giallo d’azione, quasi una spy story dove si intrecciano agenti segreti, FBI e malavita locale. E situazioni cruente che Montalbano saprà affrontare con sangue freddo e perspicacia, con il suo solito carattere diventato la sua cifra stilistica.

La logica della lampara di Cristina Cassar Scalia



La logica della lampara di Cristina Cassar Scalia è il giallo ambientato in terra siciliana che non lascia scampo al lettore: dalla prima pagina all’ultima l’occhio non vorrà mai staccarsi.



Sono le quattro e trenta del mattino. Dalla loro barca il dottor Manfredi Monterreale e Sante Tammaro, giornalista di un quotidiano online, intravedono sulla costa un uomo che trascina a fatica una grossa valigia e la getta fra gli scogli.

Poche ore dopo il vicequestore Vanina Guarrasi riceve una chiamata anonima: una voce femminile riferisce di aver assistito all'uccisione di una ragazza avvenuta quella notte in una villa sul mare.



Prende così il via un’indagine difficile e delicata. La scontrosa Vanina, la cui vita privata si complica di giorno in giorno, dovrà muoversi con cautela fra personaggi potenti del capoluogo etneo.

Ma anche grazie all'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè, con il quale fa ormai coppia fissa, sbroglierà un intrigo che fino all’ultima pagina non verrà svelato.