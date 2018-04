Mentre il mondo attende con impazienza l'annuncio del nome del terzo royal baby, il Kensington Palace ha innavertitamente rivelato un grande indizio

AGGIORNAMENTO: Kate e William hanno infine annunciato il nome del loro terzo figlio. Si chiama Louis Arthur Charles, Principe di Cambridge.



La storia che leggete qui sotto potrebbe essere il frutto dello scherzo di chi gestisce la comunicazione a Kensington Palace, in perfetto humour inglese. Ben fatto!





Il giallo sul nome Albert

La royal family britannica potrebbe aver lasciato involontariamente trapelare un importante indizio su quale sarà il nome del terzogenito di William e Kate.

I genitori hanno fatto il loro meglio per tenere segreto il nome del bambino in questi giorni, ma non è bastato. Kensington Palace ha rivelato il probabile nome del piccolo (nato lo scorso 23 aprile) niente meno che sul sito ufficiale.

Durante la ricerca di 'Prince Albert', tramite il link https://www.royal.uk/prince-albert, gli utenti incontrano una pagina vuote che dice Accesso negato - Non sei autorizzato ad accedere a questa pagina.





Il nome sarà Albert, ne siamo (quasi) certi





Agatha Christie diceva: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Bé, noi tre indizi che il neonato si chiamerà Albert ce li abbiamo.

Quali? Innanzitutto tra i bookmakers e i fanatici della royal family il nome Albert è decisamente il più quotato, da sempre uno dei migliori contendenti su molti siti di scommesse britannici durante il periodo di preparazione alla nascita e nei pochi giorni successivi.

Poi c'è questa misteriosa pagina riguardante un certo Principe Albert sul sito ufficiale della famiglia reale britannica.

E infine, la prova più schiacciante: provando a cercare altri potenziali nomi di bambini come Arthur, Alexander o James, il sito ufficiale riscontra un errore e viene caricata una pagina diversa rispetto a quella precedentemente citata: Pagina non trovata.

Perché William e Kate non dovrebbero chiamare il terzo royal baby Albert





Il nome Principe Alberto è raffinato riccco di storia: rende un chiaro omaggio all'amato marito della regina Vittoria, Alberto, Principe Consorte, che aiutò a modernizzare la Gran Bretagna nel diciannovesimo secolo, assistendo allo sviluppo della monarchia costituzionale del paese, e sostenendo l'abolizione della schiavitù mettendo in atto riforme sociali ed educative. La sua eredità equivale a un omonimo eccellente, motivo per cui anche il Principe Harry ha anche Albert come secondo nome.

C'è un solo (enorme) problema. Prince Albert ha anche un altro significato, leggermente meno regale.



Non ci credete? Cercate su Google, quello che vi apparirà è il riferimento a uno dei più comuni tipi di piercing genitale maschile.

Secondo Wikipedia, infatti, il PA (Prince Albert) è un «piercing ricurvo, spesso costituito da un anello, che trapassa la parte inferiore del glande del pene, per uscire poi dall'uretra».

Di certo non è il tipo di modifica del corpo che probabilmente vorresti associare a tuo figlio, ma staremo a vedere che decisione prenderanno il Principe William e Kate Middleton.