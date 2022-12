Non c’è l’intento di stupire o di ottenere qualcosa in cambio nel dono spontaneo di Millie. C’è la consapevolezza che, coltivando le proprie passioni e prendendosi cura degli altri, si può ricavare gioia e felicità ogni giorno

È già questo un messaggio positivo: “La vita è una poesia, se l’ascolti con le orecchie giuste ti dà gioia”. Si aggiunga, poi, che la frase è pronunciata con armonioso accento toscano da una (non proprio) giovanissima signora di 85 anni, Millie, protagonista di una video-storia in cui svela il senso vero e profondo della sua felicità. Arriva dritta al cuore la sua gioia. E un po’ commuove il suo racconto, oltre che far riflettere.

Colpisce che, al di là da ogni retorica e frase di circostanza, la gioia sia davvero uno stato dell’animo, che risiede nei piccoli gesti quotidiani come nella cura e nell’affetto verso gli altri.

Esercizi a cui chiunque può dedicare un po’ di tempo ogni giorno. Con il risultato di essere un po’ più felice. Perché è così: sebbene la gioia sia una condizione effimera, è raggiungibile. Basta cercarla e coltivarla.

Così almeno fa Millie, che la ritrova nell’arte di ricamare all’uncinetto o di dipingere un quadro, passando del tempo con le persone care, raccontando un aneddoto divertente… E, tanto più in vista del Natale, facendo un dono.

Proprio un dono fatto con le sue mani le è valso una gioia grande e del tutto inattesa.

"La Felicità di Millie": video-racconto di un’esperienza gioiosa

Da qualche anno Mulino Bianco invita le persone a ricercare la propria felicità nei piccoli gesti quotidiani. E proprio in occasione delle Feste ha deciso di raccontare la storia della dolce Millie.

Tutto inizia con un regalo speciale, giunto a Parma, alla sede dell'azienda. L’arrivo era stato preceduto da una telefonata che il Servizio Consumatori Barilla all'inizio non aveva ben compreso. Si parlava di una spedizione ingombrante da ritirare, di un oggetto prezioso che, se interessati, qualcuno sarebbe dovuto andare a prendere ad un indirizzo preciso.

Non è una cosa che succede spesso. Con un po’ di curiosità, Mulino Bianco decide di inviare un corriere. Il pacco arriva e contiene una tela color beige, lunga quasi 3 metri, finemente ricamata a seta ritraente 18 preziosi mulini ad acqua.

Con grande stupore e curiosità, Mulino Bianco decide di contattare il mittente: è una signora toscana che, singhiozzando emozionata al telefono, conferma di essere lei l’autrice del dono.

Per confezionare il drappo ha dedicato molto tempo, ispirata dalle illustrazioni dei biscotti Mulino Bianco. La signora Millie lo ha ricamato con pazienza e dedizione nel corso di tre anni.

“Ho fatto il Mulino, ha i colori belli. L’ho fatto con colori accesi. Il sole sta sorgendo. E quando lo vedo provo gioia. Mi fa andare avanti nel giorno con la luce negli occhi”

Durante la prima telefonata Millie aveva subito chiesto di essere raggiunta a casa sua: “Mi piacerebbe veniste a trovarmi, anche perché ho altro da mostrarvi, sono un’artista, non solo una signora anziana…”.

Nell’attesa di incontrarla, Millie riceve un pacco di doni e prodotti che condivide con alcune famiglie del suo paese.

Nasce così il primo viaggio verso la Toscana. La signora Millie accoglie il team Mulino Bianco con tanto entusiasmo a calore. Si dimostra una persona unica, una sarta di talento, ma anche un’artista amatoriale appassionata, che dà grande valore alle piccole cose e trova gioia nel donare tempo e amore agli altri, incluso al suo gatto Alì.

Accetta la proposta di farsi intervistare, desiderosa di raccontarsi e raccontare la sua gioia.

Passa una decina di giorni e la troupe va a casa di Millie. Nelle ore insieme lei racconta tanti aneddoti felici e altri tristi. Colpisce che, anche di fronte alle sofferenze e agli addii, Millie non si sia mai arresa. Ha saputo trovare la ricetta della sua felicità, fatta di concretezza, arte e piccoli gesti quotidiani.

Nasce così un video dal taglio quasi documentaristico: una storia che parte dalla scelta di Millie di fare un dono gratuito a Mulino Bianco, che cogliendo a sua volta il valore di quel gesto semplice ma carico di significato, ha deciso di ricambiare il gesto. E di restituire alla dolce e gentile signora la stessa dose di felicità ricevuta.

Guarda il video della dolce Millie