Da oltre 150 anni i suoi tessuti arredano i migliori alberghi del mondo, i ristoranti più lussuosi, persino storici transatlantici e piroscafi da crociera. Oggi lancia la sua prima home collection con creazioni esclusive per il letto, la tavola e il bagno

C’era una volta l’hotellerie di lusso. Nasceva all’inizio dell’Ottocento, sulla scia del mito romantico del viaggio. I primi grandi alberghi erano frequentati da un pubblico d’élite, che richiedeva il massimo del servizio e della qualità di vita per quell’epoca.

Nello stesso secolo, per soddisfare le pretese di una clientela molto esigente, Leopoldo Rivolta avviava la sua produzione di tessuti nello stabilimento di Macherio, a pochi chilometri da Milano.

Inizia nel 1867 la storia leggendaria dell’azienda Rivolta Carmignani, che ancora oggi produce nella stessa sede biancheria sartoriale per l’hotellerie di pregio (distribuita in oltre 90 paesi al mondo).

E, guardando al futuro, lancia quest'anno la sua prima collezione interamente dedicata alla casa.

Il comfort e l'alta qualità di un albergo a 5 stelle, a casa propria

Non semplici parure di lenzuola, set di spugne da bagno, tovaglie e tovaglioli in tessuti pregiati, ma veri e propri elementi d’arredo per impreziosire, personalizzare, rendere inconfondibili gli spazi domestici.

Dalla camera da letto alla sala da bagno, dalla sala da pranzo alla zona living.

Una storia che dura da oltre un secolo e mezzo

Dall’archivio della storica azienda tessile lombarda, fotografie e documenti raccontano il fascino e l’eleganza di tempi lontani. Tempi in cui la capacità di innovare, unita alla maestria artigianale e all’eccellenza estetica erano il solo, vero marchio di qualità di un prodotto.

Tempi passati, ma non perduti.

Dagli albori dell’industria tessile nel Nord Italia, con Filippo, rappresentante della sesta generazione dei Rivolta, l’azienda torna al mondo della biancheria per la casa recuperando una vocazione antica, nata nel 1887 con l’apertura del primo negozio di via Montenapoleone, 38 a Milano.

Gli stessi valori e i tratti distintivi che hanno reso celebre il brand si ritrovano nelle collezioni di raffinatissima biancheria per il letto, il bagno e la tavola. Dove stile, buon gusto e raffinatezza sono di casa.

Sartorialità e materie prime eccellenti

Come un abito di sartoria, una parure di lenzuola in morbido lino, in raso di puro cotone super soffice o in fresco tessuto canapa veste il letto e porta colore, raffinatezza, stile in camera da letto.

Avvolgenti plaid in velluto o in fibre naturali come la lana e il lino arricchiscono di stile la zona notte e il living.

Una tovaglia in tessuto jacquard o in fiandra di puro lino impreziosisce la tavola grazie al raffinato motivo Victorian.

Mentre un set di morbide spugne da bagno di cotone, asciugamani, teli e accappatoi in Jacquard velour arredano la zona bagno mentre regalano coccole di puro piacere a ogni utilizzo.

La home collection di Rivolta Carmignani porta la firma di Adolfo Carrara, il direttore creativo di tutte le collezioni del brand, che ha reinterpretato i codici della sartorialità attraverso esclusivi ricami e selezionato con cura nuove materie prime per la collezione casa.

Aggiungendo anche una novità in fatto di materie prime, la canapa utilizzata sia per le creazioni letto sia per quelle bagno (nella foto sopra, parure letto della collezione Kanapa di Rivolta Carmignani).

Forte e resistente, la fibra della canapa è altamente igienica, anallergica e dotata di una grande capacità di assorbenza dell’umidità. Svolge un’azione termoregolatrice per il corpo umano, è un tessuto fresco e leggero. Coltivata senza additivi chimici, pesticidi e fertilizzanti, dopo essere stata sottoposta a lavaggio stone, risulta molto morbida e avvolgente a contatto con la pelle.

Anche la seta cambia veste e grazie alla lavorazione a cui viene sottoposta assume un aspetto più vissuto e contemporaneo che ben si inserisce in ogni contesto del vivere e dell’abitare.

L'e-boutique di Rivolta Carmignani

La nuova collezione per la casa firmata Rivolta Carmignani con le sue creazioni per il letto, il bagno e la tavola è disponibile nell’e-boutique, dove il visitatore potrà trovare immagini e descrizioni dettagliate di ciascun prodotto.

Oltre il lusso, la sostenibilità

Rivolta Carmignani, la prima realtà italiana del settore tessile a ottenere nel 2014 la certificazione Step di Oeko-Tex, sceglie solo produttori certificati come "ambientalmente eco-compatibili" sia nei processi che negli stabilimenti, utilizza prodotti testati per l’assenza di sostanze nocive.

La qualità durevole dei suoi prodotti è un invito ad abbandonare la cultura dell’usa e getta, scegliendo capi di pregio da tramandare, regalare, amare nel tempo.