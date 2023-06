Le viaggiatrici in cerca di tranquillità e benessere, cultura e bellezza, sport e natura, buona cucina e buon vino, trovano in Toscana esperienze reali, itinerari e idee di viaggio per soddisfare i propri gusti e passioni. Tutti, rigorosamente, a misura donna

La chiamarono Etruria i Latini quando era la terra abitata dagli Etruschi. Divenne, poi, Tuscia e infine Toscana. Un nome proprio che, sebbene sia cambiato nel corso dei secoli, ha mantenuto sempre lo stesso genere: il femminile.

Una connotazione grammaticale, sì, che svela tuttavia qualcosa di intimo e profondo di questa Regione, da sempre e tradizionalmente sensibile ai diritti delle donne. Lo era già al tempo delle sue progenitrici etrusche, donne emancipate, libere e indipendenti. E nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, quando le signore del Grand Tour, passando anche dalla Toscana, liberarono le donne dal pregiudizio sul viaggio, appannaggio fino ad allora solo degli uomini.

E lo stesso approccio si svela oggi nella sua offerta turistica, variegata e stimolante, proprio com’è l’universo femminile.

La Toscana per le donne

Città d’arte, natura, stile, gusto, sport, benessere, vita di mare: in Toscana ogni viaggiatrice (da sola o in compagnia) trova una varietà di itinerari e di attività. Qualsiasi siano le sue passioni, i suoi interessi e bisogni. Così, mentre è in viaggio, fa nuove esperienze, vede luoghi di rara bellezza e può, insieme, scoprire (o riscoprire) qualcosa di più di sé stessa.

Il progetto Benvenute messo a punto da Toscana Promozione Turistica punta proprio a costruire un’offerta e un’accoglienza fondate sulla cura e l’ascolto delle viaggiatrici.

L’idea è anche di valorizzare l’imprenditoria femminile e di favorire l’incontro tra le viaggiatrici del mondo e le donne del territorio toscano nei vari settori in cui la Regione eccelle. Tra gli altri, punta in particolare sul turismo, dove le donne occupate sono il 54% degli attivi nel settore. A riprova che in Toscana anche l’accoglienza è femminile (scorrete l'articolo per scoprire la nuova «Carta dei Valori» elaborata per far sentire a casa le viaggiatrici che arrivano in Toscana).

Toscana a misura di donna: tanti itinerari e attività per le viaggiatrici

Nel quadro di un’offerta destinata al femminile, ce n’è per tutte le tipologie di viaggiatrici: percorsi trekking o cicloturistici per le più sportive e appassionate di attività all’aperto, visite a borghi antichi, siti archeologici e alle città d’arte per quelle più interessate all’arte e alla cultura del territorio.

Tra località termali e centri benessere non mancano i percorsi wellness, il tutto accompagnato da quella accoglienza e dal bien vivre made in Toscana, fatta anche (e soprattutto) di buona cucina locale e buon vino.

Trekking e storia tra le Colline Metallifere

È un viaggio che unisce natura e cultura, trekking e scoperta. Al centro dell'itinerario c'è la storia mineraria di uno spicchio di Toscana, le Colline Metallifere, racchiuso fra le provincie di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto.

Qui dai tempi degli etruschi e fino allo scorso secolo, l'estrazione di metalli come rame, ferro e argento è stata l’attività economica prevalente. Oggi, lungo sentieri immersi in pinete sempreverdi e boschi di macchia mediterranea, si trovano ovunque le testimonianze archeologiche che le civiltà etrusco-romane prima e medievali poi, hanno lasciato nelle varie epoche.

Si cammina tra miniere, forni siderurgici e antiche ferriere nei pressi della costa, mentre sulle cime e alle pendici delle colline si possono visitare piccoli borghi medievali. Tra Lardello e Monterotondo Marittimo, a cavallo fra la provincia di Pisa e Grosseto, il territorio si fa più brullo e selvaggio, quasi infernale, al punto tale da aver spinto alcuni storici ad attribuire a questo luogo l'ispirazione di un passo della prima cantica della Divina Commedia. A renderlo così è la presenza di cavità di fango bollente, soffioni boraciferi e fumarole che generano esalazioni di vapore acqueo e gas.

Cinque giorni bastano per percorrere a piedi tutta la zona. Ogni giorno un trekking diverso attende le viaggiatrici che, zaino in spalla, vogliono mettere in moto le gambe e, insieme, arricchire la propria conoscenza del territorio.

Dei cinque (tutti raccontati qui), il trekking geotermico porta tra pennacchi di vapore che escono dalle fenditure delle pietre, odore di zolfo e curiose pozze sulfuree alla scoperta dei fenomeni geotermici che da Sasso Pisano al Parco delle Biancane interessano l'area orientale delle Colline Metallifere. È lungo 4.5 chilometri e per morfologia e dislivello è adatto anche alle viaggiatrici meno allenate.

