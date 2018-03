Tutto è pronto per la nascita del terzo royal baby e il primo segnale arriva dal St.Mary's Hospital: ecco come è stato pianificato tutto fin da ora

Il terzo royal baby sta per nascere. O perlomeno tutto è già pronto per accoglierlo.

Il termine della gravidanza di Kate Middleton è stato fissato a suo tempo per Aprile, ma come già dimostrato in più occasioni non è detto che i bambini tengano fede a quanto dichiarato.

D'altra parte, distratti come siamo dai preparativi per il matrimonio di Harry e Meghan e dalla recente nascita del social baby dei Ferragniz, il tema di quando nasce il terzo royal baby è passato più in sordina di quanto successo con gli altri due.

Da Londra però arrivano indizi chiari: il parto è imminente e tutto è già pronto per non lasciare niente al caso.

Ecco cosa ce lo fa affermare.

Un post condiviso da The Cambridges (@teatimewiththecambridges) in data: Mar 27, 2018 at 12:33 PDT

Il cancello del St. Mary’s Hospital



La nascita del terzo royal baby è prevista per metà aprile, almeno secondo quanto rivelato da Palazzo al momento dell’annuncio della gravidanza.

Eppure a Londra la macchina organizzativa si è già messa in moto, a cominciare dall’ospedale in cui partorirà Kate Middleton.

Come testimonia la foto scattata da un fan dei Windsor, la Lindo Wing, l’ala della struttura sanitaria dedicata alle future mamme, si starebbe già facendo bella per i fotografi.

In questi giorni le inferriate che la costeggiano stanno subendo un restyling, per essere certi che la vernice sia lucente nel momento in cui Kate e il Principe William mostreranno al mondo il nuovo arrivato.



Cosa è successo con George e Charlotte



Quando sono nati il Principe George e la Principessa Charlotte migliaia di persone e centinaia di fotografi si erano accampati proprio a ridosso della Lindo Wing già da settimane prima del parto.

È sulle scale all'uscita dalla clinica infatti che i royal baby hanno fatto il loro debutto in società e tutto fa pensare che lo stesso avverrà anche in questo caso.

I divieti di sosta in zona

Il vero segnale che il parto è imminente, però, arriverà quando saranno posizionati i divieti di sosta nell’area adiacente la Lindo Wing con indicato l’intervallo di tempo in cui si applicherà la prescrizione.

Sia per la nascita di George che per quella di Charlotte erano comparsi i segnali con scritte le settimane in cui era interdetta l’area per il parcheggio.

La camera d'ospedale già pronta

Restando alla Lindo Wing, la camera di Kate è pronta già da metà marzo, con la security che effettua dei controlli regolarmente, nella stanza e nello spazio circostante.

Un «baby team», poi è pronto a scattare non appena arriverà la chiamata da Kensington Palace.

Secondo quanto appreso da UsWeekly, l’ospedale avrà solo 5 minuti di preavviso prima dell’arrivo di Kate per evitare che possano esserci fughe di notizie. Per questo tutto è già stato preparato e programmato nei minimi dettagli.

Una volta nato il bebè, se tutto andrà per il verso giusto, tornerà a casa con la mamma già il giorno dopo il parto.