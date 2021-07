Pratica, versatile, con un occhio di riguardo allo stile. Ecco la nuova Honda Jazz, protagonista nella versione Crosstar della nostra prova sulle strade milanesi

“Yoo no bi” è un antico concetto giapponese che trae ispirazione dalla bellezza, applicandola agli oggetti della vita quotidiana, mettendo sempre al centro dell’attenzione, chi li utilizza: l’uomo.

E questo è ciò che hanno fortemente voluto i designer di Honda Jazz, una city car pensata per rendere più semplice la vita nell’utilizzo di tutti i giorni: pratica, versatile, con un occhio di riguardo allo stile e all’eleganza delle linee.

Honda Jazz, nella versione Crosstar protagonista della nostra prova, sulle strade milanesi vicino al Teatro Arcimboldi, ha un’altezza dal suolo maggiorata, un inedito disegno della griglia anteriore, con una mascherina frontale dalla forte personalità.

A enfatizzare le caratteristiche da sportutility ci pensano, poi, le linee laterali di colore nero e cerchi in lega ad hoc per questa versione, dal disegno circolare che valorizzano anche la maggiore altezza dal suolo.

Lunga poco più di quattro metri, Honda Jazz è una vettura compatta e punta, su spazio e comfort.

L’abitabilità è uno fra i punti di forza e la filosofia “yoo no bi” ritorna anche all’interno dove si vede bene lo stile minimal, essenziale, pulito, ma allo stesso tempo pratico, versatile ed ergonomico.

Guardate il video per vedere dal vivo come la Honda Jazz

I sedili anteriori offrono un ottimo supporto lombare, mentre nella zona posteriore si ha la sensazione di viaggiare comodi, come in un vero e proprio salotto.

Lo spazio non manca di certo ed è uno fra i punti di forza di questa vettura che può pure contare sui cosiddetti “magic seats”, praticissimi e funzionali che si regolano in base allo spazio di carico necessario, o alle dimensioni dei bagagli.

A proposito: il vano di carico è davvero eccezionale. Parte dai 298 litri della configurazione standard, ai 1199 litri, con i sedili abbattuti.

Non mancano, poi, tutti i sistemi di connettività e di infotaiment di ultima generazione, fruibili attraverso sia il grande e pratico touch screen da 9 pollici, sia il quadro strumento - ampio, chiaro e ben leggibile - posizionato dietro al volante.

Honda Jazz Crosstar è disponibile nella sola variante Full Hybrid, con il sistema ibrido di ultima generazione che abbina al propulsore benzina 1.5 due motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio per una potenza complessiva di 109 CV. Il sistema Full Hybrid Honda prevede tre diverse modalità di guida che si alternano automaticamente garantendo sempre il massimo comfort in ogni condizione.

È, a tutti gli effetti, una vettura ideale per muoversi certamente in città, ma anche sui percorsi extraurbani. Degni di nota i consumi, che fanno di quest’auto una fra le regine della sua categoria: si riescono a percorrere fino a 25 km con un litro di benzina. Un vero record per una citycar. E poi, in tante città, non paga la zona “ztl”.

Piacevole da guidare, con un design accattivante, ecologica ma anche e soprattutto sicura, perché Honda fa della sicurezza, uno fra i suoi punti di forza racchiusi nel pacchetto Honda Sensing, in grado di offrire la più completa dotazione di sistemi attivi di assistenza alla guida.

Anche la sicurezza passiva non è da meno, con 10 airbag di serie su tutta la gamma, che rendono Jazz la city car più sicura della categoria.