Meghan ha conquistato tutti, ma soprattutto il principe Carlo a quanto pare, al punto che lui la definisce «la cosa migliore che sia mai accaduta a Harry»

In solo pochi mesi Meghan Markle ha dimostrato di non aver avuto alcun problema ad adattarsi alla nuova vita da duchessa; anzi, questo sembra un ruolo che le calza a pennello.

Non solo è stata adorata dal popolo a ciascuna delle sue apparizioni ufficiali, ma ha anche rivelato il suo primo progetto solista pochi mesi dopo il matrimonio con Harry, il libro di ricette Together: Our Community Cookbook.

Con il suo lavoro di grande impatto - per non parlare del suo stile invidiabile - Meghan ha conquistato gran parte del pubblico, e sembra che abbia anche il cuore dei suoi nuovi parenti.

È davvero così?

Con i vari membri della famiglia reale



Abbiamo visto Meghan e Kate insieme in diverse occasioni, e non c'è dubbio che le due abbiano instaurato un rapporto d'amicizia.

Così come con il principe William, fratello del marito di Meghan, con cui si è sviluppata un'ottima relazione familiare.

Dopo Harry, William e Kate, Meghan Markle ha stupito tutti e è riuscita a conquistare anche la Regina Elisabetta.

Indimenticabile infatti il primo evento ufficiale a cui le due - senza Harry - hanno preso parte nel Cheshire, dove a quanto pare si sono divertite parecchio instaurando un buon feeling: non riuscivano a trattenere le risate.

Con il principe Carlo

Se il rapporto che Meghan ha instauranto con gli altri membri della famiglia reale è buono, quello con il principe Carlo è ottimo.

Alcuni tabloid inglesi li definiscono addirittura BFF (Best Friends Forever - Migliori Amici per Sempre).

La prova più convincente arriva sicuramente dal giorno del matrimonio di Meghan.

Dopo che fu annunciato che il padre di Meghan non avrebbe assistito alle nozze, il principe Carlo accettò cortesemente la richiesta della futura sposa di accompagnarla all'altare.

Ai tempi del matrimonio, una fonte aveva dichiarato a Us Weekly che «Il Principe Carlo è stato molto toccato dal fatto che Meghan gli abbia chiesto di accompagnarla in chiesa, e non vede l'ora di darle il benvenuto nella famiglia».

Durante le nozze il principe Carlo ha anche avuto un occhio di riguardo nei confronti di Doria Ragland, la madre di Meghan, scortandola fuori dalla chiesa insieme alla moglie Camilla.

Questa attenzione nei confronti di Doria è stata molto apprezzata dalla Duchessa del Sussex e dimostra anche l'evidente affetto che Carlo prova per Meghan.

Meghan, Harry e Carlo

Ancora più delle loro foto insieme, delle risate e degli sguardi che si sono scambiati in vari eventi ufficiali, è certo che ci tra loro ci sia un ottimo rapporto anche per via delle indiscrezioni che raccontano che Meghan è riuscita a riavvicinare il Principe Carlo e Harry più che mai.

Si dice che il principe Carlo creda che Meghan sia la "cosa migliore che sia accaduta ad Harry" e che a quanto pare ha un "vero punto debole" per lei, mentre Harry è "eternamente grato" a suo padre per avergli dato la mano di Meghan.