Benessere e natura dalla Maremma all’Amiata

Dal suolo toscano il benessere sgorga spontaneamente sotto forma di acqua termale calda. Le zone più vocate a una vacanza wellness sono Saturnia, nel cuore della Maremma, in provincia di Grosseto. E ancora, San Casciano ai Bagni, località in provincia di Siena, vicino al confine con Umbria e Lazio, e San Filippo, una frazione di Castiglione d’Orcia, Siena, alle pendici del monte Amiata.

Immerse nel paesaggio collinare della Riserva Naturale del Basso Merse, tra la provincia di Siena e quella di Grosseto, a Bagni di Petriolo l’acqua arriva in superficie a una temperatura di circa 40 gradi e per il suo contenuto di idrogeno solforato fa particolarmente bene al sistema respiratorio, mentre la quantità di arsenico presente è utile alla cura della pelle.

In questi luoghi ci si può immergere in pozze e piscine naturali senza spendere un centesimo. Oppure scegliere un centro termale in cui regalarsi una vacanza relax con tutti i comfort. Quel che ci vuole per ricaricare le pile e rigenerare corpo e mente (scopri alcune strutture qui).

Vacanze green sulle due ruote

Anche la scelta di itinerari bike è ampia. Il Terre di Casole hub racchiude in un’unica rete più di 700 km di strade a bassa percorrenza, percorsi con diversi livelli di difficoltà in grado di soddisfare appassionati di mountain bike, famiglie con bambini o amanti di roadbike e gravel.

La rete si estende in una zona compresa tra Siena, Volterra, San Gimignano e Chiusdino, circondata da colline coperte di viti, olivi e boschi, a due passi dalla Via Francigena e dalle famose Strade Bianche.

Oltre all’offerta bike, il territorio propone una rete di servizi collegati come agriturismi e altre strutture ricettive bike friendly, bike shop e bikecafe, ma anche cantine che producono vini pregiati, tra cui la denominazione Terre di Casole DOC.

Si pedala anche nelle Crete Senesi, nell’area intorno ad Asciano, tra dolci e gentili colline, lungo sentieri che salgono e scendono sinuosi come onde in un “mare di terra”.

Sono tanti i percorsi, alcuni più lunghi e impegnativi, che richiedono gambe forti e buon fiato se li si vuole affrontare con la bici da corsa o in mountainbike. Ma c’è anche l’opzione e-bike che l’aiuto del motore elettrico rende l’esperienza in sella accessibile anche alle viaggiatrici meno allenate.

In entrambi i casi l’esperienza vale la fatica, ripagata dalla bellezza di un paesaggio straordinariamente perfetto ed equilibrato che, come un quadro d’artista, accompagna chi pedala dal primo all’ultimo metro. No-stop.

Una Carta dei Valori per far sentire a casa le viaggiatrici

Accanto all’offerta di esperienze reali, idee di viaggio e itinerari per tutti i gusti e le passioni, in Toscana le viaggiatrici troveranno operatori turistici pronti ad accoglierle e ancora più disponibili a soddisfare le loro esigenze.

Il progetto sul turismo femminile messo a punto da Toscana Promozione Turistica ha previsto, infatti, la formulazione di una Carta dei Valori che raccoglie sei promesse che gli operatori turistici si impegnano a rispettare nei confronti delle viaggiatrici che scelgono la Toscana come meta.

Il manifesto si ispira anche ai principi di UN Woman e UNWTO, che individuano nel turismo femminile una via maestra per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare per la parità di genere e l’emancipazione delle donne.

E per dare più corpo ai sei valori della carta, a ognuno è accostato il volto e la storia di una donna del passato, che ha contribuito a rendere la Toscana una terra di accoglienza.

6 valori e altrettante donne che li hanno incarnati

1) Autenticità, valore associato alla figura di Fortunata Sulgher Fantastici, poetessa (Livorno 1755 - Firenze 1824)

2) Sicurezza, valore associato alla figura di Florence Nightingale, figlia del Grand Tour e madre della moderna scienza infermieristica (Firenze 1820 – Mayfair 1910)

3) Accoglienza ed empatia, valore associato alla figura di Caterina de’ Medici, principessa (Firenze 1519 – Blois 1589)

4) Benessere, valore associato alla figura di Simonetta Vespucci (Genova o Porto Venere 1453 – Firenze 1476

5) Incontro e collaborazione, valore associato alla figura di Luisa di Stolberg Gedern, Nobildonna e intellettuale francese (Mons 1752 – Firenze 1824)

6) Sostenibilità e buone pratiche, valore associato alla figura di Anna Maria Luisa de’ Medici (Firenze 1667 - Firenze 1743)