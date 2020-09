Scegliere le nuove finestre di casa è semplice, veloce e smart: basta immaginarle e progettarle con un clic insieme con il nuovo configuratore REH.VIEW

Attendere prego… elaborazione in corso. Solo un po’ di pazienza e il progetto è fatto. Non sono richieste competenze specialistiche in materia di progettazione e interior design. Sono sufficienti il proprio (buon) gusto estetico, preferenze di stile e un tocco di personalità.

E mentre la rotellina gira, il sistema elabora il progetto. Cambia lo sfondo, l'arredo, il colore delle pareti, il pavimento. Così sarà molto più semplice armonizzare la finestra Rehau più adatta con l’interior design dell'ambiente in cui sarà inserita.

Il merito è di REH.VIEW, un sistema intelligente, semplice da usare, che aiuta a trovare il tipo di serramento e la combinazione di colore e finitura che più si addice a ogni ambiente e ai gusti di chi lo vive. Con un solo clic!

Et voilà! Con un clic lo spazio prende nuova forma, cambia veste e colore, si riempie di luce

Il percorso è guidato e conduce l'utente, un passo alla volta, alla messa a punto del progetto. Non c’è margine di errore, ma dubbi e ripensamenti, infinite prove e tentativi sono concessi. Il sistema non “si stanca” mai di provare – e trovare – nuove soluzioni possibili.

Domande del tipo, “Come sarebbe la zona living se al posto di un infisso con finitura naturale legno, ne montassi uno colorato?"; "Quale colore si abbinerebbe meglio all'ambiente?"; “Se invece della finestra a battente provassi con una soluzione scorrevole?” troveranno immediata risposta grazie al progetto elaborato dal nuovo configuratore REH.VIEW.

Smart solutions per tutti gli ambienti:

Attingendo dal catalogo prodotti Rehau, azienda leader nello sviluppo di profili finestre in PVC, il nuovo configuratore REH.VIEW aggiunge a ogni ambiente un tocco in più, sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Crea la tua finestra, ecco come:

Basta collegarsi nella sezione Crea la tua finestra, scegliere tra il sistema finestra o scorrevole in base alle esigenze e/o preferenze e quindi iniziare a configurare il progetto.

Si comincia con la creazione del contesto. REH.VIEW offre la possibilità di ricreare un ambiente che somiglia alla tua casa (o alla casa dei tuoi sogni) scegliendo dallo stile di arredamento – moderno, country, o vintage – , ai colori delle pareti, dai diversi pavimenti alla vista esterna che fa da sfondo all’abitazione (tra cui lago o montagna, città o campagna, mare o colline, etc).

Fatto questo, lo step successivo è la definizione delle finestre Rehau che meglio si armonizzano con gli interni.

Tante combinazioni estetiche, a portata di clic

L’estetica dell’infisso è totalmente personalizzabile: si può scegliere tra tinte unite di tendenza, finiture naturali legno o speciali effetti metallici per il telaio; maniglie di design, materiali e colori diversi (bianco, argento, oro, acciaio, marrone, etc). Il configuratore REH.VIEW consente persino di scegliere il colore della canalina del vetro e l’abbinamento cromatico del cassonetto. E con una tale ricchezza di dettagli, ecco svanire ogni dubbio su quale sarà l’effetto finale!

Ma c’è di più: ideale per chi avesse ancora dubbi sul progetto, oltre alla sezione Crea la tua finestra, la sezione Lasciati Guidare supporta gli utenti nel definire la finestra REHAU più adatta alle esigenze personali attraverso una decina di domande conoscitive a risposta rapida.

Spazio (anche) alla concretezza

Oltre l’aspetto estetico, REH.VIEW punta al sodo. Ultimata la configurazione, l’utente può scaricare il suo progetto personale, completo di tutti i dettagli selezionati, accessori inclusi, delle immagini dell’ambientazione creata e della scheda tecnica del profilo, che spiega in modo chiaro e comprensibile (anche per i non addetti ai lavori) le caratteristiche specifiche della soluzione REHAU: i vantaggi ottenibili in termini di risparmio energetico, isolamento termico ed acustico, di resistenza alle effrazioni.

Configuratore light: è arrivata anche la versione mobile

Oltre alla versione per computer e tablet del configuratore, completa di tutte le funzioni per la personalizzazione e la simulazione nello spazio, è disponibile anche una versione più "light" per smartphone, per tutte quelle volte in cui si ha un'idea e si vuole subito visualizzarla!

Sul mobile è possibile configurare solo l'elemento finestra, scegliendone colore e finitura, e visualizzare i dettagli per le maniglie e le canaline.

Progetto alla mano, all'utente non resta che recarsi nel punto vendita più vicino (elenco disponibile nella sezione Trova Serramentista) e chiedere un preventivo specifico.